Rind, Schwein, Lamm, Wild – Fleisch, das sich regelmäßig auf unseren Tellern findet. All das gibt es seit einiger Zeit auch aus dem Labor, ohne dass tatsächlich ein Tier dafür sein Leben lassen musste. Man braucht bloß etwas Gewebe, aus dem man die Stammzellen gewinnt und damit „echtes“ Fleisch züchtet. Das ist derzeit noch teuer und verhältnismäßig energieaufwändig, aber technisch bereits so weit fortgeschritten, dass der weltweite Vormarsch kaum zu stoppen scheint. „Israel hat vor wenigen Tagen die Produktion und den Verkauf von Laborfleisch zugelassen, die Schweiz dürfte bald folgen. In den Niederlanden finden bereits Verkostungen unter kontrollierten Bedingungen statt, während in Singapur und in den USA Laborfleisch längst angeboten wird“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.