In Loibach bei Bleiburg gedachten 11.000 Menschen der ermordeten Ustascha. Die Polizei-Präsenz schüchterte Krawallmacher ein, radikale Töne hörte man trotzdem.

Die katholische Kirche Kroatiens gestaltete die Feier. Für die muslimischen Opfer sprach Idris Efendi Besic ein Gebet. Gut 11.000 kamen zum Gedenken © Markus Traussnig

Er ist natürlich auch hier. Weil er auf keiner Demonstration fehlen darf. Che Guevara prangt am T-Shirt eines feingliedrigen älteren Herren. „Jeder, der gegen Unrecht auftritt, ist mein Kamerad“, steht da zu lesen. Mit dem Che-Fan demonstrieren – laut Polizei – 100 andere Menschen um 11 Uhr an der Durchzugsstraße in Bleiburg/Pliberk. „Wir wollten, dass die Regierung diese Veranstaltung untersagt. Österreich übernimmt bald den EU-Ratsvorsitz. Anti-Faschismus ist eine Grundsäule der EU“, erklärt Andrej Mochar, Organisator des Protests gegen das Ustascha-Treffen. Dass die Kroaten zeitgleich schon feiern und vom Protest nichts mitbekommen, sei beabsichtigt. „Wir wollen keine Konfrontation mit den gewaltbereiten Faschisten.“

