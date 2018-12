Facebook

14. Dezember, 17.30 Uhr - Lobgesänge am Schluss

Der Gipfel ist beendet. Bei der abschließenden Pressekonferenz gibt es viel Lob von allen Seiten. Sebastian Kurz bedankt sich zum Ende des Ratsvorsitzes bei Kommission und Rat, von dort, also von Jean-Claude Juncker und Donald Tusk, kommt ausdrücklich Dank und Anerkennung zurück, besonders für die Vorarbeiten für den mehrjährigen Finanzrahmen, wo besonders die Beamten hervorragende Arbeit geleistet haben. Kurz verweist auf 35 abgeschlossene Triloge und 60 Einigungen im Rat, Juncker spricht von "viel Kritik aus dem Parlament und viel Lob aus dem Rat".

Juncker, Tusk, Kurz auf dem Weg zur Pressekonferenz Foto © Andreas Lieb

14. Dezember, 14.30 Uhr - Lob für Österreich

Jetzt war sie doch da, gezeichnet von den Anstrengungen, aber immer noch mit einer Aura der Zuversicht: Theresa May sagte vor Journalisten, die aktuellen Ergänzungen zum Ausstiegsvertrag durch die EU-27 seien eine "klare Ansage", die die Verhandlungen weiterbringen werde. May sieht auch die Möglichkeit für weitere Gespräche in den nächsten Tagen. Allerdings zeigte sie sich auch durch Jean-Claude Juncker brüskiert, der in der nächtlichen Pressekonferenz von "schwammigen Aussagen" der Briten gesprochen hatte. Gefragt zur Rolle von Sebastian Kurz und der österreichischen Ratspräsidentschaft spart sie nicht mit Lob: es seien nicht nur zahlreiche Dossiers auf Schiene gebracht, sondern Österreich habe auch klar versucht, für beide Seiten eine akzeptable Lösung zu finden.