Sommer. Winter. Sommer. Und das binnen zwei Wochen. Der April machte in diesem Jahr tatsächlich, was er will. Nachdem Mitte des Monats so früh wie noch nie zuvor in Kärnten die 30-Grad-Mark geknackt wurde, folgten kurz darauf Schnee und Frost. Obstbauern mussten um ihre Ernte zittern. Jetzt stellt sich das Wetter mit einer föhnigen Südströmung erneut um. Es wird in Kärnten und Osttirol wieder warm. Zu Wochenbeginn gibt es sogar sommerliche Temperaturen um die 25 Grad. Und auch eine Ladung Saharastaub ist wieder dabei. Dieser trübt, gepaart mit Wolken, schon am Sonntag den Sonnenschein. „Es ist diesig. Der Montag und der Dienstag werden dennoch überwiegend sonnig verlauf. Wer kann, sollte die nächsten zwei Tage genießen“, sagt Martin Ortner, Meteorologe bei „Geosphere Austria“. Denn bereits am Feiertag, den 1. Mai, könnte alles schon wieder anders sein. Ortner: „Die Prognosen im Detail sind aber noch unsicher.“

Auf 30 Grad folgte im April Schnee

Speziell in Unterkärnten dürfte der Feiertag noch überwiegend sonnig und trocken verlaufen. In Osttirol und Oberkärnten wird es im Tagesverlauf immer bewölkter, mit Regenschauern ist zu rechnen. Die zweite Wochenhälfte dürfte sich dann überall eher trüb und regnerisch präsentieren. Ornter: „Wir befinden uns dann im Randbereich eines Mittelmeertiefs.“ Die Temperaturen gehen wieder deutlich zurück und erreichen maximal 15 Grad. „Frost ist aber kein Thema“, hat der Meteorologe zumindest für die Obstbauern gute Nachrichten.

