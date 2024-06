Knapp ein Jahr ist es her, dass die B 69, Südsteirische Grenzstraße, in Ehrenhausen an der Weinstraße aufgrund von Grabungsarbeiten gesperrt war. Die Hochwasser im August vergangenen Jahres verursachten erneut eine Totalsperre der Ortsdurchfahrt und auch aktuell gibt es wieder nur zähes Vorankommen in der südsteirischen Gemeinde. Der Grund: Der 800 Meter lange Fahrbahnabschnitt wird saniert.

Sperre für Verkehr von Gamlitz kommend

Im Zuge der Sanierung würden auch die Gehsteige in Angriff genommen, zwei Busbuchten zu Randhaltestellen umgebaut und der Marktplatz neu gepflastert, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Die gute Nachricht für Autofahrende: Die Straße muss während der Arbeiten nur in eine Richtung gesperrt werden. Richtung Gamlitz können Pkw die Ortsdurchfahrt auf einem Fahrstreifen passieren.

Von Gamlitz kommend gilt für Lkw über 3,5 Tonnen und Pkw ein Fahrverbot durch den Ortskern. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die L 613 (Grenzland-Weinstraße) im Ortsteil Berghausen und über die L 671 (Graßnitzbergstraße) und B 67 (Grazer Straße) in Spielfeld.

Was wird gemacht?

Der betroffene Straßenabschnitt (Kilometer 69,400 bis 70,200) wird rund 18 Zentimeter abgefräst. In weiterer Folge wird auch der Unterbau bis zu zehn Zentimeter abgetragen und danach eine Graderplanie errichtet. Im Anschluss werden eine 17 Zentimeter starke Trag- und eine drei Zentimeter starke Deckschicht asphaltiert.

„Im Zuge des Sanierungsvorhabens verbreitern wir die B 69 im Bereich der Kreuzung mit der L 613 Richtung Gamlitzbachbrücke auf einer Länge von zirka 100 Metern. Natürlich wird die Entwässerung dementsprechend angepasst beziehungsweise erneuert“, so Projektleiter Ernst Mayer vom Land Steiermark. Die Gesamtkosten der Baustelle belaufen sich auf 1,25 Millionen Euro, wobei die Marktgemeinde Ehrenhausen 510.000 Euro beisteuert, so Lang.