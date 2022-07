4 Portionen

Zutaten

500 g Weißbrot (kann ein bis zwei Tage alt sein)

4 Stück Tomaten

1 Gurke

1 rote Zwiebel

125 g Mini Mozzarella

8 EL Olivenöl

6 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer

Frischer Basilikum

Zubereitung

Das Brot in etwa 2 cm große Stücke schneiden und in einer Pfanne mit 6 El Olivenöl langsam und unter ständigem Rühren knusprig anbraten.

Die Tomaten und die Gurke in mundgerechte Stücke schneiden und in eine große Schüssel geben. Die rote Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden.

Das Gemüse mit Olivenöl, Weißweinessig, Salz und Pfeffer marinieren. Kurz ziehen lassen damit sich etwas Flüssigkeit bildet.

Die gebratenen Brotwürfel und frisch geschnittenen Basilikum dazugeben und vorsichtig unterheben. Gut abschmecken und mit dem Mozzarella und ein paar schönen Basilikum Blättern anrichten.