Schauspieler Wayne Carpendale moderiert die Datingshow auf VOX „Herz an Bord“ und hat im Interview mit der GALA verraten, wie er und seine Frau ihre Beziehung frisch halten. Seit 17 Jahren ist er mit der ProSieben-Moderatorin Annemarie zusammen, seit elf Jahren verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn Mads kam vor fünf Jahren zur Welt. „Eine Beziehung ist manchmal auch Arbeit, auch wenn das erstmal wenig romantisch klingt“, sagt der Sohn der Schlagerlegende Howard Carpendale. „Wir versuchen uns immer wieder zu überraschen, reisen dem anderen manchmal spontan zur Arbeit hinterher, machen was unerwartet Romantisches oder planen einen Pärchenabend. Das ist alles kein Wundermittel für die ewige Liebe, aber das hält die Beziehung frisch.“ Auch Flirts mit anderen seien für beide durchaus in Ordnung. „Das ist kein Tabu. Im Gegenteil: Es hält jung - jeden selbst und auch die Beziehung.“

Bei ihm und seiner Annemarie hat es jedenfalls vor 17 Jahren eher überraschend gefunkt. Beide waren frisch getrennt und eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe. „Trotzdem haben wir gespürt, dass da etwas zwischen uns ist, was wir nicht ignorieren können.“ Schon nach wenigen Monaten ist Carpendale dann bei seiner jetzigen Frau eingezogen.