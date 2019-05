Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Ein Sondergipfel und noch mehr Gipfel

Facebook

9. Mai, 19.39 Uhr - Die Bilanz

Der große Tag in Sibiu ist vorbei, die Staats- und Regierungschefs haben ihre Abschlusserklärungen gemacht und sitzen inzwischen in ihren Fliegern. Was bleibt, ist eine durchwachsene Bilanz. Einerseits kann es nicht schaden, dass die Mitgliedsländer eine gemeinsame Erklärung (hier der Link dazu) erarbeitet haben, die die Grundidee der Union in ihren Ausformungen wieder einmal festhält - nach dem EU-Motto "In Vielfalt vereint". Gelegentlich ist so etwas wohl vonnöten und kann nicht schaden.

Andererseits sind die Punkte der Sibiu-Erklärung so phrasenhaft und schwammig formuliert, dass sich viele denken, man hätte es auch sein lassen können (ein deutscher Kollege sprach von "Pfadfinderlyrik"). Und sie machen so auf eigenartige Weise erst klar, wie groß die ungelösten Probleme tatsächlich sind.

Sie will zwar nicht mehr lange mitmischen, aber Angela Merkel (die in Rumänien mit großem Applaus der Bevölkerung begrüßt wurde und zahlreiche Hände schütteln musste) schlug vor, die Zahl der regulären EU-Gipfel zu erhöhen. Derzeit finden vier reguläre Treffen pro Jahr statt, dazu kommt der eine oder andere Sondergipfel wie jener in Sibiu. Merkel meint, die Staats- und Regierungschefs sollten sich mindestens alle zwei Monate treffen, also sechs Mal jährlich. Für die deutsche Kanzlerin wäre das eine Möglichkeit, den Entscheidungsstau in der EU zu verkleinern. Was bei den Ratssitzungen der Minister herauskommt, bleibe vom Europäischen Rat zu lange unbehandelt. Der Vorschlag hat was.