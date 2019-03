Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Brexit-Chaos - und die Wirtschaft leidet

Facebook

23. März, 19.00 - Folgen immer schlimmer

Samstag Abend in Brüssel. Die Zierkirschen und Forsythien blühen, aber besonders warm ist es nicht und schon wieder hat leichter Regen eingesetzt. Der Rasen gehörte längst gemäht, aber das Wetter lässt das kaum zu.

London ist zweieinhalb Stunden entfernt, das geht super mit dem Eurostar. Einsteigen am Gare de Midi in Brüssel, aussteigen in St. Pankras, mitten in London. Dort sind gerade Hunderttausende auf der Straße, um gegen den Brexit zu demonstrieren. Mehr als vier Millionen Menschen haben seit Freitag an einer entsprechenden Online-Umfrage teilgenommen. Jetzt, wo fast alles schon zu spät ist. Warum nicht früher? Vielleicht, weil niemand wirklich wusste, was wirklich auf das Land zukommt.