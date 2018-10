Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

22. Oktober, 23.00 Uhr - Es wird abgestimmt

Wieder hat eine Straßburg-Session des Europäischen Parlaments begonnen, die zweite im Oktober. Langsam wird die Zeit knapp - das Jahr ist bald um und dann überhaupt "alles", denn unmittelbar vor den Europawahlen tut sich niemand mehr weitreichende Entscheidungen an.

Also jetzt. Aktuell wird sich die Kommission mit dem italienischen Budget und das Parlament mit dem Fall Khashoggi beschäftigen, auf der Tagesordnung stehen aber Abstimmungen zu Themen, die näher bei der Bevölkerung verankert sind und die eigentlich "grüne" Themen sind, mit denen sich aber alle Fraktionen intensiv befasst haben - natürlich mit unterschiedlichen Zugängen. Am Dienstag geht es um die umstrittene Trinkwasserrichtlinie (da kommt es zum Beispiel auf die Formulierung an, ob und unter welchen Umständen man von Gastwirten verlangen kann, dass sie Trinkwasser "leicht zugänglich" machen sowie wie oft auch kleine Versorger eine teure Qualitätsprüfung haben müssen).