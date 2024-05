Jetzt live: Das erste Semifinale beim Song Contest

Live. Heute Abend startet offiziell der 68. Eurovision Song Contest, in der Malmö Arena geht das 1. Halbfinale über die Bühne. 15 Länder treten hier gegeneinander an, wobei es für Österreichs Kandidatin Kaleen erst am Donnerstag ernst wird mit der Jagd nach dem Finalticket.