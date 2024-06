Es sind unfassbare Bilder, die in den vergangenen Tagen aus der Steiermark und dem Burgenland zu sehen waren. Wassermassen wälzten sich durch Ortschaften, rissen Autos mit. Die Schäden sind enorm, viele Menschen verzweifelt. Getroffen hat es auch den österreichischen Musikproduzenten und Songwriter Lukas Lach, der in Rotenturm an der Pinka im burgenländischen Bezirk Oberwart lebt und arbeitet. Wie er auf Instagram erzählt, wurde sein Studio vom Schlammwasser ebenfalls völlig zerstört. „Ich werde wohl alles herausreißen müssen“, so Lach, der sich zum Zeitpunkt der Katastrophe in Vorarlberg aufhielt.

Der Burgenländer hat schon mit einigen Kärntner Schlagersängern in der Vergangenheit zusammengearbeitet. So produzierte er etwa den Melissa Naschenweng-Hit „I steh auf Bergbauernbuam“. Aber auch Meli Stein, Vanessa Dollinger oder Udo Wenders standen bei ihm schon im Studio.

„Ich weiß derzeit noch nicht, wie es weitergeht, aber es wird weitergehen“, so Lach, der ankündigt, dass er sein Studio auf jeden Fall wieder aufbauen wird.