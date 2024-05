Am Mittwochnachmittag heulten in Ainet die Sirenen: Gegen 16.10 Uhr wurden die Feuerwehren Ainet, Oberlienz und Lienz zu einem einem Brand mit starker Rauchentwicklung in eine Tiefgarage in Ainet alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen und schließlich zu löschen. „Im Zuge erster Erhebungen konnte als Brandherd offenbar ein in der Tiefagarage abgestelltes Motorrad ausgemacht werden“, teilt die Polizei Tirol mit. Verletzt wurde niemand, an Tiefgarage und Motorrad entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen laufen, im Einsatz standen 66 Einsatzkräfte.

Die Feuerwehren konnten das Feuer rasch löschen © Philipp Brunner/brunner images