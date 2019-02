Facebook

13. Februar, 19.00 Uhr - Nichts geht mehr

In Straßburg wird im EU-Parlament getagt, was das Zeug hält; im 400 Kilometer entfernten Brüssel geht inzwischen nichts mehr. Es gab - wieder einmal - einen Generalstreik. Busse, Züge, Flugzeuge, U-Bahnen und auch sonst allerhand sind den ganzen Tag lahmgelegt. Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne und Pensionen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Allein am Flughafen Zaventem fielen fast 600 Flüge aus (darunter auch alle Österreich-Verbindungen), 60.000 Passagiere waren betroffen. In Belgien nimmt man solche Tage dennoch recht unbekümmert in Kauf. Jene, bei denen es möglich ist, machen mit ihrem Arbeitgeber Telearbeit aus, andere versuchen mit eigenen Fahrzeugen zur Arbeit zu kommen - oder eben nicht.