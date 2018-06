Facebook

Rupert Heuberger-Vögl präsentiert die Pläne für den H&M in Weiz. © Ulla Patz

Die Spekulationen sind jetzt endlich vorbei. "Wir haben es geschafft. H&M wird sich in Weiz ansiedeln", verkündet Immobilienentwickler Rupert Heuberger-Vögl bei der Pressekonferenz. An der Ecke Birkfelder Straße und Kapruner-Generator-Straße wird der schwedische Textilriese seinen 80. Store in Österreich und 13. in der Steiermark eröffnen.