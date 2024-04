Seit Jahrhunderten schon soll der Thurner Kirchsteig die Gemeinde mit der Stadt Lienz verbinden. Vom obersten Ortsteil Zauche hinab führt der Weg über die Felder vieler Grundbesitzer bis an die Isel. Vor allem an den Sonntagen sind die Thurner seit jeher auf diesem Pfad unterwegs, um die Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche St. Andrä zu besuchen. „Noch nie hat es Diskussionen darüber gegeben“, erinnert sich Johann Brugger, Altbauer am Riedlhof.