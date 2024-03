Wo ist sie? Wie geht es ihr? Wann kommt sie wieder? - kaum eine Persönlichkeit aus Film, Politik oder Wirtschaft dominiert derzeit die weltweiten Schlagzeilen so wie Prinzessin Kate (42). Anfang des Jahres wurde nach dem Bekanntwerden ihrer geplanten Bauch-Operation ein Medienrummel losgetreten. Die Ereignisse überschlugen sich und die Verschwörungstheorien reichten von einer Affäre, einer Schönheitsoperation bis hin zu einem künstlichen Koma. Jeder unfreiwillige Auftritt in der Öffentlichkeit wurde zur Sensationsstory.

Das royale Einhorn

Besonders in der britischen „Yellow Press“ wird sie als heiliger Gral oder als Einhorn inszeniert, denn es kursieren zahlreiche, teils kuriose, Geschichten, die sich mit ihrem Gesundheitszustand, ihrem Aussehen sowie der längeren Abwesenheit beschäftigen. Jede angebliche Sichtung wird sofort infrage gestellt, jedes Bild wird bis ins kleinste Pixel analysiert und auf Echtheit geprüft.

Am vergangenen Wochenende gab es abermals eine dieser Einhorn-Sichtungen. Mehrere Augenzeugen haben die künftige Königin in einem Geschäft, nicht weit von ihrem Adelaide Cottage, gesehen. Wie sie gegenüber „The Sun“ bestätigen, konnten sie ihren Augen nicht glauben und mussten höchstwahrscheinlich einige Male blinzeln: „Nach all den Gerüchten, die im Umlauf waren, war ich fassungslos, sie dort zu sehen.“

Neue Sichtung mit Familie

Die Prinzessin von Wales sei mit Mann William einkaufen gewesen, zuvor soll sie mit ihren Kindern beim Sport gesehen worden sein. Sofort wurden die Gerüchte über eine mögliche Doppelgängerin laut. Dieses Motiv ist so alt wie der Boulevard selbst, alle paar Jahre ist ein neuer Star im Fokus. Nach Promis wie Avril Lavigne, Britney Spears oder Paul McCartney, reiht sich Prinzessin Kate in die Schlange. Sie alle seien aus unterschiedlichen Gründen durch Doppelgänger oder Body Doubles ersetzt worden und würden seither die Öffentlichkeit und die Presse hinters Licht führen.

Die britischen Royals versuchten in den vergangenen Monaten wiederholt, die Presse mit gezielten Statements sowie inszenierten Fotos zufrieden zustellen. Sie erhofften sich wohl ein Versiegen der Gerüchte und Schlagzeilen, doch damit befeuerten sie die Spekulationen immer und immer wieder auf ein Neues. Mit dem berüchtigten Muttertagsfoto, das Kate mit ihren drei Kindern zeigt, gossen sie ein weiteres Mal Öl ins Feuer.

Denn anstatt Ruhe und Frieden kassierten sie einen Shitstorm, denn relativ schnell waren sich die Medien sicher, dass das Foto nicht echt sei. Es soll sich um ein bearbeitetes, vielleicht sogar um ein KI-geniertes Bild handeln. Prinzessin Kate wurde abermals zum Sündenbock und entschuldigte sich via Instagram: „Wie viele Amateurfotografen experimentiere ich gelegentlich mit der Bearbeitung.“

Auf dem Foto entdeckten Medienexperten zahlreiche Unstimmigkeiten © AP

Neue Charaktere erscheinen im Narrativ

Mit dem Verschwinden der 42-Jährigen nach ihrer Bauch-OP poppten plötzlich neue Figuren auf dem royalen Spielfeld auf, von denen man vorher eher weniger gehört hat. Eine davon ist die britische Adelige Sarah Rose Cholmondeley. So mysteriös wie ihr Name, scheint auch ihre Vorgeschichte zu sein. Bereits seit Jahren wird ihr eine angebliche Affäre mit Prinz William nachgesagt.

Doch wer ist die geheimnisvolle Unbekannte? Die Marchioness of Cholmondeley, die Lady Rose Hanbury genannt wird, stieg 2009 durch die Hochzeit mit David Rocksavage in den britischen Adelskreis auf. Die beiden haben mittlerweile drei Kinder, die Familie lebt in Houghton Hall, in der Grafschaft Norfolk. Ihr Anwesen soll sich nicht weit weg von William und Kates Zuhause befinden. So hätte sich in den vergangenen Jahren eine enge Freundschaft entwickelt.

Comeback nach Ostern?

Das ehemalige Model, das bereits 2005 durch ein Bikinifoto mit Ex-Premier Tony Blair, für Aufruhr sorgte, lässt es heute ruhiger angehen. Durchforstet man die Archive, findet man immer wieder Bilder der 40-Jährigen bei wichtigen Veranstaltungen der britischen Krone. So war sie auch zur Krönung von Charles III. geladen.

Ob sie auch bei Kates offiziellen Comeback nach Ostern dabei sein wird, bleibt abzuwarten. Denn noch ist fraglich, wann die Ehefrau von Prinz William wieder Termine wahrnehmen wird. Viele sehen den Auftritt am Wochenende als gutes Zeichen, denn sie habe „glücklich und gesund“ ausgesehen. Daher sind sich diverse Experten sicher, dass sie den Fotografen beim traditionellen Ostergottesdienst wieder entgegenlächeln wird.