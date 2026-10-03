Kroatien schlitterte gegen England in höchste Niederlage der Verbandsgeschichte

England feierte in der Nations League in Kroatien ein 7:0-Schützenfest und hält nach drei Spielen bei sechs Zählern.

Jude Bellingham erzielte das zweite Tor der Engländer in Rijeka

England hat Kroatien in der Fußball-Nations-League ein schweres Debakel zugefügt. Der WM-Dritte feierte am Samstag in Rijeka gegen den WM-Zweiten von 2018 einen 7:0-Auswärtssieg und hätte die Partie sogar höher gewinnen können. Harry Kane (8., 53.), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.), Bukayo Saka (45., 68.) und Morgan Rogers (87.) trafen für die Gäste, die noch weitere Chancen liegen ließen. England hält nach drei Partien bei sechs Zählern, die Kroaten bei drei.

Für die kroatische Auswahl war es die höchste Niederlage in der Verbandsgeschichte. Das Spiel im Stadion Rujevica fand vor ungewöhnlicher Kulisse statt. Nach rassistischen Beleidigungen kroatischer Fans im Nations-League-Viertelfinale gegen Frankreich im März 2025 hatte die UEFA eigentlich einen kompletten Zuschauerausschluss verhängt. Allerdings lud der kroatische Verband mehrere tausend Kinder und Jugendliche ein, die das Spiel kostenlos verfolgen durften. Das UEFA-Regelwerk erlaubt eine solche Maßnahme ausdrücklich. Auch rund 100 englische Fans waren im Stadion.