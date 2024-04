„Wochenlang haben wir geschwitzt, um unsere Jungpflanzen vor dem Hitzetod zu retten. Jetzt decken wir sie zu, damit sie nicht erfrieren“, erzählt Bettina Binder vom Vitalgarten Binder in Wölfnitz, die so extreme Wetterverhältnisse in 22 Jahren als Gärtnerin noch nicht erlebt hatte. Sie erzählt, dass sich die Glashäuser in den ersten zwei Aprilwochen auf über 35 Grad erhitzt hätten und mit Wasser bespritzt werden mussten: „Um sie abzukühlen, weil die empfindlichen Jungpflanzen beim Gießen mit kaltem Wasser sonst verbrannt wären. Innerhalb weniger Tage müssen wir jetzt wieder heizen und sie vorsichtig mit Vlies bedecken, damit sie die Kälte überleben“.