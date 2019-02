Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

18. Februar, 18.00 Uhr - Planspiele

Vielleicht sind Sie heute schon einmal auf diese Meldung gestoßen: 97 Tage vor den EU-Wahlen hat das EU-Parlament eine erste Hochrechnung veröffentlicht, wie die Sitzverteilung aussehen könnte. In der Planung geht man nur von einem einzigen Szenario aus - nämlich, dass der Brexit (wie auch immer) passiert und das neue Parlament ohne die Briten auskommt. Das heißt unter anderem eine Reduzierung der Sitze von derzeit 751 auf 705. Österreich bekommt mit 19 einen mehr als jetzt. Auf weitere Spekulationen (etwa eine Verlängerung der Verhandlungszeit, die über die Wahlen hinausginge), will man sich auf keinen Fall einlassen, sagte Kommunikations-Generaldirektor Jaume Duch Guillot. Die Presse- und Informationsabteilung startet damit eine Info-Offensive, die die Wahlen begleitet. Alle zwei Wochen (ab Mai dann wöchentlich) soll eine Umfrage über die mögliche Sitzverteilung veröffentlicht werden, die sich aus einer großen Menge von Umfragen und Studien in allen Mitgliedsländern speist.