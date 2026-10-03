Rangnick kritisiert Rasen: „Bestenfalls eine Wiese, eher ein Acker“

Der ÖFB-Teamchef findet deutliche Worte über die Platzverhältnisse in Pristina und verrät, wer gegen den Kosovo im Tor stehen wird.

Ralf Rangnick ist lange genug Teil des Fußballgeschäfts, um einiges erlebt zu haben. Aber angesichts der Platzverhältnisse in Pristina im Stadiumi Fadil Vokrri staunte der 68-Jährige dann doch. Denn der Untergrund für das Nations-League-Duell zwischen dem Kosovo und Österreich entspricht seiner Meinung nach nicht dem notwendigen Standard.

„Ich habe selten so einen ungepflegten Platz gesehen wie den hier. Das ist eigentlich bestenfalls eine Wiese, wenn nicht sogar ein Acker. Ich muss das so deutlich aussprechen“, monierte der ÖFB-Teamchef. Technisch gepflegten Fußball zu spielen, sei bei diesen Bedingungen nur schwer möglich. „Aber das gilt für die Heimmannschaft genauso. Ich kenne einige Spieler des Kosovo aus der deutschen Bundesliga. Ich glaube, dass es auch ihnen nicht gefällt, auf so einem Platz zu spielen.“

© APA Ralf Rangnick versteht nicht, warum der Platz so schlecht gepflegt ist

Rangnick weiter: „Es ist schwer zu verstehen. Wir haben jetzt gerade mal Anfang Oktober, kommen aus einer wunderschönen Wetterperiode. Warum man einen Platz in so einem Zustand hat, ist schwierig zu verstehen.“ Zumindest könne er nun verstehen, warum beim Kräftemessen des Kosovo mit Irland zum Auftakt der Nations League so viele Schüsse neben das Tor gingen.

Bezüglich Personal verriet der Chefcoach, dass diesmal wieder Alexander Schlager das Tor hüten wird. Im Angriff werde er sich zwischen Michael Gregoritsch und Junior Adamu entscheiden, da Sasa Kalajdzic in Dublin über die volle Distanz gehen musste, was so nicht der Plan, aber vom Spielverlauf nötig war.