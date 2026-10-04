Felix Bacher feiert gegen Kosovo sein Länderspieldebüt

Österreich bestreitet ab 18 Uhr das vierte Nations-League-Spiel auswärts gegen den Kosovo. Hier sind Sie live dabei!

Felix Bacher kommt in Pristina erstmals zu Nationalteamehren

Ralf Rangnick vertraut im Nationals-League-Gastspiel in Kosovo erstmals auf Felix Bacher. Der Innenverteidiger von Olympique Lyon feiert beim Spiel, das um 18 Uhr angepfiffen wird, sein Debüt in Rot-Weiß-Rot, gemeinsam mit Kevin Danso bildet er das Duo in der Innenverteidigung.

Im Vergleich zum jüngsten 2:2 in Irland gibt es - wie bereits in den beiden vergangenen Länderspielen - erneut insgesamt sechs Änderungen in der ÖFB-Startelf. Ihre Plätze behielten Stefan Posch, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Patrick Wimmer und Romano Schmid. Das Tor hütet, wie von Rangnick angekündigt, Alexander Schlager. Dazu beginnen auch Alexander Prass, der in Irland sein Premierentor im Nationalteam erzielte, und Konrad Laimer, der die ersten beiden Nations-League-Partien Ende September wegen einer Adduktorenblessur verpasste.

Folgende ÖFB-Elf startet in Pristina: