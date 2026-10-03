Wer auffiel und wer im Kosovo noch Eindruck schinden will

Mit dem Gastspiel am Sonntag (18 Uhr) im Kosovo geht ein intensiver Lehrgang zu Ende. Wer konnte dabei aufzeigen? Wer hofft in Pristina noch auf eine Chance sich zu zeigen?

Ein Mal noch. Dieser intensive Nations-League-Lehrgang mit vier Länderspielen in eineinhalb Wochen findet mit dem Gastspiel am Sonntag im Kosovo (18 Uhr, ORF1 live) seinen Abschluss. Es ist gleichzeitig die letzte Möglichkeit für die Mitglieder des ÖFB-Kaders Eindruck zu schinden. Einigen, die sich erst nachhaltig etablieren müssen, ist dies bereits gelungen. Anderen weniger. Eine Zwischenbilanz:

Unter den Feldspielern bilden Michael Gregoritsch, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, Phillipp Mwene, Romano Schmid, Sasa Kalajdzic und Patrick Wimmer nach wie vor den engeren Stamm. Wimmer etwa hat diesen Lehrgang in eigener Sache genutzt, wenn man Rangnicks Sonderlob nach dem Irland-Match bedenkt. Bei den bisherigen drei Spielen stand der Hoffenheim-Legionär jeweils in der Startelf. „Ich bin mittlerweile kein Talent mehr und will auch mehr Verantwortung übernehmen“, sagt der Niederösterreicher.

Zahlreiche Premierentreffer

Maximilian Wöber ist in diesen Kreis zurückgekehrt. Wie wertvoll Paul Wanner mittlerweile ist, sollte spätestens nach seiner verletzungsbedingten Abreise aufgefallen sein. Carney Chukwuemeka indes verpasste in Dublin bei seiner ersten Startelf-Chance die Gelegenheit, sich nachhaltiger aufzudrängen. In der Jokerrolle ist auf den Dortmund-Kicker jedoch weiter Verlass. Um einen Kaderplatz müssen sich die beiden Youngster ohnehin längst keine Gedanken mehr machen.

© APA Junior Adamu gehörte zu den Premierenschützen

Auffällig in der ersten Halbzeit dieser Nations League war die hohe Anzahl der Premierentreffer. Neben Mwene stellten sich auch David Affengruber, Junior Adamu und Alexander Prass mit ihren ersten Toren für Rot-Weiß-Rot ins Rampenlicht. Sascha Horvath, Christoph Lang, Nikolas Veratschnig und der erst 18-jährige Vasilije Markovic spielten überhaupt erstmals für das A-Team. Für alle Debütanten gilt, dass nur nachhaltig gute Leistungen den Weg zu einem fixen Kaderplatz ebnen.

Felix Bacher wartet noch

Mit Felix Bacher wartet ein weiterer Neuling noch auf seine ÖFB-Premiere, vielleicht bietet sich im Stadiumi Fadil Vokrri die Chance. „Es geht darum, sich seinen Platz zu verdienen, und es ist gut möglich, dass er spielt. Im Training hat er es sehr gut gemacht und kommt auch als Mensch, als Charakter, als Typ sehr gut an“, so Rangnick. Wie hart gerade in der Innenverteidigung der Konkurrenzkampf ist, musste auch Marco Friedl zur Kenntnis nehmen. Bislang waren ihm nur elf Minuten im Heimspiel gegen den Kosovo vergönnt. Auch sein Werder-Kollege Marco Grüll kann nur bedingt zufrieden sein. Gegen Israel bekam er zwar seine langersehnte Chance von Anfang an, musste jedoch zur Pause raus, weitere Minuten folgten bislang nicht.

© GEPA Alexander Schlager kehrt ins Tor zurück

Eine spezielle Situation herrscht im Tor, wo Alexander Schlager zwar eine starke WM gespielt hat, das Rennen um die Nummer eins in der EM-Qualifikation aber dennoch völlig offen erscheint. Florian Wiegele und Christian Zawieschitzky bekamen mit Einsätzen die Gelegenheit, sich in Stellung zu bringen. Pech hatte diesbezüglich nur Lukas Jungwirth, der im Kosovo vorgesehen war, aber vorher zur U21 abkommandiert wurde. Von dort kam Matteo Bignetti immerhin zu A-Team-Ehren. Das ist schön für den Lebenslauf. Für eine weitere Nominierung muss der Steirer jedoch noch einige Schritte gehen. In Pristina beginnt wieder Schlager.

Im Angriff kündigte Rangnick an, zwischen Gregoritsch und Adamu zu wählen. Kalajdzic ist für die Startelf kein Thema, nachdem er in Dublin über die volle Distanz gehen musste. Grundsätzlich seien alle Spieler einsatzbereit. Ein kleines Fragezeichen steht lediglich hinter Chukwuemeka, bei dem in Irland der Muskel zumachte.