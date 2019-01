Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

22. Jänner, 14.30 Uhr - Kultureller Erfolg

Die österreichische Ratspräsidentschaft ist vorüber, der kulturelle "Nachhall" noch nicht. Denn im vergangenen Halbjahr war der Vorsitz willkommener Anlass für einen kulturellen Schwerpunkt in Brüssel, der unter anderem dem Engagement des Österreichischen Kulturforums Brüssel unter Leitung von Marina Chrystoph zuzuschreiben ist. So gastierten unter anderem das Klangforum Wien, das Wolfgang Muthspiel Quintet, die Wiener Symphoniker oder die Wiener Philharmoniker in Brüssel, es gab eine Lesung von Arno Geiger und Auftritte von Maki Nawekawa (Ars Electronica Linz) oder des Hagen Quartett.