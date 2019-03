Facebook

12. März, 20.22 Uhr - Wieder abgelehnt

Dieser Deal ist tot, sagt Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Soeben ist Theresa May im Unterhaus wieder gescheitert, 242 stimmten für, 391 gegen den Ausstiegsvertrag. Es geht also weiter. Der "Durchbruch", von dem die gesundheitlich schwer angeschlagene May bei ihrem nächtlichen Besuch in Straßburg gesprochen hatte, hat nicht gereicht.

12. März, 19.30 Uhr - Blick nach London

Den ganzen Tag über war natürlich auch hier im EU-Parlament in Straßburg der Brexit und die abendliche Abstimmung im Unterhaus eines der Hauptthemen. Die meisten haben inzwischen auf die Live-Streams auf ihren Laptops geschaltet, im Pressesaal läuft vor einem wachsenden Publikum eine Live-Übertragung auf einem großen Screen. Die Wetten laufen auf Ablehnung, wenn auch knapp.