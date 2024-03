Arnold Schwarzeneggers Herz schlägt für den Kraftsport, die US-amerikanische Politik und die Schauspielerei – allerdings nicht immer im richtigen Takt. Grund dafür ist ein angeborener Herzfehler, aufgrund dessen sich der Terminator bereits mehrerer Operationen in seinem Leben unterziehen musste. Ein Routineeingriff 2018, bei dem eine Pulmonalklappe ausgetauscht wurde, kostete ihm fast das Leben.

Ab sofort muss sein Herz nicht mehr alleine schlagen, sondern erhält mechanische Unterstützung. Vergangenen Montag wurde „Arni“ nämlich ein Herzschrittmacher eingesetzt, wie er in der 132. Episode seines Podcasts „Arnold‘s Pump Club“ erzählte. Die Operation verlief gut und Schwarzenegger scherzte darüber, dass er nun „ein bisschen mehr Maschine“ wurde, genauso wie der Terminator, seine wohl berühmteste Filmrolle.

Schwarzenegger übte anschließend auch Kritik am Umgang mit medizinischen Problemen in Österreich. „Ich muss Ihnen sagen, dass es so sehr gegen meine Erziehung in Österreich verstößt, wo niemand - niemals - über medizinische Themen sprach. Alles, was mit Gesundheit zu tun hatte, behielt man für sich“, sagte der 76-Jährige zu seinen Zuhörern. Er hätte jedoch etliche Nachrichten von Personen erhalten, die ebenfalls mit einem Herzfehler geboren wurden und denen sein offener Umgang mit den Operationen Mut und Hoffnung gegeben hätte.

Die komplette Folge „#132: Arnold‘s Pacemaker“ des Podcasts „Arnold‘s Pump Club“:

Sofort wieder auf den Beinen

Am Montag wurde Schwarzenegger der Herzschrittmacher eingesetzt, am Freitag war er schon wieder auf einer Umwelt-Veranstaltung in Inglewood, Kalifornien. Gemeinsam mit seiner guten Freundin Jane Fonda setzt er sich dafür ein, dass ein Gesetz bestehen bleibt, das Öl- und Gasbohrungen in bewohnten Gebieten mit Schulen und Spitälern verbietet.

„Niemand hätte je gedacht, dass ich die Woche mit einer Operation begonnen habe“, zeigte sich Arni sehr zufrieden mit dem Heilungsverlauf und bedankte sich gleichzeitig auch beim Ärzte- und Pflegeteam der Cleveland-Klinik, die „sich hervorragend um mich gekümmert und die Operation so schmerzfrei wie möglich gemacht“ haben.

Sportlich müsse er in nächster Zeit allerdings kürzertreten. Bedeutet, Fitnessstudio-Besuche bleiben vorerst aus. Eine harte Nummer für den ehemaligen Mister Universum, der sein regelmäßiges Training liebt. Diese Leidenschaft teilt er mit Jane Fonda, deren Fitnesslevel ihn tief beeindruckt. „Übrigens, wenn wir davon sprechen, dass Bewegung die einzige magische Pille ist, um das Altern zu verlangsamen, schauen Sie sich Jane an. Sie ist zehn Jahre älter als ich und wird dieses Jahr 87!“, betont Schwarzenegger.

Zustand des Herzens wurde genau überwacht

Damit er noch viele fitte Jahre vor sich hat, ließ Schwarzenegger den Zustand seines Herzens genau überwachen und jedes Jahr eine umfassende Kontrolle durchführen – ganz besonders nach der kritischen Phase 2018. Nun sei der Herzschrittmacher notwendig gewesen, meinte sein Ärzteteam, da das Narbengewebe seinen Herzschlag unregelmäßig gemacht hätte.

Anschließend wurde der gebürtige Steirer noch etwas sentimental und zeigte sich dankbar für die heutigen medizinischen Möglichkeiten. „Die bikuspiden Klappen meiner Mutter und ihrer Mutter haben sie umgebracht. Dass ich noch lebe, verdanke ich der medizinischen Innovation und der Tatsache, dass ich sehr sorgfältig mit meinen Ärzten in Kontakt geblieben bin und auf sie gehört habe“, meint Schwarzenegger.

Seine Mutter Aurelia weigerte sich, sich einer Herzklappenoperation zu unterziehen. Damals hätte sie aber noch am offenen Herzen durchgeführt werden müssen. Sie verstarb 1998. Heutzutage kann eine Aortenklappe mittels eines nicht-invasiven Verfahrens ersetzt werden, nachdem man im Idealfall noch am gleichen Tag das Krankenhaus wieder verlassen kann.

„Ich hätte es für mich behalten können. [...] Aber ich will, dass ihr wisst, ihr seid nicht allein. Und wenn ihr etwas aus Angst vor euch herschiebt, hoffe ich, dass ich euch dazu inspirieren kann, auf eure Ärzte zu hören und euch um euch selbst zu kümmern. [... ] Es gibt Gewichte, die keiner von uns allein stemmen kann. Gemeinsam können wir alles heben – wir können die Welt heben. Du bist hier nie allein.“

Arnold Schwarzenegger nach seiner Herzoperation 2020 in der Cleveland Clinic: