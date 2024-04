Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Südosten? Um herauszufinden, was sich im Südosten 2023 so tat, klicken Sie hier.

„SO kompakt“ wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Bad Radkersburg bis nach Jennersdorf liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – zuerst kurz und kompakt zum interaktiven Durchklicken, unten stehend chronologisch gelistet mit mehr Infos:

Kurznachrichten „SO kompakt“

2. April: Osterkreuz Maierdorf

Der Brauchtumsverein Maierdorf lässt seit den 1950er Jahren am Koglegg bei Maierdorf (Gemeinde Gnas) ein Osterkreuz in hellen Farben erstrahlen. Das Besondere: Auf dem 20 Meter hohen und 16 Meter breiten Gerüst kann man verschiedene computergesteuerte Motive an den Nächten am Karsamstag und Ostersonntag bestaunen.

Bereits in den 1950er Jahren strahlte das Osterkreuz in Maierdorf in die Nacht hinein © KLZ / Nadja Gerhold

Das Osterkreuz in Maierdorf hat eine lange Tradition: Osterkreuz Lichtzeichen in der Nacht Osterkreuz

2. April: In Laasen feierte die Osterkreuzjugend mit ihren Freunden

Die Osterkreuzjugend Laasen betreibt seit mehr als 20 Jahren den Brauchtumsverein mit Herz und Seele. Die Gemeinschaft lebt für den Osterbrauch und die inzwischen wohl dazugehörende Osterkreuzdisco.

Bei diesem Zweitagesfest wird jedes Jahr ein neues Motto gewählt, „was unsere Gäste besonders freut“, so die Osterkreuzjugend Laasen. Die Partylocation werde dabei immer neu abwechslungsreich gestaltet, um die Jugend zu motivieren, in Laasen mit dem Verein beim Osterkreuz zu feiern.

2. April: „Finanzfrau“ informierte in Feldbach vor 75 Gästen über Finanzielles

Der Dachverband der steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen und das Land Steiermark luden kürzlich Mädchen und Frauen in Feldbach zur „Finanzfrau“ und konnten rund 75 Besucherinnen und Besucher in Vorträgen ihre Kernbotschaften vermitteln. Speakerinnen wie Alexandra Nagl vom Land Steiermark, Ulrike Gärtner von der innova Frauen- und Mädchenberatungsstelle oder Bernadette Pöcheim von der Arbeiterkammer sprachen über Themen wie Frauenarmut, Selbstbestimmung und strukturelle Benachteiligung.

„Es ist wichtig, dass Frauen sich über ihre finanziellen Möglichkeiten informieren, ihre Finanzen aktiv verwalten und sich für ihre finanziellen Ziele einsetzen. Es gibt viele Ressourcen und Programme, die Frauen dabei unterstützen, ihre finanzielle Kompetenz zu stärken und ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen“, so die Kernbotschaften der Informationsveranstaltung.

2. April: Mannschaft um Europameister Stefan Schwarzl siegte bei Stefan Zach Gedenkturnier des ESV Oedt

Kürzlich versammelten sich wieder rund 40 Mannschaften aus der gesamten Steiermark und dem Burgenland in der Stocksporthalle Oedt, um beim 28. Stefan Zach Gedenkturnier des Eisschützenvereins Oedt gegeneinander anzutreten. In den vier Vorrunden wurden jeweils die Aufsteiger in das B-Finale sowie das A-Finale ausgespielt.

Als Sieger des B-Finales ging der ESV Scharfschützen Abtissendorf hervor. Im A-Finale konnte die Mannschaft des ESV Jupp Krottendorf mit Europameister Stefan Schwarzl brillieren. Sie konnten das Turnier „in den spannenden Finalspielen vor den Mannschaften des RSU Leitersdorf mit Europameister Martin Laffer sowie des ESV Söchau für sich entscheiden“, schreibt der ESV Oedt in einer Aussendung.

Mit Stadträtin Sonja Skalnik, Stadtrat Markus Billek sowie Bundesrat Günther Ruprecht konnte Obmann Stefan Zach auch einige Ehrengäste begrüßen.

29. März: Radkersburger Bereichsfeuerwehrjugend stellte Wissen unter Beweis

Im Gemeindesaal Weitersfeld an der Mur standen kürzlich die Fähigkeiten der Feuerwehrjugend des Bereiches Radkersburg auf dem Prüfstand. Beim diesjährigen Wissenstest und Wissenstestspiel meisterten 258 Teilnehmer die verschiedenen Stationen mit Bravour und erhielten die begehrten Abzeichen in Bronze, Silber und Gold. Die Jugendlichen demonstrierten dabei ihr Fachwissen in den verschiedensten Feuerwehrbereichen wie Organisationsgrundlagen, Dienstgrade, Fahrzeug- und Gerätekunde oder etwa Warn- und Alarmsysteme.

Während die zehn- und elfjährigen Kinder beim Wissenstestspiel knifflige Fragen beantworten mussten, ging es bei dem etwas älteren Feuerwehrnachwuchs richtig zur Sache. Das im Laufe der Übungen erworbene praktische und theoretische Wissen der Mädchen und Burschen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren wurde von den beiden Bereichsbeauftragten für die Feuerwehrjugendbewerbe Robert Radschiener, Robert Gutmann und seinem Bewerterteam sehr genau unter die Lupe genommen.

Mit der Vollendung des zehnten Lebensjahres können Kinder der Feuerwehr beitreten. Von eigens geschulten Jugendbeauftragten werden sie bei ihren ersten Schritten in der Feuerwehr betreut und erlernen in spielerischer Form die Grundbegriffe von Brandbekämpfung, Gerätekunde, Erster Hilfe oder Zivilschutz.

29. März: Sperre der Rettungszufahrt zum LKH Feldbach von 2. bis 12. April

Die Grillparzerstraße in Feldbach wird im Zeitraum von 2. bis 12. April 2024 aufgrund von Bauarbeiten gesperrt sein. Daher ist es nicht möglich, über die Rettungszufahrt in das Krankenhaus zu gelangen. Alle medizinischen Notfälle sollen über den Haupteingang ins Krankenhaus kommen. Private Autos dürfen nicht vor dem Haupteingang parken. Ein barrierefreier Zugang vom Besucherparkplatz zum Haupteingang ist über einen Lift möglich.

28. März: Im Schlosswirt zu Kornberg wurde vegan aufgekocht

Gerda Sammer-Schmidt wurde erst kürzlich für ihr Kochbuch „Vegan und eiweißreich“ mit dem Innovationspreis für neue Esskultur ausgezeichnet. Nun lud sie gemeinsam mit dem Spitzengastronomen Robert Skalnik auf Schloss Kornberg zu drei spannenden veganen Kochkursen.

Gerda Sammer-Schmidt (l.) zeigte in ihrem Kochkurs, wie ein veganes Festtagsmenü gelingt © Roman Schmidt

32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Gesundes Abnehmen mit Rohkost und leicht verdaulichem Gemüse, vollwertig vegane Alltagskost sowie die vegane Osterjause beziehungsweise das Festtagsmenü waren Thema. Im Rahmen des Kurses sind 46 Gerichte zubereitet worden – als Demonstration der Vielfalt der veganen Küche.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereiteten insgesamt 46 Gerichte zu © Roman Schmidt

Neben den kulinarischen Aspekten lag ihr besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Tierethik. Sammer-Schmidt ist bestrebt, neue ethische Standards zu setzen und pflanzliche Alternativen auch praktisch umsetzbar zu machen. Weitere Kurse sind für den Sommer geplant.

28. März: Feuerwehr Gosdorf organisierte Frühjahrsputz des Storchennestes im Ortsteil



In Gosdorf (Gemeinde Mureck) zählt das Storchennest bei der Kapelle zu den „Wahrzeichen“. Alljährlich wird daher ein Frühjahrsputz – organisiert von der Feuerwehr Gosdorf – durchgeführt. Heuer haben Josef Krenn, Franz Wolkinger, Josef Bauer und Rudolf Kerngast vom EVU Mureck das Nest für das Storchenpaar gereinigt und neu „möbliert“.

Rudolf Kerngast, Josef Krenn, Franz Wolkinger und Josef Bauer (v.l.n.r) vom EVU Mureck haben den Frühjahrsputz des Storchennestes in Gosdorf vorgenommen © FF Gosdorf/Josef Krenn

„Ohne die Störche gäbe es in Gosdorf eine wichtige Attraktion weniger“, betont Krenn. „Viele Touristen und Radfahrer bleiben oft stehen, um das Schauspiel der Fütterung der Jungstörche oder die ersten Flugversuche zu beobachten“, ergänzt Bauer.

28. März: ÖAAB-„Franzlschnapsen“ bei der Buschenschenke „Hoamatshaus“ in Bad Radkersburg

Schnapsfreunde kamen kürzlich in Bad Radkersburg voll auf ihre Kosten. Der Österreichische Arbeiter- und Angestelltenbund (ÖAAB) lud zum Preisschnapsen in die Buschenschenke „Hoamatshaus“ in Bad Radkersburg. Rund 40 Kartenspielerinnen und Kartenspieler ritterten um den Sieg.

Den Sieg holte sich Franz Maier (M). Zweitplatzierter wurde Franz Mencigar (l.) und den dritten Platz erkämpfte sich Franz Trebitsch (r.) © ÖAAB

Ein ungewöhnlicher Zufall sorgte bei der Siegerehrung für Erheiterung: Alle drei Gewinner heißen mit Vornamen Franz. „Deshalb wurde das diesjährige Turnier gleich in ‚Franzlschnapsen‘ umbenannt“, so ÖAAB-Obmann Franz Trebitsch.

27. März: Fehringer Musikschüler holte sich ersten Platz bei „prima la musica“-Landeswettbewerb

Kürzlich fand der Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“ statt. Rund 500 junge Musikschülerinnen und Musikschüler haben sich in diesem Jahr in den verschiedenen Alterskategorien miteinander gemessen. Lorenz Tatschl von der Musikschule Fehring nahm ebenfalls daran teil und konnte einen sehr guten Erfolg erzielen.

Lorenz Tatschl belegte bei „prima la musica“ den ersten Platz unter den Pianisten seiner Altersgruppe © Musikschule Fehring

Der Klavierschüler trat in seiner Alterskategorie B gegen insgesamt 19 weitere junge Pianistinnen und Pianisten an und gewann den ersten Platz– sogar mit Auszeichnung. Tatschl brillierte mit Werken von Johann Sebastian Bach, Carl Czerny und Wolfgang Amadeus Mozart.

27. März: Kiwanis-Club Feldbach unterstützte Athleten bei den Special Olympics Winterspielen

Neun Mitglieder des Kiwanis Clubs Feldbach Vulkanland unterstützten fünf Tage lang die Special Olympics Winterspiele 2024 in Graz und Schladming/Ramsau. Neben der Betreuung und Verpflegung der Athleten wurden Siegerehrungen bei den nordischen Bewerben durch Kiwanis-Präsident Robert Scharmer durchgeführt. Die Feldbacher Kiwanis übernahmen auch die Betreuung der Schneeschuhbewerbe in der Ramsau. „Es bleiben unbeschreibliche Eindrücke über die außergewöhnlichen Leistungen und die Dankbarkeit der Sportler“, so die Feldbacher Kiwanis in einer Aussendung.

27. März: Tourismusverband Thermen- und Vulkanland blickt auf erfolgreiches Jahr 2023 zurück

Kürzlich hielt der Tourismusverband Thermen- und Vulkanland eine Vollversammlung im Zehnerhaus Bad Radkersburg ab. „Die ersten zwei Jahre waren nicht einfach. Es galt 20 einzelne Buchhaltungen zu einer zusammenzuführen. Das haben wir geschafft und können auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken“, freute sich Vorsitzende Sonja Skalnik.

Bei der Vollversammlung konnte Vorsitzende Sonja Skalnik erfreuliche Zahlen präsentieren © Thermen- & Vulkanland

Das belegen auch die Zahlen: Knapp 2,1 Millionen Nächtigungen konnte das Thermen- und Vulkanland im Vorjahr verzeichnen. Damit liegt es auf Platz zwei der elf steirischen Erlebnisregionen. Bei den inländischen Gästen schaffte es die Erlebnisregion sogar auf Platz eins. Um in Zukunft noch stärker zu wachsen, will man neue Gäste etwa aus Ungarn, Slowenien, Italien und Deutschland ansprechen. 2023 kamen zwei neue Tourismusgemeinden hinzu, außerdem wurden ein weiteres JUFA Hotel in Bad Radkersburg und das Camping Resort Riegersburg eröffnet. 649 Betriebe haben im Vorjahr übrigens insgesamt 4,3 Millionen Euro eingenommen.

Radfahren bei der Schiffsmühle in Mureck © Thermen- & Vulkanland

26. März: „ÖAAB-FCG-Steirische Volkspartei“-Spitzenkandidat Peter Amreich sprach über das Pendeln

Vom 16. bis 29. April finden in der Steiermark die Arbeiterkammerwahlen statt. Zur Wahl steht auch die Liste „ÖAAB-FCG-Steirische Volkspartei“, deren Spitzenkandidat Peter Amreich derzeit durch die ganze Steiermark tourt. Kürzlich machte er auch in der Südoststeiermark Station. Dort besuchte er unter anderem die Tischlerei Radaschitz in Riegersburg sowie Niceshops in Saaz.

In seinem Programm setzt er sich unter anderem für die Beibehaltung der Pendlerpauschale und des Pendlereuros ein. „Mit 28.000 Auspendlern liegt die Pendlerquote im Bezirk Südoststeiermark bei knapp 68 Prozent“, so Amreich.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Franz Fartek mit „ÖAAB-FCG-Steirische Volkspartei“-Spitzenkandidat Peter Amreich, ÖAAB-FCG-Landesfachgruppenobmannstellvertreter Herbert Graßmug und ÖAAB-Bezirksobmann Johann Hartinger © KLZ / Ramona Lenz

Als erfahrener Gewerkschafter kenne er auch die Anliegen der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der Angestellten, antwortet Amreich auf die Frage, warum man bei ihm das „Kreuzerl“ machen sollte. Getreu dem Motto „Leistung muss sich lohnen“ will sich Amreich mit seinem Team auch für eine weitere steuerliche Entlastung der arbeitenden Menschen einsetzen. Weitere Schwerpunkte seines Programms sind der Ausbau der Kinderbetreuung und die Wohnraumsicherheit.

26. März: Das beste Osterbrot des Steirischen Vulkanlandes ist gekürt

Kürzlich war die Fachschule Schloss Stein zum zweiten Mal Schauplatz der Prämierung der Osterbrot-Awards des Steirischen Vulkanlandes. Aus 47 Einreichungen kürte die Fachjury die besten Osterbrote in zwei Kategorien. Brotsommelière Christina Thir von „Thirzuliebe“ sorgte für die fachmännische Begleitung des Wettbewerbs. Sie stellte unmissverständlich klar, dass am Ende die Leidenschaft zum Brothandwerk zählt.

Die Bäckerinnen und Bäcker der besten Osterbrote im Steirischen Vulkanland © Steirisches Vulkanland

Landtagsabgeordneter Franz Fartek nahm die Verleihung der diesjährigen Ausgezeichneten vor. In der Kategorie „Osterbrote kreativ“ überzeugten die Fachschule Schloss Stein mit der „Osterlamm-Zimtschnecke“, Andrea Wurzer mit dem Bärlauch-Osterkranz und Christina Unger ebenfalls mit einem Osterkranz. In der Kategorie „Osterbrot klassisch“ holten Eva-Maria Maurer, Maria Ehrenhöfler und Maria Frauwallner Erfolge nach Hause.

26. März: Lesung von August Schmölzer im Weingut Krispel

Der Schauspieler August Schmölzer gastierte kürzlich auf dem Weingut Krispel (Gemeinde Straden). Vor ausverkauftem Haus las er im Barrique-Keller des Weinguts aus seinem ersten Roman „Am Ende wird alles sichtbar“.

August Schmölzer las im Barrique-Keller des Weingut Krispel aus seinem Roman „Am Ende wird alles sichtbar“ vor © Privat

In dem im vergangenen September erschienenen Buch wirft er einen Blick auf Menschen, die von Krieg, Hass und Kälte geprägt wurden. Für ihn ist es nicht die letzte Lesung auf dem Weingut Krispel, bereits im August wird er dort ein weiteres Mal aus seinem Roman vorlesen.

26. März: Trachtenmusikkapelle Trautmanndorf gab Frühlingskonzert

Kürzlich lud die Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf zum Frühlingskonzert ins Trauteum in Trautmannsdorf (Gemeinde Bad Gleichenberg). Unter dem Motto „Magic Moments“ präsentierte man dem Publikum symphonische Blasmusik mit Stücken wie „Ross Roy“ von Jacob de Haan und „Magic Moments“ von Fritz Neuböck und entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Melodien aus „The Jungle Book“ oder „Frozen“ in die Welt der Disney-Filme. Zum Abschluss begeisterte Stefanie Hierlmeier das Publikum mit ihrer Stimme bei den Stücken „Colors of the Wind“ und „Pinnocchio“.

25. März: Bad Radkersburg: Erasmus+ Schüleraustausch mit Italien am Borg

Im Rahmen von Erasmus+ findet heuer zweimal ein einwöchiger Schüleraustausch am Borg Bad Radkersburg statt. In der ersten Woche waren kürzlich Oberstufenschülerinnen und -schüler aus der Nähe von Modena zu Gast. Im Fokus stand das Thema Wasser im Kontext von Raumplanung und Klimawandel.

Die globale Erwärmung und deren Folgen sind brennende Themen. Im Rahmen der Erasmus+-Sprachwoche am Borg setzten sich Schülerinnen und Schüler des Sprachenzweigs am BORG und Gastschüler aus Italien bei unterschiedlichen Projekten ausführlich und fundiert mit dem Thema Wasser in Bezug auf Raumplanung und Klimawandel auseinanderzusetzen. Das Umweltbildungszentrum erklärte die Grundlagen der Raumplanung und das Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches Vulkanland stellte den Unesco-Biosphärenpark Unteres Murtal und dessen Bedeutung für nachhaltige Entwicklung vor.

In einem weiteren Projekt durften sich die Schüler dann selbst in der Raumplanung versuchen: Zu Übungszwecken planten sie eine Stadt – mit allen Bereichen, von Wohnen über Mobilität, Grünflächen bis hin zur Wassersituation. „Wasser ist sehr stark mit Raumplanung verknüpft, weil Flüsse Platz brauchen, weil Menschen auf Wasser angewiesen sind und weil Wasser auch für den Klimawandel eine große Rolle spielt“, erklärt Nina Voglmeir, die Erasmus+ am Borg koordiniert.

In der zweiten Projektwoche (10. bis 16. April) fahren die Sprachenschüler des BORG nach Italien und werden sich auf Englisch dem Thema erneut widmen.

