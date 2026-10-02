Tormann Florian Wiegele: „Happy kann ich nicht sein“

Nach Gegentoren fühlt sich für den Grazer immer alles schlecht an. Wobei er sich bemüht, auch die guten Seiten seiner ÖFB-Bewährungsprobe zu sehen.

Torhüter haben positionsbedingt mitunter eine eigene Sichtweise auf die Dinge. „Happy kann ich nicht sein, ich habe zwei Tore gekriegt“, gab Florian Wiegele nach seinem ersten Startelf-Einsatz im Nationalteam zu Protokoll.

Dies ist jedoch keine Gefühlslage, die spezifisch mit der persönlichen Bedeutung dieser Partie zu tun hat: „Wenn ich ein Tor bekomme, fühlt sich nach einem Match immer alles schlecht an. Ich hoffe, ich kann in den nächsten Stunden oder Tagen auch die positiven Sachen sehen.“

Zwei Gegentore von Troy Parrott

Auch die gab es, wenngleich der Grazer ein eher undankbares Spiel für seine Bewährungsprobe bekommen hat. Troy Parrott schoss Irland mit einem wunderbaren Solo und einem Elfmeter 2:0 in Führung, ohne dass Wiegele eine gute Gelegenheit gehabt hätte, sich auszuzeichnen. Die kam jedoch in der Schlussphase nach dem Ausgleich gegen Dara O’Shea.

Ob er beim 0:1 irgendetwas anders hätte machen können? Eins-gegen-Eins-Situationen seien immer schwierig zu lösen: „Im Nachhinein kann ich natürlich sagen, ich gehe tiefer in den Block, aber in der Situation habe ich gedacht, dass er ihn ins lange Eck scherzeln will. Deshalb hatte ich Füße und Hände weiter oben.“

Lust auf mehr

Abgesehen von den beiden Gegentoren hat sich das Erlebnis jedoch gut angefühlt. Die Vorfreude auf das Match war riesig. Auch die Hymne auf dem Feld genießen zu dürfen, fühlte sich bestens an. „Das macht Lust auf mehr“, so Wiegele.

Bei der abschließenden Begegnung dieses Lehrgangs im Kosovo wird entweder Alexander Schlager oder er im Tor stehen, da der ursprünglich vorgesehene Lukas Jungwirth zur U21 abkommandiert wurde. Wer den Zuschlag bekommt, sei nicht seine Entscheidung.

Der frühere GAK-Tormann in Diensten von Viktoria Pilsen schaffte in diesem Jahr den Sprung ins A-Team und nahm auch an der WM teil. „Wobei ich trotzdem noch ein relativ Neuer bin“, stellte der 25-Jährige fest. Über seine aktuelle Situation im Nationalteam mache er sich keine großen Gedanken: „Ich bin froh, wenn ich die Chance kriege.“