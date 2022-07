Dass man gerade bei Lebensmitteln nicht geizen sollte, braucht man an dieser Stelle hier nicht großartig verkünden. Qualität kostet. Und wenn etwas zu billig ist, dann gibt es meist auch jemanden in der Kette, der darunter leidet. Doch manchmal sieht es finanziell nicht so rosig aus und man muss einfach mit weniger ein Auslangen finden.