Im Norden des Vulkanlandes, in Ilz, fand die erste von drei Verleihungen des Innovationspreises des Steirischen Vulkanlandes im Jubiläumsjahr – es ist das 20. – statt. Es ging um Kulinarik. Dass ein Preis in die Gastgebergemeinde kommt, war Bürgermeister Stefan Wilhelm klar, weil das Tradition hat. Aber dass es der erste sein würde, wusste auch er nicht. Denn er ging an den Aroniahof Kober.

Irmgard und Franz Kober haben der ohnehin hohen Produktvielfalt Haselnuss und Mandel hinzugefügt, wie Christian Krotscheck, Leiter der Innovationspreis-Jury, erläuterte. Die Haselnüsse gibt es geröstet oder umhüllt von Zotter-Schokolade. Franz Kober ist überzeugt, dass die Haselnuss Zukunft für mehrere Bauern haben wird.

Cheese-Artist auf veganem Terrain

Auch über den zweiten Preis darf sich jemand freuen, den man kennt – jedoch ganz anders. Denn Cheese-Artist Bernhard Gruber aus Bergl (Gemeinde Riegersburg) hat sich auf neues Terrain gewagt. Im veganen Hafer-Mozzi steckt viel Entwicklungsarbeit. In die hat sich Gruber gestürzt, als die Handelskette Spar mit einem entsprechenden Produktwunsch an ihn herangetreten ist. Bereits in der kommenden Woche erfolgt die Auslieferung der ersten Tranche an 80 Spar-Märkte.

Vegan ging es auch bei den beiden dritten Preisen weiter. Mit Denise und Matthias Janisch waren wieder Ilzer dabei. Sie wurden für ihre Edamame-Sojabohnen (japanisch für: Bohne am Zweig) ausgezeichnet. Denise Janisch beschrieb sie als sehr vielfältig: „Man kann viel daraus machen. Die Bohne wird bei uns grün geerntet und dann weiterverarbeitet.“ Soja brachte auch Christoph Knittelfelder aus Gnas einen dritten Preis: Für das Superfood Tofu und den ersten steirischen Tofu überhaupt – in reiner Handarbeit hergestellt.

Bei den fünf Sonderpreisen darf sich die LFS Hatzendorf über den Schulinnovationspreis für den Kastanien-Leberkäse freuen. Die Weltneuheit zur Verwertung von Edelskastanien war die 1000. Einreichung beim Innovationspreis. Geistiger Vater und Ideengeber war Johannes Schantl (Arge Zukunft Edelkastanie), LFS-Fleischermeister Franz Fink setzte um und erhältlich ist das Produkt im LFS-Hofladen, wie LFS-Direktor Rupert Spörk verriet.

Ursteirisch und essfertig

Den Sonderpreis „Kulinarik.Kreativ“ holten Ingrid und Peter Schnepf (Fehring) mit der steirischen Käferbohne „genussfertig“ im Glas. Essfertig mit dem perfekten Sud – aber natürlich ergänzbar – hat Ingrid das ursteirische Produkt in neuer Form präsentiert. Quasi für die schnelle Küche, aber nachhaltig in höchster Qualität.

Der Sensation von Reis in der Steiermark hat Reisbauer Ewald Fröhlich aus Halbenrain mit dem Reiswhiskey D45 – hergestellt in Kooperation mit Lava Bräu in Auersbach – noch eins draufgesetzt und dafür den Produktinnovationspreis gewonnen.

Zwei Innovationspreise wurden für „Neue Esskultur“ verliehen. Einer ging an das vierbändige regionale und nachhaltige Kochbuch „Blaukraut“ von Carina Sammer und Andrea Bregar. Der zweite ging an Gerda Sammer-Schmidt für ihr Kochbuch „Vegan und eiweißreich“. Es ist ursprünglich aus einer lebensbedrohlichen Erkrankung entstanden.

Vulkanland-Obmann Josef Ober verwendete das Bild von Schmetterlingen, die auf ihre Entfaltung warten. Davon schlummerten viele in der Region – ob Menschen oder Unternehmen. Die Preisträger seien nahe an Schmetterlingen, die sich schön entfaltet haben.