In aller Kürze:

Wetterfrosch Sigi Fink hat sich in diesem Jahr für eine besondere Verkleidung entschieden. Er imitiert ORF-Kollegin Christa Kummer und gibt vollen Einsatz.

Der Unternehmer lädt immer wieder Hollywood-Größen zum Wiener Opernball ein und bietet ihnen hohe Gagen. Nun bezog Richard Lugner erneut Stellung zu den aktuellen Pleite-Gerüchten.

Die Unternehmen von Richard Lugner haben enorme Schulden © APA/HERBERT NEUBAUER

Beim Super Bowl stand in diesem Jahr vor allem Taylor Swift im Fokus. Nach dem Sieg der Kansas City Chiefs gab es innige Szenen mit ihrem Freund Travis Kelce. Auf jüngste Verschwörungstheorien rund um die Sängerin hat indes US-Präsident Joe Biden reagiert.

Travis Kelce und Freundin Taylor Swift © IMAGO / Jon Soohoo

Der Valentinstag ist bekanntlich der Tag der Liebe. Daher nutzten auch einige Prominente die Gelegenheit, um ihre Liebe in den sozialen Medien zu dokumentieren.

Der französisch-amerikanische Schauspieler lebte in Berlin und spielte in Fernsehproduktionen und Filmen mit, er war auch Musiker.

Pablo Grant, auch Dead Dawg, mit seinem Rap Kollektiv BHZ in der Live Music Hall in Köln in 2019 © Wikimedia Commons Oğuz Yılmaz

Deutsche Medien vermuten einen Liebesurlaub der gebürtigen Kärntnerin Amira Pocher mit dem TV-Moderator Christian Düren in Paris.

Amira Pocher © IMAGO / Stefan_schmidbauer

Die Promis geben sich im Vivamayr-Resort in Maria Wörth die Klinke in die Hand. Diesmal übernachten gleich zwei Superstars des Filmbusiness am Wörthersee.

Meine Empfehlung der Woche: Bodyshaming - Komikerin Amy Schumer spricht mit ihren Followern Klartext

Die Schauspielerin und Komikerin wird seit Jahren im Netz für ihr Aussehen und Gewicht angefeindet. Nun äußert sie sich zu den neuesten Kommentaren und spricht über ihr Leben mit Endometriose.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!