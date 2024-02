Wie erst heute bekannt wurde, verstarb Schauspieler Pablo Grant am 6. Februar unerwartet an den Folgen einer Thrombose. Bekannt ist Grant vielen Fernsehzusehern aus der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. In der TV-Serie spielt er seit 2020 die Rolle des Kriminalhauptkommissars Günther Márquez. Sein Kinodebüt feierte der französisch-amerikanische Schauspieler 2016 in „Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs“. Später spielte Pablo Grant unter anderem im „Tatort“ mit. Pablo Grant war auch als Musiker aktiv. Unter dem Namen „Dead Dawg“ war er bis zu seinem Tod Mitglied des Rap-Kollektivs BHZ aus Berlin-Schöneberg.

In einem Statement in den Sozialen Medien heißt es unter anderem: „Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich (…). Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben.“