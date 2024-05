Sie singt mit Kindern auf der Bühne, macht Selfies mit ihren Fans und tanzt in der Menge. Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng gilt nicht unbedingt als publikumsscheu. Dass es hinter der Bühne auch mal anders zugehen könnte, lässt jetzt ein Artikel des Branchenmagazins „MusikPost“ vermuten. Bei der Ostergala in Hartberg soll die 33-Jährige aufgetreten sein, „als wäre sie Taylor Swift: Sämtliche Künstler und Medienvertreter hatten den Backstagebereich sofort zu verlassen, als Madame erschien, sie wollte ungestört sein“, schrieb das Magazin in seiner Mai/Juni-Ausgabe. „Das ist keine mehr von uns“, sollen Leute hinter der Bühne gesagt haben.

Im Vorfeld soll die Lesachtalerin bereits Interviewtermine – unter anderem mit der „MusikPost“ – nicht eingehalten haben. Naschenwengs Management war am Freitag für ein Statement nicht erreichbar.

Ebenfalls auf der Bühne standen an jenem Abend in Hartberg auch die Nockis. Bei der Kärntner Schlagerband soll es kein Halten mehr gegeben haben: „Die tobenden Fans trugen die Band förmlich durch ihren Auftritt.“ Die Gruppe rund um Friedrich „Friedl“ Würcher ist – neben der Kärntner Schlagersängerin Melanie Payer – Fixstarter für die Ostergala 2025.