Ungewöhnliche Attacke in Kärnten: Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land goss, wie von der Polizei erst am Mittwoch bekannt gegeben, am vergangenen Sonntag gegen 3.50 Uhr Limonade über die Tastatur eines Geldausgabeautomaten in der Gemeinde Maria Rain.

Dadurch verklebte sich die Technik im Inneren des Gerätes und machte den Automaten somit unbrauchbar. Der Mann konnte ausgeforscht werden und wird jetzt zur Anzeige gebracht. Am Geldausgabeautomaten entstand ein Schaden von einigen Tausend Euro.