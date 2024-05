Very british ist der Roman „Die souveräne Leserin“ von Alan Bennett: Auf sehr unterhaltsame Weise geht der Autor der Frage nach, ob die Literatur den Menschen verändert. In einem fulminanten Abend widmet sich Birgit Minichmayr, eine der gefragtesten Schauspielerinnen des deutschen Sprachraums, dieser Liebeserklärung an das Lesen und an die Queen. Auf Einladung der Stadtkultur wird sie am 12. Oktober 2024, um 19 Uhr, im Saal des Gymnasiums lesen.

Der erfolgreiche Countertenor Alois Mühlbacher und das renommierte Streichquartett Sonare begleiten mit Musik aus dem alten und neuen England, unter anderem von Dowland, Purcell, Elgar, Britten, Queen und den Beatles. Ein besonderer Abend ist garantiert. Der Vorverkauf ist eröffnet. Karten gibt es ab sofort im Bürgerservicebüro in der Liebburg, Reservierung: www.stadtkultur.at und Telefon (04852) 600 519.

Minichmayr als Maria Lassnig

Die vielfach ausgezeichnete österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr ist festes Ensemblemitglied am Burgtheater, wo sie aktuell in Frank Castorfs „Heldenplatz“-Inszenierung auf der Bühne steht. Ihre Karriere zieht sich aber auch über internationale Bühnen bis hin zu Film und Fernsehen. Derzeit ist sie im Provinz-Portrait von Josef Hader „Andrea lässt sich scheiden“ sowie im Film „Mit einem Tiger schlafen“, in dem sie die Künstlerin Maria Lassnig verkörpert, zu sehen.

Begleitet wird Minichmayr von Alois Mühlbacher. Der Sänger debütierte mit 15 Jahren an der Wiener Staatsoper und feierte auf den Podien internationaler Konzertsäle große Erfolge. Aus der Schmiede der St. Florianer Sängerknaben kommend, ist der 28-jährige Countertenor heute weltweit zu erleben. Das Streichquartett Sonare aus Linz rundet den hochkarätigen Abend ab.

Der 28-jährige Countertenor Alois Mühlbacher © Musikwochen Bad Schallerbach