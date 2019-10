Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Brexit-Chaos: Was als Nächstes kommt

Facebook

19. Oktober, 18.30 Uhr - Wieder verschoben

Es wäre ja zu schön gewesen, hätten die Briten den Brexit-Deal so einfach durchgewunken. Jetzt ist wieder alles ganz anders, der Ausstiegstag 31. Oktober wohl nicht zu halten. Obwohl Premierminister Boris Johnson immer noch glaubt, er könne es schaffen - eineinhalb Wochen sind es noch bis dahin, man wird also bald sehen, was geht und was nicht. Johnson hat heute gesagt, er werde keine Bitte um Verlängerung nach Brüssel schicken; allerdings gibt es ein Gesetz, das ihn an sich dazu zwingt, weil ein "No deal Brexit" verhindert werden soll.