Im Fokus stand für die Schülerinnen und Schüler das Thema Wasser im Kontext von Raumplanung und Klimawandel © Borg Bad Radkersburg

25. März: Bad Gleichenberg: 15 Sieger der Steirischen Weintrophy präsentiert

In den Tourismus Bad Gleichenberg ging die 27. Gala der Steirischen Weintrophy über die Bühne. Aus mehr als 850 eingereichten Weinen waren im Vorfeld per Verkostung 45 Finalisten, also je 3 Finalistenweine in 15 Kategorien, herausgefiltert worden. Die 15 Sieger ermittelte eine Jury, die ausschließlich aus Diplomsommeliers bestand, die die WIFI Wein Welt zusammengestellt hatte.

Eröffnet wurde der Abend mit der Verkostung aller 45 Finalistenweine begleitet von kulinarischen Leckerbissen von Haubenkoch Walter Triebl. Dann wurden die 15 Siegerweine verkündet und verkostet, begleitet von einem Degustationsmenü. Die begehrten Trophäen gingen an Verein Sekt Anna, Weingut & Buschenschank Weber, Weingut Albrecher, Weinhof Leitner, Peiserhof Fam. Strohmeier, Weingut Schilcherei Jöbstl, Weingut Repolusk, Weinhof Platzer, Weingut Tschermonegg, Weingut Kodolitsch, Landesweingut Silberberg, Weingut Rudolf und Petra Schuster, Weingut Dietl, Weingut Gründl vlg. Stefflbauer und Weingut Pauritsch.

Die siegreichen Winzerinnen und Winzer der 27. Steirischen Weintrophy © Maximilian Gsöls

Unter den Ehrengästen waren Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk Landwirtschaftskammer Vize-Präsidentin Maria Pein und Hotelfachschulverein-Ehrenkurator Peter Florian.

25. März: Fehring: Frauen in der Arbeitswelt – ÖGB-Frauen besuchten Fachschule Schloss Stein

Seit 78 Jahren kämpfen die ÖGB-Frauen für die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte erwerbstätiger Frauen. Die ÖGB-Frauenvorsitzende der Südoststeiermark Maria Hauer, ÖGB-Steiermark Frauensekretärin Edith Fuchsbichler und Simon Glauninger von der ÖGB-Steiermark Jugendabteilung gaben in der Fachschule Schloss Stein den Schülerinnen der 2. Klassen zum Thema „Weltfrauentag, Frauen in der Arbeitswelt“ Einblicke aus Sicht des ÖGB.

In einem spannenden Diskurs wurde mit den Schülerinnen über finanzielle Absicherung, faire Bezahlung, Gleichberechtigung, Aus- und Weiterbildung, Teilzeitarbeit und Care Arbeit von Frauen diskutiert. Der ÖGB-Südoststeiermark bedankte sich für die großartige Zusammenarbeit bei Direktorin Ulrike Prutsch, die den Termin ermöglicht hat.

Maria Hauer, Edith Fuchsbichler und Simon Glauninger mit den Schülerinnen © ÖGB Südoststeiermark

25. März: Fehring: Agrar-Landesrätin und Kammerspitze auf Bezirkstour

Unter dem Motto „Verlässlichkeit ist eine harte Währung“ lud der Bauernbund-Bezirksobmann Franz Uller, Bauernvertreter des Bezirkes in die Mostschenke Pöltl in Petzelsdorf bei Fehring. Als Diskutanten auf der Bühne konnte Uller den Präsidenten der steirischen Landwirtschaftskammer, Franz Titschenbacher, Vizepräsidentin Maria Pein und Agrar-Landesrätin Simone Schmiedtbauer begrüßen. Josef Ober und Franz Fartek standen Rede und Antwort. Fartek strich das gute Fundament der Regionalentwicklung für die Landwirtschaft der Region heraus und die Bedeutung der Vulkanland-Vorarbeit der Kulinarik als Fundament großer weiterer Entwicklungen.

Uller machte klar, dass Verlässlichkeit und das Füreinander-Einstehen das Fundament für eine gelingende Landwirtschaftspolitik seien.

Bürgermeister Johann Winkelmaier, Franz Fartek, Maria Matzhold, Franz Uller, Simone Schmiedtbauer, Maria Pein, Franz Titschenbacher und Josef Ober © Privat Honorarfrei

Ober appellierte an Bauernschaft: „Es muss etwas geben, dass uns persönlich und gemeinschaftlich antreibt.“ Sein Appell hinsichtlich des in den vergangenen Jahren zunehmend rauer gewordenen Tons Richtung Politik: „Seid bitte etwas höflicher und schimpft nicht nur, wenn etwas nicht gelungen ist, sondern lobt auch, wenn etwas gelungen ist. Die Politik verträgt auch Lob.“ Schmiedtbauer stellte klar, dass sie „keine Verbotspolitik, sondern eine Anreizpolitik“ wolle.

25. März: Landesberufsschule Bad Radkersburg erhielt „FairYoungStyria“-Preis für globales Lernen

An zehn steirische Schulen überreichte Mitte Februar Bildungslandesrat Werner Amon den „FairYoungStyria“-Preis für globales Lernen 2023. Darunter auch die Landesberufsschule Bad Radkersburg, die mit dem Projekt „Fairmade Fairtrade – Globales Entdecken, Erleben und Genießen“ Kunden das verantwortungsbewusste Kaufen näherbringen will.

Spar-Lehrlinge berieten Kundinnen und Kunden zu fair produzierten Produkten. Bildungslandesrat Werner Amon (2.v.l.) hat sich selbst ein Bild davon gemacht © Land Steiermark

Dazu gehörten auch die kürzlich stattgefundenen Praxistage mit Beratungsständen in ausgewählten Spar Filialen. Amon hat sich davon in der Grazer Sackstraße auch selbst ein Bild gemacht.

22. März: Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg holten Landesmeistertitel

Zum zweiten Mal in Folge holten die Mädchen der MS Bad Radkersburg, trainiert von Heimo Witsch, den Landesmeistertitel bei der Volleyball-Schülerliga in Hartberg. Die Mädchen gewannen die Vorrundenspiele und ließen gegen das BRG Hartberg und das BG/BRG Eisenerz nichts anbrennen. Beide Schulen arbeiten, wie auch der TUS Bad Radkersburg, eng mit den Vereinen im jeweiligen Ort zusammen. Somit wurde die Form der Radkersburgerinnen durch die klaren 2:0 Siege nur bestätigt. Sie gingen voller Selbstbewusstsein ins Halbfinale gegen SMS Hartberg. Auch hier setzten sich die Radkersburgerinnen klar durch. Im Finale wartete das Team des BG/BRG Hib Liebenau.

Das Finalspiel war eine klare Angelegenheit für die Radkersburgerinnen. 2:0 setzte man sich gegen die Mannschaft aus Graz durch und die Spielerinnen Sarah Sommer, Mia Gomboc, Kathi Drexler, Lisa und Julia Baumann, Milena Urbanitsch, Jana List, Mira Wiefler und Helena Frauwallner durften gemeinsam mit ihrem Trainer über die Goldmedaille jubeln.

Mit ihnen feierten rund 50 Schüler der MS Bad Radkersburg den Sieg. Auch zwei Vertreterinnen des Vereins, Obfrau Sonja Witsch und Bärbl Schöttl, ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

Klarer Sieg für die MS Bad Radkersburg © MS Bad Radkersburg

Das Bundesfinale der Sparkasse Schülerliga findet von 29. April bis 3. Mai in Obertraun (Oberösterreich) statt.

22. März: Bernard Wieser als Bezirksleiter der Berg- und Naturwacht wiedergewählt

Mit einer einstimmigen Wahl unter Aufsicht der BH Südoststeiermark wurde Bernard Wieser in seiner Funktion als Bezirksleiter der Berg- und Naturwacht bestätigt und hat nun die dritte Funktionsperiode vor sich. Seine Stellvertreter sind Uschi Rakowitz von der Ortsstelle Bad Radkersburg und Wilhelm Schmidt von der Ortsstelle Kirchberg an der Raab. Die Wahl wurde von Landesleiter Fritz Stockreiter geleitet. Vorausgegangen war die Wahl in den 15 Ortsstellen mit zwei neuen Ortsleitern: in Unterlamm Günther Bruchmann und in Straden Manuela Gether.

Mit 15 Ortsstellen und 274 angelobten Kameraden ist die Berg- und Naturwacht (zu einem Drittel Frauen) im Bezirk gut aufgestellt. „Es ist uns gelungen, in den vergangenen Jahren die Kompetenz und die Motivation in der Berg- und Naturwacht durch viel Öffentlichkeitsarbeit zu steigern und den Zusammenhalt in der Organisation zu stärken. Der Zustrom junger Leute zur Berg- und Naturwacht ist hoch wie noch nie. Das ist ein Zeichen der Attraktivität und Ehrlichkeit unseres Tuns“, so Wieser.

Bernard Wieser (1. Reihe Mitte) ist zum dritten Mal in Folge zum Bezirksleiter der Berg- und Naturwacht gewählt worden © Privat

22. März: Verbesserte Unterstützung für Familien in der Kids Chance in Bad Radkersburg

Eine neue Pflegekarenzregelung ermöglicht es Familien, ihre Kinder ohne finanzielle Einbußen während der Reha in Bad Radkersburg zu begleiten. Die Pflegesprecherin der Grünen im Nationalrat Bedrana Ribo und der Grüne Landtagsabgeordnete Andreas Lackner informierten sich darüber bei den Verantwortlichen des Therapiezentrums Kids Chance.

„Die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder ohne den Druck finanzieller Mehrkosten unterstützen können, ist eine wesentliche Verbesserung. Dieser grüne Erfolg ist ein weiteres klares Beispiel dafür, wie wir Familien in schwierigen Zeiten konkrete Unterstützung bieten“, so Ribo. Lackner ergänzt: „Es ist ein großer Fortschritt, dass wir Eltern, die ihre Kinder während des Rehabilitationsaufenthaltes begleiten, die finanziellen Sorgen etwas lindern können.“

Bedrana Ribo und Andreas Lackner besuchten die Kids Chance in Bad Radkersburg © Die Grünen

21. März: „Prominentes“ Teilnehmerfeld bei der Atemschutz-Leistungsprüfung in Kirchbach

Kürzlich fand in der Volksschule Kirchbach-Zerlach die 18. Atemschutzleistungsprüfung in Bronze und die 16. Atemschutzleistungsprüfung in Silber des Bereichsfeuerwehrverbandes Feldbach statt. 40 Trupps mit je vier Feuerwehrmitgliedern aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Feldbach (32), Radkersburg (7) und Hartberg (1) stellten sich der Prüfung in Bereichen wie „Theoretisches Wissen“, „Menschenrettung“ oder „Gerätekunde und Einsatzdokumentation“.

Ein Trupp aus dem Bezirk Südoststeiermark, angeführt von Diana Rauter (FF Hof bei Straden), trat mit hochrangigen Feuerwehrkommandanten wie Volker Hanny, Johannes Matzhold und Wolfgang Wonisch an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Während Matzhold und Wonisch als Ergänzungsteilnehmer - beide haben bereits die Stufe Gold absolviert - an den Start gingen, galt es für Volker Hanny und Diana Rauter die Leistungsprüfung in Silber erfolgreich abzulegen. Am Ende des Tages konnten 36 der 40 Trupps die Prüfung erfolgreich ablegen.

20. März: Ausstellung am Borg Jennersdorf

„ESERO“ steht für „European Space Education Resource Office“ und wird in Kooperation zwischen der Europäischen Weltraumagentur (ESA) und nationalen Partnern in den einzelnen ESA-Mitgliedsstaaten betrieben. Zwei Wochen lang läuft nun eine Ausstellung am Borg Jennersdorf dazu.

Die Schülerinnen und Schüler, die am Weltraum-Projekt beteiligt sind © Borg Jennersdorf

Präsentiert werden zum einen praktische Anwendungen, welche die Weltraumforschung uns allen im Alltag bringt – wie GPS, der Klettverschluss oder etwa Chipsverpackungen. Weiters werden der Einsatz von Erdbeobachtungssatelliten und Beiträge österreichischer Firmen im Feld der Raumfahrt gezeigt.

19. März: „Die Geschwister Rauch“ und die „Saziani Stub‘n“ erneut von Falstaff ausgezeichnet

Vor zahlreichen Vertretern der heimischen Spitzengastronomie wurde kürzlich im Wappensaal des Wiener Rathauses der „Falstaff-Guide 2024“ präsentiert. Der Restaurantführer gilt in der Branche als wichtige Orientierungshilfe. Mit den „Geschwistern Rauch“ in Trautmannsdorf und der „Saziani Stub’n“ in Straden finden sich auch heuer wieder zwei südoststeirische Restaurants unter den Top 10 der besten Restaurants der Steiermark.

Sie erreichten jeweils 95 Falstaff-Punkte und landeten damit auf dem dritten Platz. Den Stockerlplatz teilen sie sich mit vier weiteren steirischen Restaurants: „Zeitraum im Wilden Eder“, „Lilli & Jojo“, „Steirerschlössl“ und „Zur Goldenen Birn“.

19. März: Hoteldirektorin Claudia Menzel erhielt Auszeichnung für Leistungen im Tourismus

Hoteldirektorin Claudia Menzel vom Hotel „Das Eisenberg“ in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) wurde in Eisenstadt kürzlich mit dem Burgenländerin Award in der Kategorie Tourismus & Regionen ausgezeichnet. Der Preis soll Frauen ins Rampenlicht rücken, die auf ihren Gebieten Außergewöhnliches leisten. Claudia Menzel, die seit über 15 Jahren mit Enthusiasmus im Hotel „Das Eisenberg“ tätig ist und seit Anfang des Jahres die Hotelleitung übernommen hat, wurde für ihre bemerkenswerten Beiträge zum Tourismussektor geehrt.

Claudia Menzel dankte bei der Award-Verleihung ihrem Team und Frauen im Burgenland, die durch ihre Ideen und Initiativen die Region beleben und voranbringen © Burgenländerin Award

„Es ist eine Anerkennung für das Engagement und die Leidenschaft, die ich für die Entwicklung des Tourismus und die Förderung unserer Region empfinde“, freute sich Menzel. Diese Auszeichnung gehöre nicht nur ihr, sondern dem engagierten Team und allen Frauen im Burgenland, die durch ihre Ideen und Initiativen die Region beleben und voranbringen, sagte sie bei der Verleihung weiter.

19. März: Sieben goldene Funkleistungsabzeichen gingen kürzlich nach Jennersdorf

In Eisenstadt fand kürzlich der Bewerb für das Funkleistungsabzeichen (FULA) in Gold statt. Die Inhalte dieses Leistungsbewerbes umfassen das Arbeiten in einer Einsatzleitung, Kenntnisse über Geräte, theoretische Fragen sowie die Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema Nachrichten- und Alarmwesen.

Zur Vorbereitung bot das Bewerterteam des Funkarbeitskreises Jennersdorf unter der Leitung des Bezirksfunkreferenten Matthias Brückler zwei Monate lang Schulungen an. Dank dieser intensiven Vorbereitung und dem engagierten Einsatz der Teilnehmer konnten alle sieben Anwärter aus dem Bezirk Jennersdorf das Abzeichen in Gold erlangen. Die Anzahl der FULA-Gold-Träger im Bezirk ist somit von 20 auf 27 gestiegen.

18. März: Gesangsverein Gnas unter neuer Leitung

Nach 36 Jahren legte Hermann Plaschg seine Führungsposition als Obmann des Gesangsvereines Gnas zurück. Mit dem harmonischen Rücktritt von Plaschg wurde das gesamte Führungsteam neu besetzt. Die Funktion des Obmannes übernahm Franz Tropper und seine Stellvertreterin ist Rita Binder-Kazianschütz. Der Chorleiter heißt Elias Joseph und sein Stellvertreter Andreas Tropper.

„Der Chor hat sich auf Volkslieder, Messen und Operetten spezialisiert. Höhepunkte in der Aufführungsgeschichte waren die Oratorien, die Schöpfung und die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz, die Mozart-Krönungsmesse und von Haydn die vier Jahreszeiten“, erklärte der scheidende Obmann Plaschg. Der Gesangsverein Gnas zählt wegen seiner klassischen Konzertaufführungen, vereinzelt in Kooperation mit Gastchören, zu den bekanntesten Chören in der Steiermark. Zahlreiche Konzerte des Chores wurden auch im Rundfunk übertragen. Musikalisch qualitätsvoll geprägt wurde der Chor ab 1962 vom Komponisten und Chorleiter Alois Kaufmann.

Führungswechsel beim Gesangsverein Gnas © KLZ / Johann Schleich

Neben neuen Funktionen wurden auch Auszeichnungen vergeben: Mathilda Kirbisser wurde für 50 Jahre und Johanna Schiefer für 25 Jahre aktives Singen ausgezeichnet. Es gratulierten Bürgermeister Gerhard Meixner und Vizebürgermeisterin Elisabeth Triebl.

18. März: Helmut Konrad und Christian Weniger an der Bafep Mureck

Kürzlich besuchten der Historiker Helmut Konrad und der Journalist Christian Weniger die Bafep Mureck, um in der Aula mit den Schülerinnen und Schülern der 3A, 3B, 4A und 4B die „Schicksalsjahre der Demokratie“ zu besprechen. Bei den Vorträgen und der anschließenden Diskussion ging es um den Übergang von der Demokratie zur Diktatur in den Jahren 1933/34 und welche Lehren heute daraus gezogen werden können.

Nach dem historischen Überblick besprachen die Vortragenden mit den Schülern die Wichtigkeit der Demokratie und der Verteidigung demokratischer Werte und appellierten an ihre politische und gesellschaftliche Teilnahme.

Helmut Konrad und Christian Weniger an der Bafep Mureck © Bafep Mureck

18. März: Frauen-Schwerpunkt in der zam-Stiftung

Heuer wurde in der zam Steiermark GmbH, Regionalstelle Feldbach, anlässlich des Weltfrauentages wieder ein Schwerpunkttag gestaltet. Seit vielen Jahren unterstützt zam, im Auftrag und finanziert durch das Arbeitsmarktservice und des Landes Steiermark, arbeitssuchende Frauen beim Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Ziel ist es, gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft neue berufliche Perspektiven zu schaffen und aufzuzeigen.

Zusammen mit dem Geschäftsstellenleiter des AMS Edmund Hacker, der Kursbetreuerin Petra Nistl und der Gleichstellungsbeauftragten des AMS Sabine Kern war es der Regionalleiterin des zam Feldbach Katharina Kopesky und ihrem Team ein Anliegen, diesen Tag mit den Teilnehmerinnen zu feiern.

Arbeitsmarktservice Südoststeiermark Geschäftsstellenleiter Edmund Hacker, zam-Kursbetreuerin Petra Nistl, zam Feldbach Regionalleiterin Katharina Kopesky und AMS Gleichstellungsbeauftragte Sabine Kern © zam

Durch Angebote wie „Fit – Frauen in Handwerk und Technik“ haben Frauen etwa die Möglichkeit, technische Berufsfelder kennenzulernen. In der Ausbildungsvorbereitung „Green Jobs“ hat aktuell eine Gruppe von Teilnehmerinnen die Möglichkeit, Einblicke in Berufsbereiche zu bekommen, die darauf abzielen, die Umwelt und ihre natürlichen Ressourcen zu schützen. Einen weiteren Ausbildungsschwerpunkt setzt das zam Feldbach bei den Gesundheits- und Sozialberufen.

18. März: Die „Jungen Kulmbergler“ spenden an die Kinderkrebshilfe Steiermark und an Melina Hirschmann

Jährlich findet der „Gossendorfer Krippenweg“ in der Adventzeit bis einschließlich 6. Jänner statt. Am dritten Adventwochenende schenkten Patrick, Julia und Jakob bei ihrer „Krippe junge Kulmbergler“ aus und stärkten die vielen Besucher mit warmen Getränken und warmen Leberkäsesemmeln auf dem Rundweg am „Gossendorfer Krippenweg“.

Julia Baumgartner, Patrick Baumgartner und Jakob Lupinski („Krippe junge Kulmbergler“) sowie Helmut Marbler (Ortsvorsteher und Gemeinderat) © Krippe Junge Kulmbergler

Wie in den vergangenen Jahren beschlossen die „jungen Kulmbergler“, den Erlös des Ausschanks wieder sinnvoll zu nutzen. Die freiwilligen Spenden wurden an die Kinderkrebshilfe Steiermark sowie Melina Hirschmann aus der MMS Kirchberg übergeben.

15. März: Volleyball: Jennersdorfer Schülerinnen sind zum 10. Mal Landesmeister

Die Schülerinnen der iPad-Schule Jennersdorfer haben es wieder geschafft. Zum zehnten Mal in Folge ging der Landessieg in der Volleyball-Schülerliga ganz in den Süden des Burgenlandes. Das von Christine Thomas trainierte Team mit Jana Pomper, Miriam Wolf, Julia Wagner, Valentina Weber, Hanna Schmidt, Victoria Petanovits, Eva Tasch und Mira Hirczy gewann heuer alle Turnierspiele ohne Satzverlust. Auch im Finale gegen die Mannschaft aus Kittsee setzten sich die jungen Südburgenländerinnen glatt mit 3:0 durch und prolongierten ihren Erfolg als Seriensieger.

Damit wartet schon alles gespannt auf die Bundesmeisterschaften. Sie finden Ende April in Obertraun in Oberösterreich statt.

Die Jennersdorfer Schülerinnen bejubeln den zehnten Titel für ihre Schule in Serie © iMS Jennersdorff

15. März: Jäger des Bezirks tagten in Leitersdorf

Im Komm-Zentrum in Leiterdorf (Gemeinde Feldbach) fand der Bezirksjägertag Südoststeiermark statt. Zum Hauptreferat konnte Bezirksjägermeister Rudolf Eder Susanna Reisinger, Vorstandsmitglied der Steirischen Landesjägerschaft, begrüßen, die unter anderem über die Jagdgesetznovelle, die Aus- und Weiterbildung sowie Projekte berichtete.

Im Bezirk gibt es aktuell 1678 Jäger. 56 haben die Jungjägerprüfung abgelegt, acht die Aufsichtsjägerprüfung. Geehrt wurden im Rahmen der Veranstaltung auch Hegemeister beziehungsweise Revierobmänner: Johann Rossmann (Feldbach) Verdienstabzeichen der Steirischen Landesjägerschaft), Robert Fritz, Christian Pein, Andreas Fink, Hermann Lang, Martin Ranz, Robert Lampl-Kaufmann, Stefan Puntigam und Karl Maier (alle Verdienstabzeichen der Steirischen Landesjägerschaft in Bronze).

Bei der Trophäenbeurteilung wurden 2175 Rehböcke beurteilt: 1744 Stück davon wurden erlegt, 409 Stück waren Fallwild (durch Verkehr oder sonstiges zu Tode gekommen). Der Gesamtabgang (Böcke, Geißen, Kitze) betrug im Jagdjahr 2023/2024 6406 Stück. 4387 davon wurden erlegt, 2019 waren Fallwild.

Die Schulführung zur traditionellen Trophäenschau haben 200 Schulkinder besucht.

Birgit Vas, Robert Fritz, Christian Pein, Andreas Fink, Rudolf Eder, Susanna Reisinger, Hermann Lang, Stefan Puntigam, Martin Ranz, Johann Rossmann, BJM-Stv. Gerhard Haas und Bezirkshundereferent Bruno Klimbacher © Privat

15. März: ESV Unterweißenbach produziert jetzt Sonnenstrom

Der ESV Unterweißenbach (Gemeinde Feldbach) feierte kürzlich die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf seiner Sport- und Veranstaltungshalle. Obmann Bernhard Stiasny konnte neben Vertreter der ausführenden lokalen Unternehmen auch ASVÖ-Vize-Präsidentin Jasmin Überbacher, Bürgermeister Josef Ober, Stadtrat Markus Billek und Gemeinderat Manfred Promitzer begrüßen.

Im Zuge der Förderaktionen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen hatte der ESV Unterweißenbach 2022 den Beschluss gefasst, auf einer Dachfläche von 1000 Quadratmetern eine PV-Anlage zu errichten. Zugleich wurde es als sinnvoll angesehen, auch den Dachstuhl und Dacheindeckung den aktuellen Anforderungen anzupassen.

So verfügt der Verein nun über eine moderne Sport- und Veranstaltungshalle und kann gleichzeitig mit einer Jahresleistung von 170 kWpeak Sonnenstrom vom Dach einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Alle Akteure bei der Eröffnungsfeier vor der Halle mit PV-Anlage © Privat Honorarfrei

14. März: Die Kulturdrehscheibe startete in Gnas

Die Kulturstrategie 2030 ist ein durch Landeshauptmann Christopher Drexler angeregter Beteiligungsprozess, der die kulturelle Zukunft des Landes Steiermark begleiten und neu definieren soll. 2021 wurde mit einem groß angelegten, landesweiten Nachdenkprozess zwischen insgesamt 600 aktiven Teilnehmerinnen begonnen. Im Laufe der mehrstufigen Recherche haben sich fünf Handlungsfelder herauskristallisiert. Für jedes wurde eine Fokusgruppe mit acht Mitgliedern aus den acht Großregionen des Landes gebildet. Bis Ende Juni treffen sich diese Gruppen zu je sechs Arbeitssitzungen begleitet von den externen Beratern Heidrun Primas und Werner Schrempf, sowie von Fachkräften aus der Abteilung 9 – Kultur, Europa Sport.

Die Fokusgruppe „Kulturdrehscheiben“, der auch die Wahl-Gnaserin Michaela Leutzendorff Pakesch angehört, begann ihren Arbeitsprozess Anfang März in der Marktgemeinde Gnas.

Die Aufgaben, denen sich dieses Gremium stellt, sind vielfältig. Es geht um einen besseren Kontakt zwischen Kulturschaffenden und Publikum ebenso wie um die Vernetzung der einzelnen Kulturinitiativen untereinander, um die Nutzung von Leerständen, wie auch die kulturelle Bildung der Jugendlichen und um die Nutzung und Schaffung kultureller Produktionsstätten.

Gerlinde Schiestl-Reif, Heidrun Primas und Michaela Leutzendorff-Pakesch © Gemeinde Gnas, Elisabeth Triebl

13. März: Halbenrain: Lions luden zu Vortrag über Medienlandschaft in Österreich

Auf Einladung des Lionsclub Bad Radkersburg – Mureck hielt Heinz Wassermann, Professor an der FH Joanneum, in Halbenrain einen Vortrag über die Medienlandschaft in Österreich. Wassermann stellte die Entwicklung anhand von Studien der Jahre 2013 bis 2023 dar. Insbesondere ging er auf Reichweiten, Druckauflagen, Budgets und Werbeumsätze ein. Auch das Medienpublikum hat Wassermann untersucht.

Das Resümee des FH-Professors, der auch als Politikanalyst in der Steiermark bekannt ist und zahlreiche Studien zur Parteienlandschaft durchgeführt hat: Die Printmedien verlieren an Terrain, die digitalen Medien werden verstärkt konsumiert, kämpfen aber mit der Finanzierung. Der ORF nimmt sowohl bei der Höhe des Budgets als auch bei den Reichweiten eine Sonderstellung ein, national und international, da er die Medienlandschaft in Österreich dominiert. In Österreich ist das Interesse an klassischen Medien höher als international. Junge Menschen konsumieren ihre Nachrichten immer stärker in digitalen Medien. Die Gruppe der Nachrichtenverweigerer steigt.

Heinz Wassermann © FH Joanneum

Lionspräsident Oskar Bele war von der Diskussionsfreudigkeit seiner Lionsfreunde beeindruckt und betonte die tiefen Einblicke in die österreichische Medienlandschaft, die man durch den Vortrag erhalten habe.

12. März: Gnas war am Weltfrauentag im Tanzfieber

Anlässlich des Weltfrauentages veranstaltete der Verein Styrian Magic Liner eine Linedanceparty, um die Errungenschaften und die Stärke der Frauen zu feiern.

Mehr als 200 Personen aller Altersgruppen hatten sich zusammengefunden, um zu tanzen, zu feiern und Solidarität zu zeigen. Dabei brachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Boden der Halle zum Glühen. Von klassischen Country-Linedance-Songs bis hin zu modernen Hits war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Linedanceparty bot auch Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen. Viele Frauen nutzten die Chance, neue Kontakte zu knüpfen und sich über ihre Herausforderungen und Triumphe auszutauschen.

Vizebürgermeister Alois Sommer zeigte sich beeindruckt und betonte, dass die Veranstaltung eine gute Gelegenheit war, Stärke, Fähigkeiten und die Vielfalt der Frauen zu feiern. Er bedankte sich auch bei Styrian Magic Liner, die mit ihren vielen gesammelten Tanzminuten einen großen Beitrag für die Bewegungsrevolution geleistet haben.

Die Party soll am 8. März 2025, laut Obfrau Ursula Haiden, eine Fortsetzung finden.

Mehr als 200 Personen nahmen am Linedance in Gnas teil © Gemeinde Gnas

12. März: Südoststeirer erwiesen Erzbischof Kothgasser die letzte Ehre

Mehr als 100 St. Stefaner waren nach Salzburg gefahren, um am Begräbnis des Ehrenbürgers Erzbischof Alois Kothgasser teilzunehmen. Pfarrer Christian Grabner und die Bürgermeister Johann Kaufmann (St. Stefan/R.) und Anton Prödl (Kirchbach) haben sie begleitet.

Nach dem Begräbnis verteilten die Südoststeirer oststeirische Äpfel und selbstgebackene Brötchen, die sie mitgebracht hatten. Während der Busfahrt wurden eine Reihe von Erlebnissen mit Kothgasser erzählt, der ja seinen jährlichen Urlaub in seiner südoststeirischen Heimat verbracht hatte.

Bgm Anton Prödl mit Michael, dem Bruder des Erzbischofs, und Begleiterinnen © Privat

12. März: Vernissage in der Galerie Gölles in Fürstenfeld

Gut besucht von Gästen aus der Region, aus Graz und der Obersteiermark war die Vernissage der Ausstellung „Life still goes on“ in der Galerie Gölles in Fürstenfeld. Der Fehringer Künstler Josef Kern und die Wiener Künstlerin Deborah Sengl zeigen dort bis 13. April eine Auswahl ihrer Werke. Roman Grabner, Leiter des Bruseums in Graz, sprach zur Eröffnung und führte in die Werke ein.

Josef Kern in der Galerie Gölles © Galerie Gölles

11. März: Italo-Gefühle am Weingut Krispel

Am Wochenende machte „ Aperitivo“ (die italienisch-steirische Pop-up-Bar an der südsteirischen Weinstraße) einen Stopp im Vulkanland, genauer gesagt am Weingut Krispel in Neusetz bei Straden. Drei Tage lang stand bunter italienisch-südoststeirischer Genuss am Programm.

Die Höhepunkte waren ein Raritäten-Erlebnisdinner, eine Kellerführung mit Stefan Krispel, eine Italo-Disco und ein gemütlicher Weinkeller-Brunch mit Schmankerl aus dem Süden.

Julia und Stefan Krispel mit Christina Dow vor dem Focaccia-Mobil Luigi © Aperitivo

11. März: Beste Stimmung bei der 1. Jugenddisco in Tieschen

Wie berichtet, veranstaltete der Tieschener Jugendgemeinderat Stefan Lamprecht am vergangenen Wochenende im örtlichen Jugendraum die „1. Jugenddisco“. Das Ziel: in einer Nachtlokal-armen Region den jungen Tieschenerinnen und Tieschenern eine Möglichkeit zum Fortgehen und Freunde treffen zu bieten.

Beste Stimmung herrschte bei der 1. Jugenddisco in Tieschen © Privat

„Angefangen von einer Shotbar im Vorraum und Essensmöglichkeiten für zwischendurch bis hin zum Hauptraum mit einer Bar, cooler Discomusik und einer legendären Atmosphäre ist für jedermann etwas dabei gewesen. Alle hatten sichtlich Spaß bei uns“, resümiert Lamprecht.

Stefan Lamprecht (3. v. l.) bedankt sich bei seinem Team für die tatkräftige Unterstützung © Privat

8. März: SP-Klubobmann Johannes Schwarz machte mit Bilanz des SPÖ-Maßnahmenprogramms Halt im Bezirk

Unter dem Motto „Gesagt. Getan.“ tourt SP-Klubobmann Johannes Schwarz derzeit durch alle Regionen der Steiermark und präsentiert die Bilanz des SPÖ-Maßnahmenprogramms der vergangenen vier Jahre. Halt machte er auch in der Südoststeiermark.

„Viele Krisen haben uns in den letzten Jahren begleitet. Uns war es wichtig, die Steirerinnen und Steirer bestmöglich zu entlasten, nachdem es der Bund verabsäumt hat, echte Maßnahmen gegen die Inflation zu setzen“, so Schwarz.

Investiert wurde vor allem in die Bereiche Gesundheit, leistbares Wohnen und Elementarpädagogik. So ist Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner stolz, dass es in der Südoststeiermark mit den Standorten Mureck und Fehring zwei Gesundheitszentren gibt. Bis Ende 2025 sollen weitere folgen, unter anderem in Radkersburg und Kirchbach.

SP-Klubobmann Johannes Schwarz (l.) und SP-Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner (r.) präsentierten im Rahmen der Steiermark-Tour „Gesagt. Getan.“ die Bilanzbroschüre des SPÖ-Landtagsklubs auch in der Südoststeiermark © KLZ / Ramona Lenz

Im Bereich des leistbaren Wohnens profitierten im Sommer 2023 knapp 300 Haushalte in der Südoststeiermark von der Wohnbeihilfe. Die Wohnbeihilfe wurde im Bezirk an 668 Haushalte ausbezahlt, davon stellten 447 Frauen einen Antrag. Durchschnittlich erhielt jeder Haushalt 126 Euro. In der Elementarpädagogik wurde in den letzten Jahren in den Ausbau von Krippen- und Kindergartengruppen investiert. Im Bezirk kamen sechs neue Gruppen hinzu, von denen 148 Kinder profitieren. Zudem konnten 70 neue Elementarpädagoginnen und -pädagogen sowie Betreuungspersonen eingestellt werden.

7. März: Ilz begrüßt die Zach Gebäudetechnik

Die Firma Zach Gebäudetechnik mit Stammsitz in Kaindorf bei Hartberg erweitert ihr Kundengebiet erfolgreich in der Großregion Ilz. Bereits seit Jänner dieses Jahres betreuen und beraten die beiden Zach-Geschäftsführer Johannes Stranzl und Daniel Probst mit ihren Mitarbeitern in den Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Elektro Stranzl die Kunden auf dem Gebiet der Gebäudetechnik. Ganz nach dem Motto „Einer für Alles – Seit 1930“. Im Beisein von Inhaber Wilhelm Zach, Bürgermeister Stefan Wilhelm, den Hauseigentümern Gudrun und Herbert Stranzl sowie Pfarrer Ioan Bilc wurde die große Eröffnungsfeier im Herzen der Marktgemeinde mit einer Vielzahl an Gästen vorgenommen. „Der Standort hier in Ilz hat für uns große Bedeutung. Die Anbindung an die S 7 eröffnet viele Möglichkeiten für Gewerbeansiedlungen. Es gibt sehr viele Projekte, die in unmittelbarer Zukunft realisiert werden“ sieht Wilhelm Zach hohes Entwicklungspotential für sein Unternehmen.

Die Zach Gebäudetechnik ist an vier Standorten – Kaindorf, Pöllau, Oberwart und jetzt Ilz – mit 85 MitarbeiterInnen der Komplettanbieter für alles rund um die Gebäudetechnik. Zum Leistungsangebot zählen Heizung, Klima, Wasser, Sicherheit und Elektro. (Gerald Hirt)

Inhaber Wilhelm Zach (3.v.l.) mit den Hauseigentümern Gudrun und Herbert Stranzl (rechts daneben), den beiden Geschäftsführen Johannes Stranzl und Daniel Probst, Bürgermeister Stefan Wilhelm und Pfarrer Ioan Bilc © KLZ / Gerald Hirt

7. März: Frauen- und Mädchenberatungsstelle Innova gibt ihren Senf zum Weltfrauentag dazu

Die Innova-Beratungsstellen in Feldbach, Mureck und Weiz nehmen den internationalen Frauentag zum Anlass, um auf Errungenschaften, aber auch auf notwendige Maßnahmen rund um die Gleichberechtigung und Chancengleichheit aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Wir geben unseren Senf dazu!“ möchte Innova über nach wie vor existierende Missstände aufklären und verteilt deshalb in Feldbach und Mureck kleine Senftuben mit Informationen zu den Themen Chancengleichheit, Fairness und Gleichbehandlung.

Innova wird am Weltfrauentag auch in der Thaller Passage in Feldbach mit einem Informationsstand vertreten sein © Innova

Außerdem ist die Frauen- und Mädchenberatungsstelle am 8. März mit einem Stand in der Thaller Passage vertreten. Dort gibt es Infomaterial rund um Innova und den Weltfrauentag.

7. März: Fehringer Künstler Josef Kern zeigt in der Galerie Gölles figurative Malerei

Mit Josef Kern holt die Galerie Gölles in Fürstenfeld erneut einen international renommierten Künstler nach Fürstenfeld – dieses Mal sogar mit Regionalbezug, denn Kern stammt aus Schiefer (Gemeinde Fehring). Gemeinsam mit Deborah Sengl wird der Fehringer unter dem Titel „Life still goes on“ Beispiele seiner figurativen Malerei zeigen.

„Kern verbindet somit in seiner Arbeit wesentliche Traditionen der Malerei, wie Expressionismus, Realismus und Surrealismus, kann das aber sehr gekonnt in eine Gegenwart stellen, die wir wiedererkennen“, beschreibt Anton Gölles das Werk Kerns.

Am Samstag, 9. März, um 17 Uhr findet die Vernissage zur Ausstellung statt. Zur Eröffnung spricht Roman Grabner, Leiter des Bruseums Graz. Die Ausstellung kann bis 13. April von Montag bis Samstag von zehn bis 18 Uhr besichtigt werden.

7. März: Aufmerksamer Nachbar entdeckte Heckenbrand in Merkendorf, die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen

Am Mittwochabend entdeckte ein aufmerksamer Anwohner in Merkendorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) ein Feuer neben einem naheliegenden Gebäude. Sein Notruf führte zum Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Merkendorf und Bad Gleichenberg, die mit 22 Einsatzkräften ausrückten.

22 Feuerwehrmitglieder rückten zur Brandbekämpfung aus © Manuel Puntigam

Nach kurzer Erkundung durch Einsatzleiter Rupert Moik stellte er einen Brand eines Grünschnittplatzes fest. Das Feuer dürfte durch heiße Asche ausgelöst worden sein. Durch das schnelle Eingreifen der beiden Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf direkt nebenstehende Bäume und das angrenzende Gebäude verhindert werden.

6. März: Feuerwehrmitglieder aus dem Bereichsfeuerwehrverband Bad Radkersburg erhielten Funkleistungsabzeichen

Kürzlich fand an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring der Bewerb um das Funkleistungsabzeichen (FULA) in Silber und Gold statt. Mitglieder von sechs Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Bad Radkersburg nahmen an diesem Bewerb teil.

Das Funkleistungsabzeichen in Gold konnte an drei Mitglieder der Feuerwehr Mettersdorf und ein Mitglied der Feuerwehr Halbenrain überreicht werden. Das Funkleistungsabzeichen in Silber erhielten Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Hürth (2), Altneudörfl (3), Mettersdorf (2), Weichselbaum (1) und Oberpurkla (1).

Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Mettersdorf, Halbenrain, Hürth, Altneudörfl, Weichselbaum und Oberpurkla erhielten das Funkleistungsabzeichen © Erwin Irzl, Bfvra

Im Zuge der Übergabe ehrte man auch die Bewerter für ihre Arbeit: Anna Bartkowiak für 30-malige und Markus Eberhart für fünfmalige Tätigkeit als Landesbewerter. Die Vorbereitungen und Übungen mit den Teilnehmern plante das Team rund um Funkbeauftragten Peter Pilch von der Feuerwehr Unterpurkla.

6. März: Stadtkapelle Jennersdorf lädt zum Frühlingskonzert in die „Gernot-Arena“

Am 23. März veranstaltet die Stadtkapelle Jennersdorf ihr alljährliches Frühlingskonzert in der „Gernot-Arena“. Die Musikerinnen und Musiker werden ein „Best-of“ aus dem Repertoire der vergangenen Frühjahrskonzerte mit Klassik, Oper, Filmmusik, Solostücken und traditioneller Blasmusik präsentieren. Besonders stolz sei man, einen Teil des Konzertes auch mit den neun Jungmusikerinnen und Jungmusikern des Vereins bestreiten zu können, heißt es in der Aussendung der Stadtkapelle Jennersdorf.

5. März: Big Band- und Blasorchesterkonzert der Musikschule Fehring

Beim Big Band- und Blasorchesterkonzert in der Sporthalle Fehring konnten sich die Konzertbesucher von den Leistungen der Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fehring überzeugen. Schüler aus allen Standorten mit verschiedenen Ausbildungs- und Altersstufen präsentierten in einem abwechslungsreichen Konzertprogramm das musikalische Ergebnis einer sehr intensiven Probenphase.

Bereits die Kleinsten präsentierten ein abwechslungsreiches Konzertprogramm © Stefanie Dornik

Als Gesangssolisten waren Oskar und Thea Scheifinger sowie Gloria Neumeister zu hören. Annalena Ulbl überzeugte solistisch auf dem Horn. Vom Blockflötenchor der Musikschule gab es eine Neukomposition, den Blockflöten Reggae von Karl-Heinz Promitzer, zu hören.

Die Sporthalle Fehring war bis auf den letzten Platz gefüllt © Stefanie Dornik

5. März: Bezirk Jennersdorf hat erstmals Feuerwehrärztin im Einsatz

Seit Kurzem ist Larissa Sampl für die medizinischen Anliegen der Feuerwehrmitglieder im Bezirk Jennersdorf zuständig. Sampl kommt aus Neuhaus/Klausenbach, hat in Graz studiert und im Jahr 2010 promoviert. Aktuell ist sie Oberärztin an der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin am LKH Graz und auch als Notärztin tätig.

Larissa Sampl ist seit 2012 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus/Klausenbach.

Feuerwehrärztin Larissa Sampl mit Bezirksfeuerwehrkommandant Jochen Illigasch © Martin Ernst / Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf

Der Bezirksfeuerwehrkommandant Jochen Illigasch zeigt sich sehr erfreut, erstmals eine Frau für die medizinischen Angelegenheiten im Stab des Bezirksfeuerwehrkommandos Jennersdorf begrüßen zu dürfen.

1. März: 51. Wunschkonzert des Musikvereins Deutsch Goritz

Am Samstag, 9. März, ist es so weit: Nach dem Motto „Sie wünschen, wir spielen“ veranstaltet der Musikverein Deutsch Goritz sein 51. Wunschkonzert. Die Musikerinnen und Musiker läuten mit Stücken wie „Sound of Spring“ den Frühling ein. Mit „Winnetou & Old Shatterhand“ und „Aladdin“ entführen sie das Publikum in fremde Länder.

Der Musikverein Deutsch Goritz lädt am 9. März zum 51. Wunschkonzert © KLZ / Foto De Monte

1. März: Feldbach hat 20 neu ausgebildete Rettungsschwimmer

Die Steirische Wasser-Rettung Bezirksstelle Feldbach führte kürzlich ihren jährlichen Rettungsschwimmerlehrgang durch. Auf dem Programm des 16-stündigen Kurses unter der Leitung von Karin Suppan standen Schwimmen, Tauchen, Transport- und Rettungstechniken sowie Erste Hilfe.

Insgesamt 20 Interessierte, darunter Mitglieder von Feuerwehren, Mitarbeiter von Sozialeinrichtungen, Thermen und Bädern der Region sowie Privatpersonen, stellten sich der vierstündigen Prüfung zum Rettungsschwimmer-Helfer (Water Life Guard-Helfer, Bronze) oder Rettungsschwimmer (Water Life Guard-Retter, Silber). Dabei mussten sie ihr Wissen und Können unter anderem bei einer realitätsnahen Rettungsübung unter Beweis stellen, bei der eine verunglückte Person an Land gebracht und reanimiert werden musste.

In Feldbach gibt es 20 neue Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer © Wasser-rettung Feldbach

Im Anschluss an die Prüfung überreichten Bezirksstellenleiter Bernd Kropf und Bürgermeister Josef Ober die Ausweise und Urkunden an die neu ausgebildeten Rettungschwimmerinnen und Rettungsschwimmer.

1. März: Mehr als 250 Einsatzkräfte probten im Rudersdorfer Tunnel den Ernstfall

Ende März soll das erste Teilstück der Fürstenfelder Straße (S 7) von Riegersdorf bis Dobersdorf eröffnet werden. In diesem Abschnitt befindet sich auch der einzige Autobahntunnel des Burgenlandes – der 2,9 Kilometer lange Tunnel Rudersdorf. Und genau dort fand kürzlich eine groß angelegte Abnahmeübung für den Ernstfall statt.

Im Tunnel Rudersdorf (S 7) fand kürzlich eine Abnahmeprüfung statt © Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf/Martin Ernst

Mehr als 250 Einsatzkräfte, darunter 22 Feuerwehren aus dem Bezirk Jennersdorf, Rettung, Polizei, Bundesheer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asfinag waren daran beteiligt. Bei der Großübung wurde ein Busunfall mit Staubildung simuliert, in dessen Folge es auch zu einem Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw kam und ein Fahrzeug in Brand geriet. Als Übungsdarsteller waren dafür auch mehr als 70 Zivilpersonen und Soldaten des Bundesheeres im Einsatz.

Neben rund 149 Feuerwehrmitgliedern aus 22 Feuerwehren des Bezirkes, 8 Polizistinnen und Polizisten, rund 40 Angehörigen des Bundesheeres und rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Asfinag nahmen auch 40 Mitglieder des Roten Kreuzes an der Übung teil © Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf/Martin Ernst

Ziel der Übung war es, einerseits die Kommunikation zwischen den einzelnen Einsatzorganisationen und der Asfinag zu üben und abzustimmen, andererseits das Löschen eines Brandes samt Kühlung der Tunnelkonstruktion sowie das Suchen und Retten von verletzten Personen und deren Übergabe an das Rote Kreuz zu üben, heißt es in der Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Jennersdorf. Übungsleiter und -planer war Thomas Braun, Tunnelreferent des Bezirks Jennersdorf.

29. Februar: Französische Wirtschaftsstudierende blickten hinter die Kulissen von Niceshops

15 Studierende der Universität Grenoble besuchten kürzlich im Rahmen ihres Auslandssemesters an der Wirtschaftsuniversität Wien den E-Commerce-Dienstleister Niceshops in Saaz (Gemeinde Paldau). Den weiten Weg aus Wien nahm die Gruppe unter der Obhut von Michael Raab auf sich, um die Inhalte ihres Studiums „Digital Business Development“ auch einmal in der Anwendung zu sehen. „Es fehlen ihnen die Praxiserfahrungen im Studium“, erklärt Raab. Da sei Niceshops aufgrund der internationalen Ausrichtung, langjährigen Erfahrung und der komplexen Logistik der beste Partner.

15 Studierende aus Grenoble besuchten mit Micheal Raab Niceshops © Niceshops

Den französischen Studierenden schien es jedenfalls gefallen zu haben: Den „International Business Oberchecker Florian“, wie sein Titel im Zuge des Workshops war, von Niceshops löcherten sie mit Fragen zu Online-Handel, Mitarbeitervorteilen und Managementhintergründen. „Die Studierenden sind um einiges lebhafter als im Unterricht – sie sind wirklich beeindruckt“, zieht Raab Bilanz.

Teil des Besuchs waren eine Führung, ein Vortrag und eine Frage/Antwort-Runde © KLZ / Jonas Rettenegger

29. Februar: Restaurant und Hotel auf Schloss Kapfenstein ab März wieder geöffnet

Schloss Kapfenstein öffnet am 8. März wieder seine Pforten für den Hotel- und Restaurantbetrieb. Knapp einen Monat später, am 5. April, findet bereits die erste Veranstaltung im Schloss statt: die „15 Jahre Hermada Vertikalverkostung“. Präsentiert werden Weine der letzten 15 Jahre, gefolgt von einem mehrgängigen Gala-Menü des 3-Hauben-Kochs Walter Triebl vom Restaurant „Lilli“ in Fehring.

Ab dem 8. März wird man auf Schloss Kapfenstein wieder kulinarisch verwöhnt © Winkler-hermaden/Elisabeth Saurugg

In diesem Jahr möchte die Familie Winkler-Hermaden ihr Weingut auch mit Kultur füllen, weshalb im Langen Keller acht verschiedene Ausstellungen zu sehen sein werden. Zur Vernissage der Ausstellung „Körperwerke - geschwungene Linien und Kurven. Ein Plädoyer für das Weibliche“ laden die Künstler Elisabeth Saurugg, Robert Wendl und Jan Benesch am 8. März ein. Ihre Werke sind bis 20. April von Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr zu sehen.

28. Februar: Neuwahl des Vorstands der Berg- und Naturwacht der Ortsstelle Feldbach

Die Berg- und Naturwacht der Ortsstelle Feldbach umfasst derzeit 19 Mitglieder und betreut das Gemeindegebiet von Feldbach und Edelsbach. Kürzlich fand die Neuwahl des Ortsvorstandes im Gasthof Kleinmeier in Unterweißenbach statt. Als Ortsleiter bestätigt wurde Walter Kleinmeier. Ihm zur Seite stehen Stellvertreter Franz Riegler, Rechnungsführer Franz Kernbichler und Schriftführerin Ruth Rohloff. Die Wahl wurde von Gemeinderat Christian Ortauf, Ehrengast der Stadt Feldbach, durchgeführt.

Die Ortsstelle Feldbach ist für vier Naturschutzgebiete (Altarme der Raab), vier geschützte Landschaftsteile (drei Parkanlagen in Feldbach und eine Eichenreihe in Raabau), drei Naturdenkmäler (Winterlinden in Edelsbach und Feldbach, Stieleiche in Gniebing) zuständig. Ein Teil des Europaschutzgebietes Südoststeirisches Hügelland liegt zudem im Gemeindeteil Gossendorf. Daneben erfolgt die Überprüfung nicht geschützten Geländes und der Gewässer.

Die Berg- und Naturwacht Feldbach rund um Leiter Walter Kleinmaier (6.v.l.) mit Ehrengästen © Berg- Und Naturwacht Feldbach

Artenschutz und Projektarbeit im Einsatzgebiet und Hilfe bei Nachbareinsatzstellen, zum Beispiel im Amphibienschutz, der Schlangenbereitschaft, der Ameisenhege oder Fledermausschutz, stehen auf der Agenda der Ortseinsatzstelle Feldbach. Die Berg- und Naturwacht geht außerdem einer Neuordnung entgegen, die mit dem neuen Steiermärkischen Berg- und Naturwachtgesetz noch heuer in Kraft treten soll.

27. Februar: Berg- und Naturwacht Gnas baute mehr als 1300 Nistkästen in 15 Jahren

Die Mitglieder der Berg- und Naturwacht Gnas bauen seit 15 Jahren Nistkästen für viele Vogelarten. Für Obmann Josef Müller war die jüngste Bauaktion ein Grund zum Feiern: „Die zwölf Berg- und Naturwächter aus Gnas haben sich in ganz Österreich und im süddeutschen Raum einen Namen gemacht. Unsere Nistkästen erfreuen sich großer Beliebtheit“. Tatsächlich wurden mehr als 1300 Nistkästen an Naturfreunde in ganz Österreich verkauft.

Seit 15 Jahren werden in Gnas Vogelnistkästen gebaut © KLZ / Schleich-presse

„Heuer haben wir Kästen mit Einfluglöchern für alle Meisenarten hergestellt. Wir verkaufen die Kästen zum Selbstkostenpreis von rund 10 Euro“, so Müller. Auch Nistkästen für größere Vogelarten wie den Wiedehopf, aber auch Schwalbennester für Mehl- und Rauchschwalben wurden in den letzten Jahren produziert. Die Nistkästen können bei Martina Rathkolb unter Tel. 0664/4405543 oder m.ratkolb@gmx.at bestellt werden.

27. Februar: Frauenbewegung Bad Radkersburg verteilte „Suppe to go“ für den guten Zweck

Anlässlich der Aktion Familienfasttag verteilte die Frauen der Katholischen Frauenbewegung Bad Radkersburg am Bad Radkersburger Hauptplatz kürzlich wieder Suppe zum Mitnehmen gegen eine freiwillige Spende. Die Aktion „Suppe to go“ wurde mit Unterstützung des Clubs der Hobbyköche aus Bad Radkersburg durchgeführt – Männer und Frauen der Pfarre kochten die Köstlichkeit.

Der Erlös kommt den rund 70 geförderten Hilfsprojekten der Katholischen Frauenbewegung Österreichs zugute, die vor allem die Lebenschancen von Frauen verbessern sollen. Besonders im Blick sind heuer das Thema Klimagerechtigkeit und das Schwerpunktland Nepal, wo die Auswirkungen der Klimakrise besonders spürbar seien, wie die größte österreichische Frauenorganisation mitteilt. Das sei umso ungerechter, als die Menschen in Nepal „kaum zu den klimaschädlichen Emissionen beigetragen haben“, heißt es in einer Aussendung der Katholischen Frauenbewegung Bad Radkersburg.

27. Februar: Geburtstags- und Stockerlfeier bei der Feuerwehr Mahrensdorf

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mahrensdorf trafen sich kürzlich zur alljährlichen Wehrversammlung im Gasthof Höfler (Gemeinde Kapfenstein). Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges und der Besuch von René Markel von der Betriebsfeuerwehr voestalpine Wire Austria GmbH in Bruck an der Mur anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft mit der Feuerwehr Mahrensdorf.

Bürgermeister Ferdinand Groß (3.v.r.) mit Mahrensdorfer Feuerwehrspitze und Ehrengast René Markel (2.v.l.) © Ff Mahrensdorf

Im Rahmen der Versammlung wurde auch der 60. Geburtstag von Bürgermeister Ferdinand Groß gefeiert. Die Feuerwehr überreichte ihm eine Magnumflasche Olivin vom Weingut Winkler-Hermaden aus Kapfenstein. Zu feiern gab es auch den dritten Platz der Feuerwehrjugend Mahrensdorf beim steirischen Landesbewerb in Köflach. Angeführt wurde das Team von Jungfeuerwehrfrau Valentina Gutmann und Jungfeuerwehrfrau Ella Dring.

22. Februar: Trainingseinheit und Gesundheitsvortrag mit Welcup-Triathlet Markus Mlinar in Hof bei Straden

Im Rahmen ihrer aktuellen Sportkampagne besuchten FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner, FPÖ-Landtagsabgeordneter Herbert Kober und Stradens Vizebürgermeister Johann Schadler kürzlich die Sportvereine „UDFC Hof bei Straden“ und „SV Hof bei Straden“. In Kooperation mit dem österreichischen Weltcup-Triathleten Markus Mlinar fand in Hof bei Straden eine Trainingseinheit mit rund 40 aktiven Spielerinnen und Spielern der Damen- und Herrenmannschaft statt. Zudem hielt Mlinar einen begleitenden Gesundheitsvortrag mit kostenlosem Laktattest. Diesen hörten sich rund 48 Personen an.

„Wir Freiheitliche haben uns zum Ziel gesetzt, durch gesundheitsfördernde Maßnahmen mehr Menschen für den Sport zu begeistern“, so Wagner. Die FPÖ-Südoststeiermark wolle daher in nächster Zeit weitere Sport- und Jugendvereine besuchen und diese dabei unterstützen, den durch die Coronapandemie verursachten Mitgliederschwund wieder umzukehren und Kindern wichtige Werte wie Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit vermitteln, so Wagner weiter.

21. Februar: Medaillenregen und Neuaufnahmen bei der Feuerwehr Gosdorf

Die Mitglieder der Feuerwehr Gosdorf (Stadtgemeinde Mureck) trafen sich kürzlich zur jährlichen Wehrversammlung. Im Mittelpunkt der Berichte standen vor allem die zahlreichen Sturm- und Hochwassereinsätze in den Sommermonaten des vergangenen Jahres. Insgesamt wurden von den Mitgliedern der Feuerwehr Gosdorf im vergangenen Jahr rund 21.011 freiwillige Stunden geleistet. 2000 davon erbrachte die Feuerwehrjugend Gosdorf. Apropos Feuerwehrjugend:

Im Zuge der Wehrversammlung konnten Luca Weiß und Marc Noel Ajlec aufgenommen werden. Odin Schnideritsch, Lukas Grinschgl und Leona Bagola-Niederl wurden hingegen zum Feuerwehrdienst angelobt. Weiters wählten die Mitglieder der Feuerwehr Gosdorf Daniel Wonisch einstimmig zum neuen Kommandanten.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm: 19 Mitglieder der Feuerwehr Mureck erhielten die Steirische Katastrophenhilfe-Medaille in Bronze, 27 weitere in Silber. Außerdem erhielten 15 Jugendliche die „einzigartige Gosdorfer Hochwasserjugendmedaille“.

21. Februar: Teilnehmeransturm beim zweiten Steel-Dart-Turnier in Bad Gleichenberg

Kürzlich kämpften 93 Teilnehmer beim zweiten Steel-Dart-Turnier in Bad Gleichenberg um ein beachtliches Preisgeld, das aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sogar verdoppelt wurde. Die Veranstalter rund um die „GLBG Crew“ konnten nicht nur regionale Dartspieler in der Merkendorfer Halle, dem Austragungsort, begrüßen, sondern Spieler aus ganz Österreich.

Das Team der „GLGB Bad Gleichenberg“ Carina Gross, Seid Mujacic, Andreas Rauch (v.l.) und Gernot Thierschädl (1.v.r.) mit dem Sieger Dominik Meixner (5.v.l.), dem Zweitplatzierten Stefan Höber (4.v.l.) und dem Drittplatzierten Sebastian Kuresch (3.v.r.) sowie Bürgermeister Michael Karl (2.v.r.) © glbg Crew

Gespielt wurde auf insgesamt 18 Dartscheiben mit jeweils drei Leben, 501 Double Out und auf zwei Legs. Mit zwei verbleibenden Leben wurde Dominik Meixner am Ende zum Turniersieger gekürt. Auf dem zweiten Platz landete Stephan Höber und der dritte Platz ging an Sebastian Kuresch.

Neben zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, freuten sich die Veranstalter, dass auch Bürgermeister Michael Karl, Vizebürgermeister Werner Jogl und Gemeinderat Michael Wagner das Dartspektakel verfolgten.

20. Februar: Musikschule Fehring lädt zum Blasorchester- und Big-Band-Konzert

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fehring präsentieren am 2. März um 18.30 Uhr wieder ihr Können beim traditionellen Blasorchester- und Big-Band-Konzert. Das Mini-Blasorchester unter der Leitung von Stephan Kaufmann und das Maxi-Blasorchester bringen heuer einen musikalischen Streifzug von Jugendblasliteratur bis hin zu Stücken aus dem Bereich der Filmmusik auf die Bühne der Sporthalle Fehring.

Am 2. März um 18.30 Uhr findet in der Sporthalle Fehring das alljährliche Big Band- und Blasorchesterkonzert der Musikschule Fehring statt © Musikschule Fehring

Mit dabei ist heuer auch das Blockflötenensemble der Musikschule Fehring unter der Leitung von Stefanie Promitzer und Elisabeth Taferner. Als Höhepunkt wird die Neukomposition „Recorder Reggae“ von Karl-Heinz Promitzer uraufgeführt. Beim Konzert werden rund 200 Schülerinnen und Schüler mitwirken.

19. Februar: Auszeichnungen, eine Neuaufnahme und 100-Jahr-Jubiläum bei der Feuerwehr Mettersdorf am Saßbach

Die Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach ließ kürzlich das vergangene Einsatzjahr Revue passieren. Insgesamt leisteten die Feuerwehrmitglieder rund 5208 ehrenamtliche Einsatzstunden - um 800 Stunden mehr als im Jahr 2022. Dank gut besuchter Veranstaltungen und der Unterstützung durch die Marktgemeinde und das Land Steiermark konnten auch Anschaffungen im Wert von 55.000 Euro getätigt werden.

Als Höhepunkt der Jahreshauptversammlung wurden vier Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet: Reinhold Kaufmann erhielt die Katastrophenhilfemedaille in Bronze. Michael Radl und Johann Rappold freuten sich über das Verdienstzeichen zweiter Stufe (Silber) und Melanie Taschner über das Verdienstzeichen dritter Stufe (Bronze). Weiters wurde im Rahmen der Wehrversammlung Daniel Freitag zum Feuerwehrmann angelobt.

Anschließend kündigten Hauptbrandinspektor Jürgen Kaufmann und Oberbrandinspektor Manuel Taschner das nächste Fest an: die „100-Jahr-Feier“ am 7. September.

19. Februar: SPÖ Feldbach veranstaltete Diskussionsabend im Kontext historischer Ereignisse

Kürzlich veranstaltete die SPÖ Feldbach unter ihrem Vorsitzenden und Vizebürgermeister Robert Trummer einen Diskussionsabend, der sich mit der Positionierung der Sozialdemokratie 90 Jahre nach dem Ende des österreichischen Bürgerkriegs (15. Februar) auseinandersetzte. „Wir dürfen nicht vergessen, wie hart erkämpft die Demokratie, die Errungenschaften unserer freien Republik und unsere Freiheit ist und dass wir uns nur durch den regelmäßigen intensiven Diskurs den Problemen und Herausforderungen unserer Zeit stellen und uns um nachhaltige Lösungen im Interesse der Vielen bemühen können“, so Trummer.

Vertreterinnen und Vertreter der SPÖ Feldbach trafen sich zu einem Diskussionsabend anlässlich des 90. Jahrestages des Endes des österreichischen Bürgerkrieges © SPÖ Feldbach

Auch was jungen Menschen vor Ort am Herzen liegt, kam zur Sprache: „Vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrs, dem Entgegenwirken der Klimakrise und bei den Wohnungsmieten ist starker Handlungsbedarf gegeben“, sagt Constantin Benga, Vorsitzender der SJ Feldbach. Zudem wurde das Fehlen einer kostenfreien Möglichkeit zur Abendmatura angesprochen.

16. Februar: Sportverein Deutsch Goritz feiert 65-Jahr-Jubiläum mit großem Gewinnspiel

Der USV Deutsch Goritz hat heuer allen Grund zum Feiern: Der Sportverein begeht sein 65-jähriges Jubiläum und zelebriert dieses mit einem großen Sommerfest am 29. Juni um 10 Uhr am Sportplatz.

In aller Munde ist der Geburtstag bereits dieser Tage, denn der Sportverein wartet mit einer großen Verlosung auf. Als Hauptpreis winkt ein 2000-Euro-Reisegutschein. Die Lose dafür kann man bei allen Vereinsfunktionären und Veranstaltungen des USV Deutsch Goritz erwerben. Der Gesamttrefferwert beträgt 7470 Euro.

Der Sportverein Deutsch Goritz startete in sein Jubiläumsjahr © Sportverein Deutsch Goritz

Neben dem Jubiläum feiert der Sportverein heuer auch ein großes Comeback: Nach 14 Jahren veranstaltet der USV erstmals wieder eine Disco in der Ratschendorfer Teichhalle. Am 20. April ist es so weit und nach dem Motto „Bad Taste“ hofft der Verein auf viele Besucher. DJ Geisi sorgt für beste Stimmung. (Julia Schuster)

Am 20. April wird der USV Deutsch Goritz die Teichhalle zum Beben bringen © Sportverein Deutsch Goritz

16. Februar: Great Lengths spendet 50.000 Euro an SOS-Kinderdorf für Kinder am Horn von Afrika

Konflikte, Klimaextreme und wirtschaftliche Krisen: Die Region am Horn von Afrika steht vor schwerwiegenden Herausforderungen. Nach fünf ausgefallenen Regenzeiten haben Überschwemmungen die Dürre abgelöst, Viehbestände vernichtet, Ackerland beschädigt und die Lebensgrundlagen weiter zerstört. „Besonders hart davon betroffen sind Kinder und Familien“, erklärt Mario Edler von SOS-Kinderdorf.

Deshalb spendet Great Lengths bereits zum zweiten Mal in Folge für die Familien, die sich in dieser Region befinden: 50.000 Euro sind diesmal zusammengekommen und wurden an das SOS-Kinderdorf übergeben. „Als Mutter von drei Kindern weiß ich, wie wichtig es ist, unsere Sprösslinge zu unterstützen und zu fördern. Besonders Kinder, die nicht das Glück haben, in einer derartigen Umgebung aufzuwachsen, brauchen die Hilfe von Organisationen wie dem SOS-Kinderdorf“, so Anita Lafer, Geschäftsführerin von Great Lengths.

Bei der Spendenübergabe: Christine Deutschmann (HR-Management Great Lengths), Anita Lafer (Geschäftsführung Great Lengths), Mario Edler (SOS-Kinderdorf) und Birgitta Thurner (SOS-Kinderdorf-Leiterin Graz) (v.l.) © Stefan Janisch

16. Februar: Strahlendes Großgemälde teilt die Kirche in Straden

Mit Beginn der Fastenzeit wurde in der Kirche zum heiligen Florian in Straden die raumteilende Installation „Vom Chaos zur Ordnung“ eröffnet und vollends enthüllt. Das dreiteilige 64 Quadratmeter große Bild ist mit einem Fastentuch vergleichbar, heißt es vonseiten der Artgenossenschaft Straden, die das Kunstprojekt initiierte. Mit dem Herabrollen des strahlenden Mittelteils am Aschermittwoch erklang in der Kirche eine eigens dafür kreierte Komposition von Peter Lenz, die von Musikern der Marktmusikkapelle Straden aufgeführt wurde.

Helmut Hable steht mit der Artgenossenschaft, Stradens Bürgermeister Anton Edler und Pfarrer Johannes Lang vor seinem Bild © Johann Schleich

Der Künstler Helmut Hable hat sein Bild in Zusammenarbeit mit der Künstlergemeinschaft Artgenossenschaft Straden im Kontext zur schwierigen weltpolitischen Lage und in der Hoffnung auf Friede und Ordnung angefertigt. Das solle sich auch in der unterschiedlichen Farbgebung und Intensität der drei Gemäldeteile zeigen. Die dazu erstrahlende Lichtinstallation wurde von Lichtkünstler Anton Schnurrer installiert, der auch die Kirchenfassade passend zur Fastenzeit mit strahlendem violetten Licht beleuchtete. Die Installation kann noch bis 7. April täglich von 8 bis 19 Uhr besichtigt werden.

Die von Lichtkünstler Anton Schnurrer violett beleuchtete Kirche © Johann Schleich

16. Februar: Landesrätin Simone Schmiedtbauer für Sanierung vor Neubau

Im Zuge einer Rundreise durch den Bezirk Südoststeiermark nahm Landesrätin Simone Schmiedtbauer kürzlich an einer Gesprächsrunde der JVP Region Bad Radkersburg teil. Das Gespräch drehte sich dabei um Wohnbau, Eigenheimschaffung und Sanierungsförderungen.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer und ÖVP-Funktionäre in Bad Radkersburg © ÖVP Südoststeiermark

Gerade für junge Menschen soll der Traum von den eigenen vier Wänden nicht nur ein Traum bleiben, sondern in unserer Region zur Wirklichkeit werden, war dabei der Tenor. Besonders die im vergangenen Jahr verabschiedeten Förderungen des Landes Steiermark hob Schmiedtbauer hervor: Sanierungsförderung NEU und Geschossbauförderung NEU. Das Motto sei „Sanierung vor Neubau“, so Schmiedtbauer.

15. Februar: Spar und Zotter überreichen 5.595 Euro an „Sturm hilft”

Mehr als 11.000 Mal wanderte eine der Zotter-„SK Sturm Graz“-Schokoladen namens „Labooko“ im Vorjahr über den Kassatisch. Die Schokolade war exklusiv und als limitierte Sonderedition bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich und 50 Cent pro verkaufte Schokolade gingen an die Initiative „Sturm hilft“. Diese soziale Einrichtung unterstützt abseits des Fußballplatzes Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft befinden und auf Hilfe angewiesen sind. In der Saison 2023/24 arbeitet „Sturm hilft“ mit SOS-Kinderdorf, den steirischen Frauenhäusern und dem Verein für Männer- und Geschlechterthemen zusammen.

Spendenübergabe zugunsten von „Sturm hilft“: Thomas Tebbich (Geschäftsführer Wirtschaft SK Sturm), Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland), Josef Zotter (Chocolatier) und Otar Kiteishvili (Mittelfeldspieler bei SK Sturm) (v. l.) © Spar/ Werner Krug

Dank der Kooperation kamen insgesamt 5595 Euro zusammen. Spar und Zotter überreichten den Spendenscheck kürzlich an den SK Sturm Graz zugunsten des Vereins „Sturm hilft“. „Ich freue mich riesig, dass unsere limitierte Zotter-Schokolade sprichwörtlich in aller Munde war“, sagt Christoph Holzer, Geschäftsführer von Spar Steiermark. Und auch Josef Zotter ist stolz: „Schön, dass diese Kooperation mit zwei starken steirischen Partnern so wunderbar funktioniert hat.“

15. Februar: Achtung Autofahrer! – Amphibienwanderung und Schutzaktion 2024 haben begonnen

Achtung Autofahrer! – Die Amphibienwanderung und Schutzaktion 2024 zur alljährlichen Krötenwanderungszeit, betreut von der Berg- und Naturwacht, startete wieder. „Wir bitten die Autofahrer wieder um Rücksichtnahme an den Wanderstrecken – Tempo ‚30‘“, heißt es dazu in einer Aussendung.

Eine Knoblauchkröte aus Kirchberg an der Raab © Bernard Wieser

Über 230 Freiwillige stellen 17 Zaunanlagen im ganzen Bezirk auf, darunter auch die Neuen Mittelschulen von Gnas, Deutsch Goritz und Fehring, sowie fast alle Berg- und Naturwacht-Ortseinsatzstellen in der Südoststeiermark. Unterstützt wird die Aktion vom Land Steiermark und den Gemeinden, Koordinator ist Bernard Wieser, Geschäftsführer des Vereins „Lebende Erde im Vulkanland“. Freiwillige Helfer sind nach wie vor jederzeit herzlich willkommen, Wieser ist dafür unter 0664-4658118 zu erreichen.

14. Februar: Die Theathergruppe St. Anna am Aigen spielt wieder auf

Die Theatergruppe St. Anna am Aigen bringt wieder ein Stück auf die Bühne: Ab 24. Februar zeigen sie im Pfarrheim St. Anna am Aigen die Komödie „Die liebenswerte Issida“ von Rainer Holzerbauer. Insgesamt wird die Theatergruppe sechs Aufführungen zum Besten geben.

Die Theatergruppe St. Anna am Aigen bringt das Stück „Die liebenswerte Issida“ auf die Bühne © Theatergruppe St. Anna Am Aigen

14. Februar: Talente der Musikschule Bad Radkersburg besuchten Weltstar der Querflöte in Voitsberg

Kürzlich nahmen fünf Schülerinnen der Musikschule Bad Radkersburg gemeinsam mit ihrer Lehrerin Annemarie Pöchtrager an einem spannenden Querflötenworkshop, geleitet vom niederländischen Flötisten Wil Offermans, teil.

Fünf Schülerinnen der Musikschule Bad Radkersburg nahmen an einem Querflöten-Workshop unter der Leitung von Flötist Wil Offermans teil. © Ms Bad Radkersburg

Gemeinsam mit 130 weiteren Flötenschülerinnen und -schülern aus der ganzen Steiermark erarbeiteten sie Werke des Komponisten und gaben ein beeindruckendes Abschlusskonzert in den Stadtsälen in Voitsberg.

13. Februar: Feuerwehr Dirnbach lud zum „Binkerlball“ in der Faschingszeit

Die Mitglieder der FF Dirnbach feierten kürzlich einen „Binkerlball“ im Rüsthaus Dirnbach. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit: So musste man auch nicht lange nach Masken und originellen Kostümen suchen.

Die Feuerwehrmitglieder kamen unter anderem als Hühner, Mafiosi, Hippies oder Zombies zum Faschingsfest. Die Jause brachten die Gäste, wie es bei einem „Binkerlball“ Brauch ist, selbst mit. Bei schwungvoller Musik wurde bis nach Mitternacht getanzt.

13. Februar: Buntes Faschingsspektakel mit Udo Wenders im Vitalhotel Bad Radkersburg

Am Faschingssamstag verwandelte sich das Vitalhotel in Bad Radkersburg in eine Faschingshochburg. Die Faschingsparty, mit der die Gäste des Vitalhotels die fünfte Jahreszeit ausklingen ließen, stand unter dem Motto „Red&Pink“ - originelle Kostüme der Gäste, Konfettischnipsel und bunte Dekoration inklusive.

Unter dem Motto „Red&Pink“ feierte das Vitalhotel Bad Radkersburg die fünfte Jahreszeit © Vitalhotel Bad Radkersburg

Für besondere Stimmung unter den Faschingsgästen sorgte der Kärntner Komiker und Sänger Udo Wenders. Er präsentierte neben Faschingsklassikern wie „Her mit meinen Hennen“ auch gefühlvolle Lieder wie „Cara Mia“ oder „Jedesmal ist es für immer“.

13. Februar: Faschingsshow mit Sängerin „Miley Cyrus“ in Bad Radkersburg

Die Faschingsshow der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Radkersburg war wieder ein voller Erfolg. Pünktlich um 12.34 Uhr startete am Faschingsdienstag im Sicherheitszentrum das Lachmuskeltraining, veranstaltet von 25 Akteuren von Jung bis Alt. „Vom Bankraubsketch bis zur Miley Cyrus war quer durch die Bank für jeden etwas dabei“, berichtete Kommandant Christian Hermann. Danach heizte DJ Bimbo den Faschingsgästen ordentlich ein.

Freiwillige Feuerwehr Bad Radkersburg sorgte mit Faschingsshow für Lacher © FF Bad Radkersburg

12. Februar: Im Fasching werden im Steirischen Vulkanland rund eine Million Krapfen verzehrt

Fasching ohne Krapfen ist undenkbar. Und das frittierte Gebäck mit Marmeladenfüllung sei nicht nur ein kulinarischer Hochgenuss, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region, heißt es in einer Aussendung des Steirischen Vulkanlandes. In Österreich werden pro Jahr rund 100 Millionen Faschingskrapfen verputzt. Das entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa acht bis zwölf Stück. Umgerechnet auf das Steirische Vulkanland sind das bis zu einer Million Krapfen, die im Fasching verzehrt werden.

Farina-Geschäftsführer Bernhard Gitl, Landtagsabgeordneten Franz Fartek, Sabrina und Stephan Uller von der Mehlveredelung Uller und Vulkanland-Obmann Josef Ober (v.l.) © Roman Schmidt

Der Krapfen bedeutet für die regionalen Bäcker und Direktvermarkter also einen Millionenumsatz und ist wie im Fall von Stephan Ullers „Mehlveredelung“ in Leitersdorf auch ein Gewinn für das Vulkanlandweizenmehl, aus dem seine Krapfen gebacken werden. Vulkanland-Obmann Josef Ober betont daher die Bedeutung des Kreislaufes – vom Acker bis zum Krapfen. Landtagsabgeordneter Franz Fartek weiß, dass die Entscheidung für den Krapfen auch eine Entscheidung für oder gegen die Region ist. Die regionale Krapfenkultur stärke den Wirtschaftsraum Vulkanland, so Fartek.

12. Februar: ÖVP Südoststeiermark verschenkt 1000 Blumen am Valentinstag

„Wir alle sehnen uns nach Arbeitsplätzen vor Ort. Wir alle fordern die Stärkung unseres Lebensraumes. Wir alle können auch selbst einen Beitrag leisten, in dem wir auch am Valentinstag der Region den Vorzug geben“, ist Landtagsabgeordneter Franz Fartek überzeugt. Deshalb will die ÖVP Südoststeiermark den Valentinstag auch heuer dafür nutzen, knapp 1000 Blumen unter die Leute zu bringen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Landtagsabgeortneter Franz Fartek und Landtagsabgeordnete Julia Majcan machen vor dem Valentinstag auf das Angebot vor Ort aufmerksam © Roman Schmidt

„Wir wollen die Herzen der Menschen erreichen“, so Landtagsabgeordnete Julia Majcan. Wie vor Weihnachten und den Osterfeiertagen wollen die Regionsverantwortlichen auch vor dem Valentinstag den Blick auf das Angebot vor Ort schärfen. Denn der Konsum vor Ort stärkt die Region, so die Landtagsabgeordneten unisono.

12. Februar: Beim Bürgerball in Paurach wurde das Tanzbein geschwungen

In Paurach ist der Bürgerball ein fester Bestandteil des Faschingswochenendes. Zur Tradition gehört auch, dass die Barkeeper aus Oberweißenbach für den Ausschank zuständig sind. Neben dem geselligen Beisammensein steht beim traditionellen Bürgerball das Tanzen im Vordergrund. Für die Tanzmusik sorgte das Duo Intermezzo. Johann Schleich

Die Barkeeper mit den Bürgerballveranstaltern © KLZ / Johann Schleich

9. Februar: Mike Supancic mit seinem Programm „Zurück aus der Zukunft“ in Bad Radkersburg

Am Freitag, 16. Februar, um 19.45 Uhr gehört die Bühne im Puchsaal des Zehnerhauses Bad Radkersburg ganz Mike Supancic und seinem Kabarett „Zurück aus der Zukunft“. Supancic berichtet über den Lebensabend im Rockressort Rensenbrink, lässt sich vom Investmentpunk durch die Hypermegainflation coachen und er wird aus dem Zug geworfen im eigenen Land – mit einer Malakofftorte in der Hand.

Mike Supancic wird im Zehnerhaus Bad Radkersburg auftreten © Lukas Beck

Weiters sind zu hören der Antiblues Blues, das Dürüm-Langos-Asianudeln-Maronistand Medley sowie zahlreiche Songs über Themen, über die noch nie Songs geschrieben wurden. Regie führt Nadja Maleh.

8. Februar: Gute Stimmung beim Ball des Kameradschaftsbund-Ortsverbands Hatzendorf

Februar ist Ballzeit – Das ließen sich auch die Mitglieder des ÖKB-Ortsverbands Hatzendorf nicht zweimal sagen und tanzten kürzlich mit Ehrengästen wie der Nationalratsabgeordneten Agnes Totter und Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier bis in die späten Abendstunden. Die Musik lieferte dabei die Gruppe „Luis und seine Freunde“, welche „für beste Stimmung sorgte“, so Leopold Lehner vom ÖKB Hatzendorf.

Zur Musik von „Luis und seine Freunde“ wurde fleißig getanzt © ÖKB Hatzendorf

7. Februar: Zweiter Platz bei den Austrian Wedding Awards für Goldschmiedemeisterin Verena Sundi aus Gnas

Zur Hochzeit - für viele einer der schönsten Tage im Leben - gehören nicht nur die perfekte Location, die schönsten Blumenarrangements und das beste Essen, sondern auch beim Ehering soll alles stimmen. Deshalb wird der Austrian Wedding Award (AWA) auch in der Kategorie „Schmuckdesign für Eheringe“ vergeben. In dieser Kategorie schaffte es heuer Verena Sundi, Goldschmiedemeisterin bei der Goldschmiede Eder in Feldbach, auf das Siegerpodest.

Mit ihrer eingereichten Arbeit - einem Paar Trauringe, inspiriert vom nächtlichen Sternenhimmel, gefertigt aus 18-karätigem Weißgold und besetzt mit Diamanten - erreichte sie den zweiten Platz. Damit untermauert die Gnaserin ihre Position als eine der führenden Kreativen in der österreichischen Hochzeitsbranche, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde Gnas.

7. Februar: Zwei südoststeirische Betriebe im Rennen um den Titel „Bauernhof des Jahres 2024“

Bereits zum 10. Mal vergibt die Landwirtschaftskammer Steiermark den Titel „Bauernhof des Jahres“. Im Rennen sind dieses Jahr 22 landwirtschaftliche Betriebe aus der gesamten Steiermark, darunter auch zwei bäuerliche Unternehmen aus der Südoststeiermark.

Zum einen steht Familie Hütter aus Krusdorf (Gemeinde Straden) zur Wahl. Auf ihrem Geflügelhof tummeln sich Enten, Hühner, Gänse und Puten auf den Weiden und in den Ställen: „Die Tierhaltung und die Direktvermarktung sind unsere großen Standbeine. Und da gehen wir auf dem perfekten Fundament, das unsere Eltern gelegt haben, in allen Bereichen zukunftsweisende Wege“, sagt Patrick Hütter.

Tierhaltung und Direktvermarktung sind die großen Standbeine für Familie Hütter aus Krusdorf © Günther Linshalm

Abgestimmt werden kann auch für Jennifer und Gottfried Trummer aus Gnas, die auf Obstbau und Direktvermarktung setzen. Erst vor kurzem hat der Obstbaubetrieb mit seinen Säften einen Sieg bei der Landesprämierung errungen. Worauf der Erfolg beim Saft beruhe? Die spezielle Mischung sei das große Geheimnis. Trummers jüngster Coup: eine spezielle Apfelsorte für Allergiker. „Ich habe im Frühjahr eine neue Apfelsorte gepflanzt, die Gräfin Goldach. Laut Studien ist dieser Apfel ideal für Menschen, die an einer Eiweißallergie leiden.“

Familie Trummer aus Gnas betreibt Obstbau und Direktvermarktung © Privat

Für die beiden nominierten Bauernhöfe des Bezirks kann noch bis 15. Februar auf der Webseite der Landwirtschaftskammer abgestimmt werden.

6. Februar: Psychosoziale Dienste suchen Patinnen und Paten für Kinder psychisch belasteter Eltern

Eine psychische Erkrankung in der Familie stellt nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Kinder eine immense Herausforderung dar. Die Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der Kinder geraten oft in den Hintergrund, und sie müssen früh Verantwortung übernehmen. Hier setzt das Angebot der Patinnen und Paten der Psychosozialen Dienste an, indem es eine zusätzliche Bezugsperson für die Kinder bereitstellt. Das Ziel ist, Kinder trotz herausfordernder familiärer Situationen gesund aufwachsen zu lassen.

Ehrenamtliche Patinnen und Paten können einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie Freizeitaktivitäten umsetzen, ein offenes Ohr haben, einen Ort der Ruhe bieten oder psychische Erkrankungen erklären. Sicherheit bekommen die angehenden Patinnen und Paten durch die umfassende Schulung: In 30 Stunden wird Wissen rund um psychische Erkrankungen, Resilienz und rechtliche Aspekte einer Patenschaft vermittelt.

Die Psychosozialen Dienste des Hilfswerks Steiermark begleiten bereits seit Anfang 2023 Kinder und Patenfamilien in der Südoststeiermark, die damals Ausgebildeten haben bereits Patenschaften übernommen und werden von ihren Erfahrungen berichten. Die zweite Schulung für Patinnen und Paten startet nun und engagierte Personen sind herzlich eingeladen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden. Gesucht werden Menschen ab 25 Jahren aus der Region Süd-Oststeiermark und Fürstenfeld, die sich gerne langfristig ehrenamtlich engagieren möchten. Der Schulungstermin findet in der Lugitschstraße 5, 8330 Feldbach statt. Der Kursstart erfolgt am 5. April 2024. Weitere Informationen unter: www.patenfamilien.at

Verena Kaiser-Pelzmann, Alex Peters und Andrea Haas suchen ehrenamtliche Patinnen und Paten für Kinder psychisch belasteter Eltern © Hilfswerk Steiermark

6. Februar: Verrückte Verkleidungen und gute Laune beim Maskenball der FF Hohenbrugg

Der diesjährige Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab schlug alle bisherigen Besucher-Rekorde. Am Nachmittag beim Kindermaskenball mit dem Clown Jako waren bereits weit über 120 Kinder anwesend. Spiel und Spaß standen dabei von der ersten bis zur letzten Minute am Programm. Bei der Abschlusspolonaise konnten sich die Kinder außerdem eine süße Überraschung, verteilt von der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg abholen.

Am Abend platzte dann die Festhalle aus allen Nähten. 46 maskierte Gruppen und auch unmaskierte Gäste stürmten auf die Tanzfläche und genossen die musikalische Umrahmung durch „Die Jungen Unterlammer“. Um Mitternacht wurde die beste Gruppe beziehungsweise die beste Verkleidung gekrönt und Kommandant Marcus Gordisch bedankte sich bei den Besuchern und dem Feuerwehr-Team. Denn ohne sie wäre so eine „Riesen-Veranstaltung“ gar nicht möglich gewesen. Den gelungenen Abend ließen die Feuerwehrmitglieder und ihre Gäste dann bis in die frühen Morgenstunden ausklingen.

Die rauschende Ballnacht ging bis in die frühen Morgenstunden © FF Hohenbrugg an der Raab

2. Februar: Der Schildhof Lift in Ratschendorf hat am Samstag und Sonntag wieder geöffnet

Am Wochenende heißt es in Ratschendorf (Gemeinde Deutsch Goritz) wieder „Auffe aufn Berg und oba mit de Ski“: Der Schildhof Lift hat wieder geöffnet. Die Liftzeiten sind am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr – da sind die Skifahrer und Snowboarder dran. Für Bob- und Schlittenfahrer ist die Piste außerhalb des Liftbetriebs geöffnet.

Daniel und Lukas Posch genießen das Skifahren am Ratschendorfer Skiberg © Schildhof Lift

Stärken kann man sich am Samstag und Sonntag ab 9 Uhr in der Hütte mit Getränken und Kleinigkeiten zum Essen.

2. Februar: Freiwillige Feuerwehr Unterpurkla freut sich über Nachwuchs

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterpurkla wurden kürzlich von Kommandant Thomas Kager per Handschlag, Bernd Kager, Jan-Philip Wonisch und Florian Schmerböck als Feuerwehrmitglieder offiziell angelobt und in den aktiven Feuerwehrdienst aufgenommen. Nach drei Jahren in der Feuerwehrjugend, dem Erwerb der drei Feuerwehrjugendleistungsabzeichen, Bronze, Silber und Gold, einer Funkgrundausbildung sowie den Grundausbildungen an der Feuerwehr und Zivilschutzschule in Lebring, mussten sie noch eine schriftliche Prüfung im Bereichsfeuerwehrkommando Radkersburg ablegen. „All diese Prüfungen meisterten sie mit Bravour“, heißt es vonseiten der FF Unterpurkla. Die intensive Jugendarbeit von Georg Grafoner in der Feuerwehr habe sich bewährt.

Heinrich Moder, Thomas Kager, Bernd Kager, Jan-Philip Wonisch, Florian Schmerböck, Markus Eberhart und Halbenrains Vize-Bürgermeister Thomas Stacher (v.l.) bei der offiziellen Angelobung © FF Unterpurkla

2. Februar: Playbackshow Edelsbach findet zum 26. Mal statt

Bereits seit Jahren hat sich die Playbackshow in Edelsbach zu einem Fixtermin im Fasching entwickelt. Organisiert von der SPÖ Edelsbach-Rohr kommen Jahr für Jahr Schaulustige zusammen, um sich von der unterhaltsamen Show begeistern zu lassen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Playbackshow zugunsten der steirischen Kinderkrebshilfe veranstaltet. Auch am 11. Februar ist es zum inzwischen 26. Mal wieder so weit: Die Playbackshow mit großer Preisverlosung startet um 14 Uhr in der Festhalle Edelsbach.

Bilder von der vergangenen Playbackshow im Februar 2023:

2. Februar: Event soll Fehrings Jugendliche zum Mitgestalten bewegen

Die Stadtgemeinde Fehring startete im letzten Jahr das Projekt „Junge Südoststeiermark 2.0“. Ziel des Projekts sei es, die kommunale Jugendarbeit zu stärken und junge Menschen daran zu beteiligen, die Gemeinde in ihrem Interesse weiterzuentwickeln. Das Projektteam – bestehend aus Vertretern der Stadtgemeinde Fehring, der Landentwicklung Steiermark und dem Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches Vulkanland – arbeitet daran, ein Netzwerk von Jugendakteuren aufzubauen und Ideen von jungen Menschen einzuholen.

Bei einer Online-Umfrage, die bis Mitte Jänner 2024 lief, konnten Meinungen sowie neue Ideen für ein lebenswertes und junges Fehring eingebracht werden. Insgesamt haben 190 Jugendliche an der Umfrage teilgenommen. Im nächsten Schritt geht es darum, in einem persönlichen Treffen mit den Jugendlichen bereits vorhandene Projektideen weiterzuentwickeln. Möglichkeit dazu bietet das Fehringer Jugendevent am 01. März 2024. Als Austragungsort wurde hierfür die Austrovinyl Club-Location gewählt, die mit Beats von DJ PeziBel samt Karaokemöglichkeit 14- bis 20-Jährige anziehen soll.

Die Steuergruppe des Projektes: Bürgermeister Johann Winkelmaier, Johanna Gütl, Stadtamtsdirektor Carina Kreiner, Leonida Ulrich, Tanja Oberwalder, Gemeinderat Michael Schnepf © Stadtgemeinde Fehring

2. Februar: LAZ Gnas sichtet wieder Fußballtalente

Ab Sommer 2024 können wieder talentierte Fußballerinnen und Fußballer aus der Region in das Landesausbildungszentrum (LAZ) Gnas aufgenommen werden. Die LAZ Spieler besuchen die MS Gnas, trainieren nach der Schule im Sportzentrum Gnas, spielen aber weiterhin für ihren Stammverein in der Meisterschaft.

Die Sichtung beziehungsweise der Aufnahmetest dafür findet am 10. Februar ab 10.30 Uhr in der Sporthalle Gnas statt. Teilnehmen können Fußballerinnen und Fußballer der Jahrgänge 2011-spät, 2012 und 2013. Als Vorbereitung bietet das LAZ Schnuppertrainings am 5. Februar, 6. Februar und 7. Februar, jeweils von 16:30 bis 17:45 in der Sporthalle an. Nähere Informationen bei Leo Suppan (0664/790 70 60) und bzw. unter www.svgnas.at

Kicker des LAZ Gnas © LAZ Gnas

1. Februar: Fehring: 109 Nachwuchsteams kickten um den Sieg

Der Club Raiffeisen Youngster-Hallencup des UFC Fehring mit internationaler Beteiligung ist eines der größten Jugendturniere in Österreich. 109 Mannschaften kämpften an zwei Wochenenden um Tore und Siege. Mehr als 5000 Besucher sahen insgesamt 60 Stunden Fußball bei 285 Matches.

Das Nachwuchsteam aus Fehring holte den Sieg in der U8 © Privat Honorarfrei

In drei der zehn Bewerbe stellte der UFC Fehring das Siegerteam: in den Altersklassen U8 und zwei Mal in U10. Platz zwei gab es jeweils in der U7 und der U13. Platz vier holten sich die Fehringer Nachwuchskicker in der U9 und der U11. In der U10 und U11 stellte der Veranstalter mit Pauli Kröpfl auch den Torschützenkönig. Zudem kam in drei Altersgruppen der beste Tormann aus Fehring: U10: Thomas Eibl-Gschaidter (U10), Leon Sapper (U13) und Luca Hirschmugl (U14).

Pauli Kröpfl: Torschützenkönig in den Altersklassen U10 und U11 © Privat Honorarfrei

Günter Krenn – seit fast 40 Jahren Jugendleiter des UFC Fehring – organisierte die Mannschaften und wickelte die Turnierleitung ab. 85 freiwillige Helferinnen und Helfer waren an beiden Wochenenden im Einsatz.

Bester Tormann der Altersgruppe U10: Thomas Eibl-Gschaidter © Privat Honorarfrei

Bester Tormann der Altersgruppe U13: Leon Sapper © Privat Honorarfrei

Bester Tormann der Altersgruppe U14: Luca Hirschmugl © Privat Honorarfrei

1. Februar: Halbenrain: Pkw rutschte in Graben, L 234 kurzzeitig gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr Halbenrain rückte am Donnerstag kurz vor acht Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf der L234 aus. Knapp vor der Ortseinfahrt Halbenrain war ein Pkw-Lenker aus Richtung Tieschen kommend nach einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben gelandet. Mittels Seilwinde am RLFA 2000 konnte das Fahrzeug wieder auf die Straße gebracht werden.

Die Feuerwehr Halbenrain barg das Unfallfahrzeug © Presseteam BFVRA/ Baumgartner

Unter der Leitung von Kommandant Philipp Kern waren vier Kameraden am Unfallort. Während des Einsatzes lotsten Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes der Verkehr wechselweise am Unfallort vorbei. Kurzfristig musste die L234 für die Bergung des Unfallfahrzeuges gesperrt werden.

1. Februar: St. Stefan im Rosental: Die Polizeiinspektion hat einen neuen Kommandanten

Seit mehr als zehn Jahren kann Reinhold Kaufmann die Dienststelle in St. Stefan im Rosental seine dienstliche Heimat nennen. Als bisheriger stellvertretender Kommandant konnte er sich in den vergangenen Jahren einen umfangreichen Überblick über seine neuen Aufgaben machen, denn mit 1. Februar hat er die Funktion des Inspektionskommandanten übernommen.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner überreichte Reinhold Kaufmann in der Landespolizeidirektion Steiermark das Ernennungsdekret © LPD Stmk/Martinelli

Kaufmann ist im Jahr 1991 In den Exekutivdienst eingetreten. Nachdem er Dienst in Mureck, Weitersfeld und Kirchbach versehen hatte, absolvierte er die Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Nach elfjähriger Dienstzeit in Kirchbach kam er 2011 schließlich nach St. Stefan im Rosental.

30. Jänner: 11. Bad Radkersburger Poetry-Slam im Zehnerhaus

Die Poetry-Slam-Szene trifft sich am Freitag, 2. Februar, in Bad Radkersburg. Im Zehnerhaus wird heuer bereits zum elften Mal um die Gunst des Publikums gebuhlt, das am Ende des Abends entscheidet, wer die Schlacht der Worte gewinnt.

Die Poetry-Slam-Szene lädt am 2. Februar zur Schlacht der Worte ins Zehnerhaus in Bad Radkersburg © Valentin Tscharre

Über die offene Liste kann man sich noch für den Poetry-Slam in Bad Radkersburg anmelden. Wichtig ist, dem Publikum selbst verfasste Texte zu präsentieren - ob Prosa, Lyrik, Sprachexperiment, Rap, Tagebucheintrag oder auch eine SMS, alles ist erlaubt, heißt es in der Ausschreibung des Kulturforums Bad Radkersburg. Durch den Abend führt der zweifache österreichische Poetry-Slam-Meister Klaus Lederwasch.

30. Jänner: Auszeichnungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Mureck

Kürzlich trafen sich rund 55 Mitglieder der Feuerwehr Mureck zur jährlichen Wehrversammlung. Im Mittelpunkt der Berichte standen vor allem die zahlreichen Sturm- und Hochwassereinsätze in den Sommermonaten des vergangenen Jahres. Insgesamt wurden von den Mitgliedern der Feuerwehr Mureck im vergangenen Jahr rund 14.000 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Feuerwehr Mureck © Franz Konrad/presseteam Bfv Ra

Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Programm: 26 Mitglieder der Feuerwehr Mureck erhielten die Steirische Katastrophenhilfe-Medaille in Bronze, 16 weitere in Silber. Weiters wurden Christian Kerngast und Ernst Walisch für ihre 40-jährige Tätigkeit im Feuerwehrdienst ausgezeichnet. Matthias Hödl wurde zum Gruppenkommandanten ernannt und zum Löschmeister des Branddienstes befördert. Kathrin Keimel wurde Schriftführerin und Löschmeisterin der Verwaltung.

30. Jänner: Beförderungen, Auszeichnungen und Neuaufnahmen bei der Feuerwehr Altneudörfl

Nicht nur die Feuerwehr Mureck traf sich zur traditionellen Wehrversammlung, auch die Mitglieder der Feuerwehr Altneudörfl ließen kürzlich das vergangene Einsatzjahr Revue passieren. Die Mitglieder der Feuerwehr Altneudörfl leisteten rund 10.200 freiwillige Einsatzstunden. Zusätzlich leistete die Feuerwehrjugend Altneudörfl rund 912 Einsatzstunden. Im Zuge der Wehrversammlung wurden auch fünf Kinder in die Feuerwehrjugend aufgenommen.

Ehrungen erhielten Gehrard Drexler für 40 Jahre, Franz Drexler und Gerhard Simenschitsch für 50 Jahre sowie Hermann Drexler für 60 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrdienst. Das Verdienstzeichen dritter Stufe des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark wurde an Herbert Ganster verliehen. Heinrich Wolf erhielt das Verdienstzeichen zweiter Stufe. Zum Hauptbrandmeister ernannt wurde Rene Maitz. Zum aktiven Feuerwehrdienst angelobt wurden Patrick Mahler und Julian Seidl.

30. Jänner: Schlagernacht mit Anja Wendzel und Uwe Schmidt im Hotel Eisenberg

Am Samstag, 3. Februar, lädt das Hotel Eisenberg in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) zur ersten Schlagernacht mit 4-Gang-Gourmetmenü. Gesungen von Anja Wendzel und Uwe Schmidt sollen Schlager und Austropop-Hits wie „Du entschuldige - i kenn‘ di“ oder „I am from Austria“ die Gäste zum Mitsingen und Tanzen bringen. Weitere Infos und Tickets zur Veranstaltung finden Sie unter www.daseisenberg.at

29. Jänner: FPÖ-Kober und FPÖ-Wagner übergaben Kinderbildungsgutscheine an elementarpädagogische Einrichtungen

Anlässlich des Tages der Elementarbildung übergaben die Freiheitlichen als Zeichen der Wertschätzung Kinderbildungsgutscheine an das Personal in elementarpädagogischen Einrichtungen in der Südoststeiermark.

Der Landtagsabgeordnete Herbert Kober besuchte gemeinsam mit dem FPÖ-Bezirksparteiobmann und Gemeinderat Michael Wagner mehrere Einrichtungen, wo er jeweils einen 150-Euro-Gutschein zur Finanzierung von Spielmaterialien sowie Ausflügen übergab. „Das Personal in elementarpädagogischen Einrichtungen leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unserer Jüngsten. In den ersten Lebensjahren werden die Weichen für die weitere Entwicklung eines Kindes gestellt, die entsprechende Wertschätzung für das Personal bleibt allerdings oftmals aus“, so Kober, der außerdem darauf hinweist, dass die Krise der Elementarpädagogik noch nicht beendet ist. Er will auf Landesebene weitere Maßnahmen einfordern, um mehr Personal für den Beruf gewinnen zu können.

29. Jänner: Weinblüten setzen mit „Cuvée Charité“ ein Zeichen der Solidarität

Die sechs Winzerinnen der Weinblüten aus dem Steirischen Vulkanland haben 2500 Euro für den Verein autonomer Frauenhäuser gesammelt. Das Engagement erfolgte im Rahmen ihres Charity-Projekts „Cuvée Charité“, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Verein bei der Durchführung von Gewaltpräventionsworkshops für Kinder und Jugendliche zu unterstützen.

Die Weinblüten mit ihrem Scheck für den guten Zweck © Die Weinblüten

Die drei Winzerinnengruppierungen „Die Weinblüten“, „Frauenzimmer“ und „VIN² de Femme“, bestehend aus insgesamt zwölf Winzerinnen aus vier unterschiedlichen Bundesländern, haben sich nun bereits zum zweiten Mal für das Projekt „Cuvée Charité“ zusammengetan, um mit dem Reinerlös den Verein AÖF - Autonome Österreichische Frauenhäuser zu unterstützen.

Dafür wurden wieder erlesene Weinpakete zusammengestellt: Einmal ein 12er-Weinpaket, wo jede der teilnehmenden Winzerinnen mit einem Wein vertreten ist, und zudem ein 3er-Weinpaket, wo jede der drei Winzerinnengruppierungen einen Wein oder Sekt beigesteuert hat.

29. Jänner: 620 Sportlerinnen und Sportler mit dem Steirischen Panther geehrt

Die Rosenhalle in St. Stefan im Rosental war bei der Sportlerehrung das Österreichzentrum für den Pferdesport. Für besondere Verdienste und Leistungen im Pferdesport wurden 620 Sportlerinnen und Sportler mit dem Steirischen Panther geehrt.

Reitsportfunktionäre ehrten Markus Saurugg © KLZ / Schleich-Presse

Der Star des Abends war der Staatsmeister und österreichische Mannschaftsmeister Markus Saurugg aus Gniebing. Ausgezeichnet wurden Sportler in den folgenden Disziplinen: Distanzreiten, Dressur, Paradressur, Fahren, Haflinger, Isländer, Mounted Games, Noriker, Pony, Reitervierkampf, Springen, Voltigieren, Vielseitigkeit und Western.

Die Übergabe der Auszeichnungen erfolgte durch Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Bürgermeister Johann Kaufmann, Präsident Ludwig Hoffmann, Generalsekretär Franz Schiefermaier und Vizepräsidentin Barbara Lackner. Organisiert wurde die Sportlerehrung von Mario Raggam vom Reitsportklub Vulkanland. Johann Schleich

Mario Raggam organisierte die Sportlerehrung © KLZ / Schleich-Presse

29. Jänner: Erstes Bezirksschnapsen des Seniorenbund-Regionalbezirkes Feldbach ging über die Bühne

Die Senioren haben gezeigt, was sie drauf haben: 160 Kartenspielerinnen und Kartenspieler aus 19 Ortsgruppen versammelten sich zum ersten Bezirksschnapsen des Seniorenbund-Regionalbezirks Feldbach in der KOMM-Halle in Leitersdorf. Das Motto lautete „Gemeinsam sind wir stark“. Die Organisation und Turnierleitung lagen in den Händen von Bezirksobmann-Stellvertreter Florian Gölles, Seniorenbund Bezirkskassier Manfred Promitzer, Organisationsreferenten Leo Neuherz und Obfrau Gertraud Leitgeb sowie Bezirksvorstandsmitglied Otmar Kien und Maria Zach.

Das erste Bezirksschnapsen des Seniorenbund-Regionalbezirkes Feldbach war ein voller Erfolg © ÖVP Südoststeiermark Manfred Promitzer

Mit 94 Jahren war August Kink senior, der älteste Teilnehmer des Turnieres. Bezirksobmann Othmar Sorger freute sich über die äußerst zahlreiche Teilnahme der einzelnen Ortsgruppen und bedankte sich bei der Turnierleitung sowie bei der Landes- und Bezirks-ÖVP und den privaten Sponsoren.

Übrigens: Der Südoststeirische Bauernbund lädt am Samstag, dem 24. Februar 2024, nach Wörth in die Kulturhalle zum Schnapsen ein. Darauf folgt der ÖAAB mit dem Bezirksturnier am Samstag, dem 23. März 2024, im Gasthaus Amschl in Mühldorf.

29. Jänner: Tragischer Forstunfall in Jennersdorf

Zu einem tragischen Forstunfall ist es am vergangenen Samstag in Oberdrosen, Bezirk Jennersdorf, gekommen. Ein herabfallender Ast traf einen Mann trotz Schutzausrüstung so unglücklich am Kopf, dass für die Bergung und den Transport zum Notarzthubschrauber C16 die Feuerwehr gerufen werden musste. Trotz der raschen und umfangreichen Hilfe der Einsatzkräfte kam für den 52-jährigen Mann jede Hilfe zu spät. Er verstarb kurz nachdem er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Notarzthubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus © MARTIN ERNST

25. Jänner: Karl Buchgraber als Obmann des ÖKB Stadtverbandes Feldbach wiedergewählt

Der ÖKB Stadtverband Feldbach hielt vor kurzem im Zentrum Feldbach seine 159. Generalversammlung ab, zu der Obmann Karl Buchgraber zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze die Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, den Landtagsabgeordneten Herbert Kober, Feldbachs Bürgermeister Josef Ober, Pfarrer Markus Schöck und viele weitere Gäste sowie Vertreter der regionalen Einsatzorganisationen begrüßen durfte.

Der Vorstand (v.l.) Doris Degenkolb, Manfred Promitzer, Anton Schuh, Gerald Theißl, Karl Buchgraber, Johann Schadler, Walter Muhr, Johann Schauer und Anna Zotter © ÖKB Feldbach

Bei der Generalversammlung wurde der langjährige Obmann des ÖKB Stadtverbandes Feldbach in seiner Funktion wieder gewählt. „Nachdem er jedoch die gesamte Periode als Obmann nicht mehr fungieren möchte, wurde Walter Muhr zum geschäftsführenden Obmann bestellt, damit sie gemeinsam alle Geschäfte bewerkstelligen können“, heißt es vonseiten des ÖKB Feldbach.

Obmann-Stellvertreter Walter Bendl und Kassier Johann Eggenreich legten ihre Funktion zurück. Neu in den Vorstand wurde Doris Degenkolb als Kassierin, Gerald Theißl als ihr Stellvertreter, Johann Schadler als Schriftführerstellvertreter sowie Anna Zotter als Frauenbeauftragte gewählt. Für langjährige Mitgliedschaft wurden 13 Kameraden beziehungsweise für besondere Verdienste wurden 14 Kameraden, an der Spitze Josef Ober und Anton Schuh ausgezeichnet.

25. Jänner: 70er-Jahre Gefühl beim Feuerwehrball Maierdorf

Mittlerweile ein kulturelles Highlight in der Gnaser Ballsaison ist der Feuerwehrball der freiwilligen Feuerwehr Maierdorf. Kürzlich wurde er wieder ausgerichtete und wurde so zum Treffpunkt von vielen Feuerwehrmitgliedern aus der ganzen Südoststeiermark.

Die „70er Jahre“ Playbackshow der Theatergruppe Maierdorf, die Musikgruppe „Die jungen Unterlammer“, sowie die Kulinarik, Cocktailbar, Weinkost und Blaulichtbar sorgten für zahlreiche Gäste und den großen Erfolg der Veranstaltung.

Das Kommando, unter HBI Helmut Prassl, der über 60 Mitglieder zählenden Feuerwehr Maierdorf, freut sich besonders über den Erfolg der Veranstaltung und Unterstützung der Bevölkerung, da dieses Jahr der Kauf sowie die Einweihung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeug bevorsteht.



24. Jänner: Musical der Musikschule Mureck war voller Erfolg

Einen ersten musikalischen Höhepunkt im Jahr 2024 in der Südoststeiermark stellte das neue Musical der Musikschule Mureck „Punsch aller Pünsche“ dar, das kürzlich im Kulturzentrum Mureck in zwei ausverkauften Vorstellungen aufgeführt wurde. 25 Schülerinnen und Schüler der Musiktheaterklasse von Johanna Frey begeisterten das Publikum mit ihren schauspielerischen und gesanglichen Leistungen. Jedes Kind hatte eine auf seinen Charakter zugeschnittene Rolle bekommen, die die Kinder alle sehr überzeugend verkörperten. Von Johanna Frey stammt nicht nur das Textbuch, sondern sie führte auch bei allen Proben und Aufführungen Regie.

Bürgermeister Klaus Strein, Johanna Frey und Direktor Günther Pendl mit allen Akteuren des Musicals © Demonte

Die musikschuleigene Musical-Band bestand aus einer Auswahl der besten Schülerinnen und Schüler und einigen Lehrkräften der Musikschule. Die Leitung der Band übernahm Direktor Günther Pendl, der mit den Musizierenden einen fulminanten Klangkörper formte. Alle Arrangements der 21 Musiktitel des Musicals stammten vom Lehrerkollegium der Musikschule Mureck.

Am Schluss der letzten Veranstaltung gratulierte Bürgermeister Klaus Strein Johanna Frey und Günther Pendl und bedankte sich bei allen Beteiligten für den unermüdlichen Einsatz bei diesem Großprojekt.

23. Jänner: Der Sportverein St. Stefan im Rosental feierte eine rauschende Ballnacht

Auf den Sportlerball in St. Stefan im Rosental mussten die Ballbegeisterten vier lange Jahre warten. Am vergangenen Samstag war die Wartezeit endlich vorbei: Der TUS DiniTech St. Stefan im Rosental lud wieder zum traditionellen Sportlerball.

Eröffnet wurde die Ballnacht von den Spielerinnen und Spieler der Kampfmannschaften. Nach der Ansprache von Obmann Franz Leber tanzten die zahlreich erschienenen Ballgäste, darunter Pfarrer Christian Grabner, Bürgermeister Johann Kaufmann und Vizebürgermeister Franz Schwarzl, bis in die frühen Morgenstunden. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Band „MadMixx“. Im Discozelt spielte „MHN Veranstaltungstechnik“.

Der Sportverein TUS DiniTech St. Stefan im Rosental durfte auch einige Ehrengäste begrüßen © Christian Hödl/TUS DiniTech St. Stefan im Rosental

23. Jänner: Volksschüler aus St. Peter am Ottersbach hauchten alten Kerzen neues Leben ein

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Change Management and Sustainability“ an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg wurden unter der Leitung von Harald Friedl mehrere Projekte von Studierenden durchgeführt. Eines dieser studentischen Projekte beschäftigte sich mit dem sogenannten „Kerzen-Upcycling“. Dabei sammelten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Peter am Ottersbach in den Weihnachtsferien eifrig Kerzenwachsreste. Unter Anleitung der Projektleiterinnen wurden diese Reste kreativ weiterverwendet und erhielten so ein neues Gesicht.

Die Initiative soll nicht nur einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen leisten, sondern die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sensibilisieren. Umgesetzt wurde das Projekt von FH-Studentin Nadja Gerhold in Zusammenarbeit mit der Klima- und Modellregion Gnas-St. Peter am Ottersbach-Deutsch Goritz.

22. Jänner: LKH Südsteiermark Standort Bad Radkersburg wird mit elektronischer Fieberkurve ausgestattet

Vereinfachte Dokumentation und mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten soll die „Elektronische Fieberkurve“ (eFK) in den steirischen Landeskrankenhäusern bringen. Im LKH Südsteiermark Standort Bad Radkersburg soll das System Anfang April eingeführt werden.

Damit werden künftig alle medizinischen und pflegerischen Informationen rund um den Patienten während seines stationären Aufenthaltes elektronisch erfasst und zusammengeführt. Informationen seien dadurch schneller auffindbar, besser lesbar und Medikationen würden automatisch auf Plausibilität und Wechselwirkungen geprüft, heißt es in einer Aussendung der Kages.

Angelika Kogler, Christian Tschernko, Gerhard Fuchs, Bianca Schuster, Sabine Truschnegg und Marcel Andrä mit der elektronischen Fieberkurve © Kages

Im LKH Südsteiermark Standort Wagna ist das übrigens bereits seit November vergangenen Jahres möglich. Verantwortlich für die organisatorische Umsetzung ist Christian Tschernko, für die technische Julia Kegele.

22. Jänner: Polizeiinspektion und Krankenhaus Bad Radkersburg duellierten sich im Eisstockschießen

Ein Duell der besonderen Art fand kürzlich auf der Eisanlage in Halbenrain statt: Bei hervorragenden Eisverhältnissen traten das LKH Südsteiermark Standort Bad Radkersburg und die Polizeiinspektion Bad Radkersburg im Eisstockschießen gegeneinander an.

Polizeiinspektion und Krankenhaus Bad Gleichenberg duellierten sich im Eisstockschießen © Paul Fischer

22. Jänner: Volksschule Jagerberg erreicht den dritten Platz bei der First Lego League

Der Vergleichskampf, bei dem Getränke und Speisen „ausgeschlossen“ werden, findet bereits seit mehreren Jahren statt. Mit einem Ergebnis von 5:2 konnte das LKH heuer das Ausschießen der Speisen für sich entscheiden. Beim Ausschießen der Getränke ging die Polizeidirektion Bad Radkersburg als Sieger (3:2) vom Eis.

Die 4. Klasse der Volksschule Jagerberg nahm kürzlich am Regionalwettbewerb der First Lego League (FLL) in Graz teil. Die Aufgabe bestand darin, einen vollautomatischen Roboter zu planen, zu programmieren und zu testen. Beim Wettbewerb in Graz waren die Jagerberger Schülerinnen und Schüler die einzige Volksschulklasse.

Die Schülerinnen und Schüler der MVS Jagerberg belegten den dritten Platz beim Regionalwettbewerb der First Lego League (FLL) © Mvs Jagerberg

Die Aufgabenstellung lösten die Schülerinnen und Schüler der MVS Jagerberg mit Erfolg: Sie erreichten den dritten Platz und qualifizierten sich damit für die Teilnahme am Bundeswettbewerb in St. Pölten. Während der gesamten Vorbereitungszeit wurden die „Robokids“ außerhalb der Unterrichtszeit von Helmut Hödl trainiert und für dieses Event fit gemacht.

19. Jänner: Feldbach: Stadtmusik lädt wieder zum traditionellen Ball

Der Ball der Stadtmusik Feldbach ist ein Fixpunkt im Ballkalender der Stadt, der auch heuer nicht fehlen darf. Termin ist Samstag, der 27. Jänner 2024, ab 20.30 Uhr, im Gasthaus Kleinmeier in Unterweißenbach. Seit mehr als 30 Jahren findet diese traditionelle Veranstaltung stets in derselben Location statt.

Es ist ein Ball im klassischen Stil. Dabei stehen gepflegte Live- und Tanzmusik, aber auch ein klassischer Barbetrieb im Mittelpunkt. Für den musikalischen Part sorgt das Duo Let´s Dance - beide Musiker sind Mitglieder der Stadtmusik Feldbach. Zu Mitternacht erfolgt die Verlosung von Geschenkkörben.

Tischreservierungen werden unter der Telefonnummer 0650/4808798 entgegengenommen, für ein Gratistaxi ist unter der Telefonnummer 0664/9126959 gesorgt.

Für Auskünfte zum Ball steht die Ballobfrau Romana Kratochwill nachmittags unter der Telefonnummer 0650/4808798 zur Verfügung.

19. Jänner: Thomas Frühwirth wird Zweiter beim Paracycling-Road-Worldcup in Australien

Bereits seit Ende Dezember ist Para-Athlet Thomas „TiggerTom“ Frühwirth mit seinem Scheibenrad in Australien unterwegs. Kürzlich nahm er dort am UCI Paracycling-Road-Worldcup in Adelaide teil. Bei sommerlichen 36 Grad waren 15 Kilometer auf der Rennstrecke von Tailem Bend zu absolvieren.

Thomas Frühwirth, Jonas van de Steen und Alex Gritsch freuten sich über ihre Podestplätze beim ICU Paracycling-Road-Worldcup in Australien © Thomas Frühwirth

Am Ende belegte er im Einzelzeitfahren den zweiten Platz hinter Jonas van de Steene. „Im Rennen hatte ich allerdings mehr mit meinem Scheibenrad zu kämpfen, als mein Leistungspotenzial auszuschöpfen“, fasst der Edelsbacher den Renntag zusammen. Neben ihm auf dem Podest landete übrigens Teamkollege Alex Gritsch auf Platz drei..

18. Jänner: Fast 80 Teilnehmer beim Preisschnapsen der FPÖ Straden

Am Samstag fand das alljährliche Preisschnapsen der FPÖ Straden beim Bulldogwirt in Hof bei Straden statt. Mit einer Teilnehmeranzahl von 78 Schnapsern wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Der Sieg ging in diesem Jahr an Franz Stoff aus St. Anna am Aigen, der sich über den verdienten ersten Platz besonders freute. Den zweiten und dritten Platz belegten die Stradner Franz Ritz und Alfred Dietel. Jeder der drei Stockerlplätze konnte mit einem Preisgeld von 200 Euro nach Hause gehen. Stradens Vizebürgermeister Johann Schadler betonte: „Wir freuen uns bereits auf das kommende Jahr, wenn zahlreiche Schnapser erneut zusammenkommen, um beim Preisschnapsen erneut um die Podestplätze zu kämpfen.“

Die Sieger des heurigen Preisschnapsen in Straden © FPÖ Straden

18. Jänner: 25 Jahre Nelkenball der SPÖ Fehring

Zum 25. Jubiläum des Nelkenballs in Hatzendorf, organisiert vom Team der SPÖ Fehring, wurde wieder groß gefeiert und getanzt, für Vizebürgermeister Marcus Gordisch „ein sensationeller Erfolg“. Nach der traditionellen Eröffnung durch das „Prinzenpaar Rudolf und Maria Rath“ genossen die Gäste mit „Sepp und seinen Musikanten“, eine mitreißende Live-Band, die für eine energiegeladene Atmosphäre im Gasthof Kraxner sorgte.

Bei seiner Eröffnungsrede bedankte sich Gordisch unter anderem bei Rudolf Rath, Walter Gether und Alois Hopfer, die vor 25 Jahren den Nelkenball das erste Mal veranstalteten. Auch die schöne „Tradition“ der Prinzenpaare, die es in Hatzendorf seit 2005 gibt, erwähnte Gordisch und holte anwesende, ehemalige Prinzenpaare auf die Bühne. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verlosung, bei der zahlreiche Preise vergeben wurden.

So wurde der 25. Nelkenball in Hatzendorf eröffnet © SPÖ Fehring

17. Jänner: Bei der Neuwahl der FF St. Anna am Aigen gab es 100 Prozent für den neuen Kommandanten

In St. Anna am Aigen wählten die Florianis ihr Führungsduo neu. Der bisherige Kommandant Erwin Schober hatte im Herbst 2023 aus gesundheitlichen Gründen seine Funktion zurückgelegt. Der bisherige Kommandant-Stellvertreter Michael Potzinger stellte sich der Wahl zum Kommandanten und erhielt die 100-prozentige Zustimmung der 59 Wahlberechtigten. Zum Kommandant-Stellvertreter wurde der bisherige Gruppenkommandant Gerhard Schuster gewählt. Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold leitete die Wahl. Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Hannes Weidinger.

Johannes Matzhold, Erwin Schober, Michael Potzinger, Gerhard Schuster und Bgm. Hannes Weidinger © Feuerwehr

17. Jänner: Merkendorfer Florianis wählten einstimmig neues Führungsduo

In Merkendorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) hatte der bisherige Kommandant Christoph Monschein im vergangenen Herbst aus beruflichen Gründen den Kommandanten-Posten zurückgelegt. Der bisherige Kommandant-Stellvertreter Manuel Puntigam stellte sich unter der Leitung des Wahlvorsitzenden Erwin Schober der Neuwahl zum Kommandanten. Puntigam wurde mit Zustimmung aller anwesenden und wahlberechtigten Mitglieder der Wehr gewählt. Der bisherige Kommandant Christoph Monschein wurde einstimmig zum Kommandant-Stellvertreter gekürt. Glückwünsche seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes überbrachte Bereichskommandant Johannes Matzhold. Seitens der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Michael Karl.

Bgm. Michael Karl, Christoph Monschein, Manuel Puntigam, Erwin Schober und Johannes Matzhold © FF

16. Jänner: Gosdorf: Preissschnapsen der Feuerwehr für den guten Zweck

Das Gosdorfer Feuerwehrjahr beginnt traditionell mit einem Preisschnapsen, das in der ganzen Südoststeiermark und darüber hinaus bekannt ist. So konnten mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Südoststeiermark, Leibnitz und Graz begrüßen werden.

Den Sieg holte sich Mario Leitner vor Werner Fleischhacker und Anton Eibel. Die Siegerehrung nahmen OBI Markus Koller und EBIdV Anton Hirtl vor. Das Spitzentrio durfte sich über Geldpreise freuen. Zudem gab es für das Teilnehmerfeld 107 Warenkörbe und diverse Sachpreise – zur Verfügung gestellt von der Murecker Wirtschaft und Politik. Mit dem Erlös wird ein Teil der Sanierungsarbeiten beim Feuerwehrhaus finanziert, die wegen des Hochwassers im Sommer 2023 notwendig geworden sind.

Preisübergabe für Platz 1 bis 3: mit EBIdV Anton Hirtl, Werner Fleischhacker , Mario Leitner, Anton Eibel, OBI Markus Koller © FF Gosdorf

15. Jänner: FF Fehring darf sich über fünf Neuaufnahmen freuen

Kürzlich trafen sich rund 60 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fehring zur Wehrversammlung. Dort berichteten die Kommandanten Christian Hammer und Florian Gradwohl über die umfangreichen Tätigkeiten der Fehringer Feuerwehr.

Auch Ehrungen, Beförderungen und Angelobungen standen auf dem Programm: Karl Glanz wurde mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Kurt Zirngast erhielt die Medaille für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit. Ebenfalls mit der Medaille ausgezeichnet wurde Eduard Schreiner - allerdings für 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit. Das Leistungsabzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark in Silber erhielt Franz Kniely.

Neu in die Freiwillige Feuerwehr Fehring aufgenommen wurden Franz Erwin Berghofer, Patrick Lutz, Simon Schantl, Mark Bader und Valentin Kreiner.

Franz Erwin Berghofer, Patrick Lutz, Simon Schantl, Mark Bader und Valentin Kreiner sind neue Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fehring © Ff Fehring

15. Jänner: Beförderungen und Ehrungen für Feldbacher Florianis

Nicht nur die Fehringer Florianis, sondern auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach trafen sich kürzlich im Gasthaus Amschl zur traditionellen Wehrversammlung. Auch hier gab es zahlreiche Beförderungen und Ehrungen.

So wurde Edmund Hochleiter zum Oberlöschmeister befördert. Patrick Stelzer wurde zum Funkbeauftragten der Feuerwehr Feldbach, Christin Baumgartner zur Bekleidungsbeauftragten und Markus Malisniak zum Beauftragten für die Versorgung ernannt. Das Truppführer-Zertifikat erhielten Lukas Baptist und Markus Malisniak. Wolfgang Iwanciw bekam die Katastrophenhilfemedaille in Bronze überreicht.

Für ihre langjährige verdienstvolle Tätigkeit geehrt wurden Karl Brandl jun. (40 Jahre), Harald Meier (60 Jahre) und Karl Brandl sen. (70 Jahre).

Für ihre langjährige Tätigkeit bei der Feuerwehr Feldbach wurden Karl Brandl sen., Harald Meier und Karl Brandl jun. (v.l.n.r) ausgezeichnet © Thomas Meier

11: Jänner: Maria Hauer wird neue ÖGB-Frauenvorsitzende in der Südoststeiermark

Manuela Leitgeb geht in Pension und legte ihre Funktion als ÖGB-Frauenvorsitzende der Südoststeiermark zurück. Sie kleidete dieses Amt fast 20 Jahre lang aus. „Als Vorsitzende hat sie den Frauenausschuss durch viele Veranstaltungen, Pressearbeit und Aktionen begleitet, Manuela war nicht nur Frauenvorsitzende, sondern auch ein Fels in der Brandung. Ich danke ihr für ihre großartige Arbeit“, so ÖGB-Regionalsekretär Karl Heinz Platzer. Auch die steirische ÖGB-Frauensekretärin Edith Fuchsbichler bedankte sich bei ihr.

Gabi Neumeister, Conny Trauch, Maria Mühlberger, Manuela Leitgeb und Maria Hauer mit ÖGB-Frauensekretärin Steiermark Edith Fuchsbichler und ÖGB-Regionalsekretär Südoststeiermark Karl Heinz Platzer (v.l.) © ÖGB Südoststeiermark

Leitgebs Nachfolge übernimmt Maria Hauer. Sie war bereits stellvertretende Frauenvorsitzende und wurde einstimmig gewählt. „Ich freue mich, die Nachfolge von Manuela Leitgeb antreten zu dürfen und so viel Zuspruch erhalten zu haben. Im Team der ÖGB-Frauen werden wir weiterhin die nachhaltige Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation von Frauen in den Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stellen“, so Hauer.

11. Jänner: FPÖ-Südoststeiermark fordert erneut Kinderabteilung am LKH Feldbach

Weil es am LKH Feldbach keine Kinderabteilung gibt, trainieren Kinderärzte der Med Uni Graz das Personal vor Ort darin, Babys zu retten. FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner und Landtagsabgeordnet Herbert Kober unterstützen diese Maßnahmen, erneuern jedoch die Forderung nach einer eigenen Kinderabteilung in Feldbach.

„Die FPÖ setzt sich bereits seit 2015 für die Einführung einer Kinderabteilung im LKH Feldbach ein und der Bedarf ist eindeutig vorhanden. Eine solche Abteilung würde nicht nur die Kinderklinik in Graz erheblich entlasten, sondern auch den Spitalsstandort in Feldbach sowie die gesamte Region in jeder Hinsicht aufwerten“, bekräftigen Wagner und Kober.

10. Jänner: Junge Generation Steiermark hängt wieder Jacken in Parks, auch in Feldbach

Für die Aktion der Jungen Generation (JG) Steiermark mit dem Motto „Nimm mich und greif zu, wir spenden Wärme gegen soziale Kälte“ sammelten die Funktionäre der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) Südoststeiermark auch heuer wieder warme Kleidung. Die warmen Jacken werden wieder mit kleinen Notizen versehen in Parks an Bäumen hängen, wo sie von bedürftigen Menschen „gepflückt“ werden können – anonym und zu jeder Tages- und Nachtzeit.

FSG-Vorsitzender Günter Pint und FSG-Regionalsekretär der Südoststeiermark Karl Heinz Platzer übergaben die gesammelte Kleidung kürzlich an Feldbach Vizebürgermeister Robert Trummer © FSG Südoststeiermark

Übergeben wurden die gesammelten Kleidungsstücke vom FSG-Vorsitzenden Günter Pint und FSG-Regionalsekretär der Südoststeiermark Karl Heinz Platzer an den SPÖ-Vizebürgermeister der Stadt Feldbach Robert Trummer. Die Aktion der JG Steiermark wird in Feldbach zudem mit Unterstützung der Sozialistischen Jugend (SJ) Feldbach durchgeführt.

Feldbachs Vizebürgermeister Robert Trummer und SJ-Vorsitzender von Feldbach Constantin Benga hängen Jacken auf © Robert Trummer

9. Jänner: Montagsakademie kommt mit Physik-Vortrag zum Thema Licht nach Feldbach

Die Montagsakademie der Karl-Franzens-Universität Graz überträgt wieder einen Vortrag nach Feldbach. Am 15. Jänner soll sich um 19 Uhr im K 4 am Rathausplatz 1 alles um das Thema Licht drehen. Peter Banzer wird unter dem Titel „Licht – Physik, Phänomene und Probleme“ die vielseitigen Anwendungen, spannende Phänomene und interessante Beispiele aus der aktuellen Forschung zum Thema Licht beleuchten. Seit 2020 ist er Professor am Institut für Physik der Universität Graz. Er leitet dort sowohl die Gruppe „Optics of Nano and Quantum Materials – Structured Light, Sound and Matter“ als auch das „Christian-Doppler-Labor für Sensorik basierend auf strukturierten Materialien“. Der Vortrag wird auch live im Internet unter montagsakademie.uni-graz.at abrufbar sein.

9. Jänner: Kameradschaftsbund-Ortsverband (ÖKB) Hatzendorf wählte seinen Vorstand neu

Der ÖKB-Ortsverband Hatzendorf hielt kürzlich seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kraxner ab. Zuvor aber wurde erst zur Gedenkmesse in die Pfarrkirche geladen, wohin der Musikverein Hatzendorf die Kameraden begleitete. Obmann Walter Wiesler konnte im Gasthaus zur Jahreshauptversammlung dann einige Ehrengäste begrüßen, darunter: Bezirkskommandant Leopold Lehner, Vertreter der Feuerwehren und des Musikvereins Hatzendorf unter Obmann Johann Bedek sowie den Landtagsabgeordneten Franz Fartek.

Bezirksobmann Walter Wiesler (M.) im Kreise des ÖKB-Vorstandes von Hatzendorf © Leopold Lehner/ Ökb

Unter der Leitung Lehners wurde der vorige Vorstand des Ortsverbands wieder gewählt, allerdings kam Josef Neubauer als neuer Kassier-Stellvertreter hinzu. Außerdem wurde der langjährige Obmann-Stellvertreter und Organisator des ÖKB-Balls Josef Petz einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt.

Obmann-Stellvertreter Josef Petz (3.v.l.) wurde die Ehrenmitgliedschaft im ÖKB-Ortsverband Hatzendorf verliehen © Leopold Lehner/ Ökb

8. Jänner: Auftakt zum neuen Jahr mit den Walzerperlen in Bad Radkersburg

Mit viel Schwung und Lebensfreude führten die Walzerperlen im Bad Radkersburger Zehnerhaus kürzlich ihr Publikum ins neue Jahr. Am Programm standen altbekannte Walzer und kaum gespielte Werke der Wiener Walzer- und Operettenkomponisten Johann Strauß, Franz Lehár und Robert Stolz.

Das „erste Damensalonorchester mit Herren“ verband dabei klassische Walzerharmonie mit humorvollen, kabarettistischen Elementen. Dafür sorgten insbesondere die Sopranistin Dorit Machatsch und der Moderator Klaus Melem. Das Kulturforum mit Obmann Günther Zweidick durfte sich über beste Stimmung im gut gefüllten Peter Merlini-Saal freuen: „Wir gleiten schon traditionell mit dem Radetzkymarsch in das neue Jahr.“

4. Jänner: St. Peter am Ottersbach: Die Polizeiinspektion hat einen neuen Kommandanten

Michael Prutsch ist ein Beamter mit jahrelanger Erfahrung in seinem Rayon. Seit Juli 2014 versieht er seinen Dienst in St. Peter am Ottersbach und hatte seither die Funktion des stellvertretenden Inspektionskommandanten inne. Mit dem Team und den Aufgaben ist er bestens vertraut. Nun übernimmt er die Leitung der Dienststelle. Seine polizeiliche Laufbahn begann mit der Grundausbildung 1992. Nach einigen Jahren Dienst am damaligen Gendarmerieposten Bad Radkersburg folgte 1998 die Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Die erworbenen Kenntnisse setzte er in den darauffolgenden Jahren in Bad Radkersburg und Halbenrain ein.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Kontrollinspektor Michael Prutsch © LPD Steiermark/Martinelli

2. Jänner: Benefizabend „Spend tonight“ brachte mehr als 5700 Euro an Spenden ein

Kürzlich ging die 14. Auflage der Benefizaktion „Spend tonight“ zugunsten von Caritas, Licht ins Dunkel, Steirer helfen Steirern, Krone hilft - Steiermark, Volkshilfe, Rotary Club Feldbach sowie dem Verein Fischernetz der Hoffnung, einer Schule in Afrika und dem Gedenkort für Sternenkinder in Feldbach über die Bühne.

Bei der Benefizveranstaltung „Spend tonight“ kamen mehr als 5700 Euro für wohltätige Zwecke zusammen © Stadtgemeinde Feldbach

Knapp 40 Künstlerinnen und Künstler waren wieder mit dabei und begeisterten das Publikum mit Blues, Rock, Jazz und einer Prise Volksmusik. Diese Begeisterung spiegelte sich auch in der Spendensumme wider: 5740 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. „Die Besucher waren heuer sehr spendenfreudig. Wir freuen uns, dass wir einen hohen Betrag an karitative Einrichtungen weitergeben können“, so Andrea Meyer, Leiterin der Abteilung Regionalwirtschaft, Kultur und Tourismus in der Stadtgemeinde Feldbach.

2. Jänner: Sängerin Styrina heizte bei der großen Bauernsilvester-Party im Vitalhotel Bad Radkersburg ein

Eine Nacht voller Musik, Tanz und guter Laune erlebten die Besucherinnen und Besucher des Vitalhotels in der Parktherme Bad Radkersburg im Rahmen des Bauernsilvesters. Sängerin Styrina und Entertainer Borut Slavic sorgten für gute Stimmung. Neben den musikalischen Darbietungen genossen die Gäste auch das Ambiente der neu gestalteten Lobby mit Barbereich zum gemütlichen Beisammensein.

Und auch für 2024 sind bereits einige Veranstaltungen im Vitalhotel geplant: Am 10. Februar steht Udo Wenders auf der Vitalhotel-Bühne, gefolgt vom Osterkonzert mit Natalie Holzner (30. März) und am 11. Mai kommt der österreichische Musiker Waterloo ins Vitalhotel Bad Radkersburg.