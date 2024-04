In aller Kürze:

In den letzten Monaten hat Lena Meyer-Landrut ihre Fans mit kryptischen Nachrichten zu ihrem Gesundheitszustand aufgeschreckt. Nun gewährt die Sängerin in einer YouTube-Dokumentation einen intimen Einblick in ihre persönlichen Herausforderungen und Tiefpunkte des vergangenen Jahres.

Seit 17 Jahren sind Wayne Carpendale und Annemarie ein Paar, seit elf Jahren verheiratet. Der Schauspieler spricht in einem Interview nun über die Erfolgsrezepte seiner Beziehung.

Nach der Trennung von Pius Strobl ist Eva Pölzl wieder vergeben. Die „Guten Morgen Österreich“-Moderatorin ist jetzt mit Alfred Reinprecht zusammen.

Eva Pölzl moderiert „Guten Morgen Österreich“ © Isabelle Ouvrard

Ende März 2023 musste sich der Schlagerstar für immer von der geliebten Großmutter verabschieden. Zum ersten Todestag gedenkt sie ihr in einem emotionalen Posting.

Das Posting auf Instagram © Naschenweng/instagram

Fürst Albert von Monaco gibt selten Interviews – noch seltener spricht er über private Details. Nun tat er überraschend beides.

König Frederik hat noch nicht die Liebe des Volkes für sich gewonnen. Im Gegenteil: Dem neuen Regenten wird vorgeworfen, zu viel Urlaub zu machen.

König Frederik von Dänemark © IMAGO / Ppe

Es gibt Promi-Nachwuchs! Der „Twilight“-Star Robert Pattinson und die britische Sängerin Suki Waterhouse sind Eltern geworden. Das berichtet die „ Daily Mail “, die exklusive Fotos der Jungfamilie veröffentlicht hat.

Waterhouse hat ihre Schwangerschaft im November auf einem Musik-Festival in Mexico City verkündet. Auf Instagram hat die Sängerin das letzte Mal im Februar 2024 etwas gepostet, ebenfalls mit sichtbarem Babybauch.

Erst im vergangenen Oktober freute sich der deutsche Modedesigner über die Geburt seines zweiten Sohnes mit Lebensgefährtin Lucia Bartoli. Nun ist alles aus und vorbei.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Philipp Plein mit Ex-Partnerin Lucia Bartoli © Aristidis Vafeiadakis via www.imago-images.de

„A Complete Unknown“ heißt der Film, in dem Schauspieler Timothée Chalamet die Musiklegende spielt. Es geht um die frühen Karrierejahre von Bob Dylan.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostermontag!