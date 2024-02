Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Südosten? Beziehungsweise, was tat sich im Südosten? Hier finden Sie, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einen Überblick über die gesamte Region und die Kurznachrichten aus dem Jahr 2023.

29. Dezember: Johannesweinsegnung in St. Anna am Aigen

Die Johannesweinsegnung leitet den Beginn eines neuen Weinjahres feierlich ein. Dieser Gedenktag des Heiligen Johannes, der am 27. Dezember stattfindet und eine lange Tradition symbolisiert, wurde in Sankt Anna am Aigen mit besonderem Enthusiasmus begangen.

Nach der Johannesweinsegnung in der Pfarrkirche St. Anna am Aigen verkosteten Gäste edle Tropfen am Weingut Triebl © Privat

Nach der Segnung in der Pfarrkirche öffnete Franz Triebl vom Weingut Triebl seine Kellertore für eine exklusive Weinverkostung. Sie beinhaltete eine Vielfalt von Weinsorten, wobei auch zahlreiche Winzerinnen und Winzer aus Sankt Anna am Aigen ihre Weine mitbrachten und den Gästen näher präsentieren konnten.

Jeder Tropfen erzählte die Geschichte des Terroirs und der sorgfältigen Handarbeit der Winzerinnen und Winzer, wobei die Gäste verschiedene Aromen und Nuancen der Weine erkunden und sich von der Vielfalt der Geschmäcker überraschen lassen konnten.

29. Dezember: Borg Jennersdorf sammelte bei Weihnachtsfeier 600 Euro für den guten Zweck

Bei der Weihnachtsfeier vom Lehrerkollegium und den Bediensteten am Borg Jennersdorf wurden 600 Euro gesammelt, die an die Koordinatorin der Team Österreich Tafel in Jennersdorf, Gerlinde Ivankovics, übergeben worden sind.

600 Euro sammelten die Lehrer und Bediensteten des Borg Jennersdorf bei ihrer Weihnachtsfeier © Michael Schmidt

29. Dezember: Martinsorden in Gold an burgenländischen Landesholding-Chef

Kürzlich wurde dem Geschäftsführer der Landesholding Burgenland, Hans-Peter Rucker, die höchste Auszeichnung der Diözese, der Martinsorden in Gold, verliehen. Stellvertretend für den Bischof Ägidius Zsifkovics übergab Kanonikus Stadtpfarrer Franz Brei die Auszeichnung an den Jennersdorfer.

28. Dezember: 11.712 Euro durch Benefizlauf in Feldbach

Kürzlich überreichte Alexander Ropin mit seinem Team den Erlös des heuer zum vierten Mal stattfindenden Benefizlaufes in Feldbach an Martin aus Paldau und Luca aus Leitersdorf. Dabei kam eine stolze Summe in Höhe von 11.712 Euro zusammen. Der 19-jährige Martin aus Paldau möchte sich damit Therapien und Hilfsmittel für den Alltag finanzieren.

Für den 5-jährigen Luca wird ein neuer PKW angeschafft, in dem sein Reha-Buggy Platz hat. Mit dabei bei der Spendenübergabe waren einige Mitglieder des Team Ropins, die den Lauf mit Alexander Ropin ehrenamtlich veranstaltet haben. (Nadja Gerhold)

27. Dezember: Bad Radkersburg will mit Jugenddialog für mehr Beteiligung sorgen

Die Stadtgemeinde Bad Radkersburg intensiviert den Austausch mit der Jugend, um ihre Anliegen kennenzulernen und umzusetzen. So kam es kürzlich zu einem Austausch zwischen Jugendlichen und Bürgermeister Karl Lautner, organisiert von „beteiligung.st, der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung“. Thema war etwa die Forderung nach mehr Veranstaltungen und Treffpunkten im Sport- und Musikbereich. Zudem wünschten sich die Jugendlichen einen neuen Skatepark.

Um die Anliegen der örtlichen Jugendlichen besser kennenzulernen und umsetzen zu können, veranstaltete Bad Radkersburg einen Jugenddialog © Ulrich

Hierbei mussten Lautner und Daniela Leopold-Sommer vom Stadtamt die Heranwachsenden jedoch enttäuschen, dieser sei zu teuer. Aber: „Unsere Tür ist immer offen“, betonte Lautner und zeigte sich in anderen Bereichen für eine baldige Umsetzung der Wünsche offen. Alle zwei Monate solle ein Treffen zum Austausch stattfinden, so der Bürgermeister, und auf Vorschlag der Jugendlichen will man bald ein Instagram-Account einrichten. Dieser soll die Jugendlichen und die Politik miteinander verbinden.

Alle zwei Monate soll ein Treffen von Jugendlichen mit Vertretern der Stadtgemeinde zum Austausch stattfinden © Ulrich

22. Dezember: Eine Bahnfahrt mit dem Weihnachtsmann

Dieser Besuch hat bereits Tradition: Auch heuer fährt der Weihnachtsmann wieder mit der S-Bahn zwischen Spielfeld und Bad Radkersberg. Vor allem die Kinder dürfen sich freuen, denn für jeden jungen Fahrgast gibt es eine kleine Überraschung.

Der bärtige Herr in Rot steigt um 10 Uhr und 12 Uhr in Bad Radkersburg und um 10.28 Uhr und 12.28 Uhr in Mureck zu. In der Gegenrichtung in Spielfeld-Strass ist der Weihnachtsmann um 11.17 Uhr und 12.05 Uhr und in Mureck um 11.32 Uhr und 13.20 Uhr anzutreffen. Die Fahrt ist kostenlos.

Der Weihnachtsmann lädt am 24. Dezember zur Zugfahrt ein. Halt macht er in Bad Radkersburg, Mureck und Spielfeld-Strass © Bad Radkersburger Bahn

22. Dezember: Veranstaltungswebseite „www.jdf-events.at“ wird mit Jahresende geschlossen

In den vergangenen 20 Jahren waren aktuelle Fotos und Berichte von Veranstaltungen im Raum Jennersdorf auf der Webseite „www.jdf-event.at“ zu finden. Ende dieses Jahres ist damit Schluss: Die Verantwortlichen Michael Schmidt, Stephan Keszei, Hannes Spiegl und Florian Lipp haben sich entschlossen, die Website mit 31. Dezember 2023 zu schließen.

Die Verantwortlichen Michael Schmidt, Stephan Keszei, Hannes Spiegl und Florian Lipp haben sich entschlossen, die Website „www.jdf-events.at“ mit 31. Dezember 2023 zu schließen. © Stephan Keszei

„Die Gründe sind vielfältig, teilweise auch persönlich und sollen die schönen 20 Jahre nicht überschatten“, heißt es in einer Aussendung von Schmidt. Wichtig ist dem Quartett auch zu erwähnen, dass sie die Berichte und Fotos auf eigene Kosten, in ihrer Freizeit und kostenlos für die Bevölkerung und die Gemeinden in der Region zur Verfügung gestellt haben.

21. Dezember: Lions prämierten Friedensplakate in Bad Radkersburg

Lions International rief zu einem Friedensplakat-Malwettbewerb auf. Die Mittelschule Bad Radkersburg nahm mit den zweiten und dritten Klassen daran teil. Kürzlich fand in der Mittelschule in Bad Radkersburg die Preisverleihung statt. Unter dem diesjährigen Motto „Mut zum Träumen“ sollten die Schülerinnen und Schüler darstellen, wie sie ihren Traum von einer friedlichen Welt verwirklichen wollen.

Präsident Oskar Bele mit den Preisträgerinnen Kim Lesjak, Mia Gomboc, Cornelia Pendl, Kunsterzieherin Carmen Knaus Kovac und Lions-Jugendbeauftragten Hannes Schuster © Lions Club Bad Radkersburg-Mureck/Günther Zweidick

Eine Jury aus den Reihen des Lions Club Bad Radkersburg-Mureck um Präsident Oskar Bele und den Clubverantwortlichen für den Wettbewerb, Hannes Schuster, wählte gemeinsam mit dem Künstler Siegfried Gugl die besten drei Arbeiten aus. Diese stammen von Mia Gomboc (3A), Kim Lesjak (2A) und Cornelia Pendl (3B). Das Friedensplakat von Siegerin Mia Gomboc nimmt auch am internationalen Wettbewerb teil.

21. Dezember: Lions Club Bad Radkersburg-Mureck lud zu Advent-Lesung

Zu einer Lesung mit musikalischer Begleitung lud der Lions Club Bad Radkersburg-Mureck ins Schloss Halbenrain. Walter Drexler trug weihnachtliche Texte vor, die Christoph Hammer, Geiger der Wiener Philharmoniker, und Veronika Hammer am Klavier mit besinnlichen Klängen umrahmten. Der Erlös des Abends kam der 31-jährigen Elisabeth Baier zugute, die seit einem Unfall vor einem Jahr im Rollstuhl sitzt.

Elisabeth Baier mit Waltraud Frühmann, Christoph Hammer, Veronika Hammer, Walter Drexler, Oskar Bele, Ulrike Prutsch und Ernst Frühmann (v.l.n.r) © Lions Club Bad Radkersburg-Mureck/Günther Zweidick

„Wir hoffen, dass die Räumlichkeiten des Schlosses auch weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“, so Präsident Oskar Bele, der sich über den gelungenen Abend freute und sich bei Gastgeberin Ulrike Prutsch sowie den Schülerinnen der Fachschule Halbenrain für die Bewirtung bedankte. Organisatoren waren Ernst Frühmann, Oskar Bele und Günther Zweidick.

20. Dezember: Dichtergilde Vulkanland feierte ihr zehnjähriges Jubiläum

Mit Liedern des Schlagerstars Christa Fartek und der Vorstellung des neuen Buches „WORTSpiele“, feierte die Dichtergilde Vulkanland kürzlich in Gniebing ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum. Die Gilde wurde von Christina Monschein mit dem Ziel, volksnahe Literatur zu pflegen und bekannt zu machen, gegründet.

Die Dichtergilde Vulkanland feierte ihr zehnjähriges Jubiläum in Gniebing © KLZ/Johann Schleich

Im neuen Buch sind Beiträge von Christine Kaufmann, Helmut Kotzbek, Ernst Kratochwill, Eva-Maria Kratzer, Ursula Markovic-Weiler, Christina Monschein, Erna Maria Schaden, Hilda Siegl, Veronika Teubl-Lafer und Gerhard Josef Thier zu lesen. Einleitende Worte sprachen Stadtrat Markus Billek und Gemeinderat Manfred Promitzer. Durch den Abend führte Ernst Kratochwill. (Johann Schleich)

20. Dezember: Adventsingen der Chorgemeinschaft Bierbaum

Kürzlich lud die Chorgemeinschaft Bierbaum am Auersbach zum Adventsingen in die örtliche Pfarrkirche ein. Gemeinsam mit den Young Voices verzauberten sie die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Weihnachtsliedern. Aber auch eine eigene Interpretation von Xavier Naidoos „Dieser Weg“ gehörte zum Repertoire.

Die Chorgemeinschaft Bierbaum am Auersbach lud kürzlich zum Adventsingen © KLZ / Nadja Gerhold

Zum Abschluss stimmte der Chor gemeinsam mit dem Publikum mit „Es wird scho glei dumpa“ auf die besinnlichen Weihnachtsfeiertage ein. Für die Darbietungen des Abends zeichneten Margret Roßmann, Petra Rudorfer, Karin Kniebeiß und Chorobmann Wolfgang Pauer verantwortlich. (Nadja Gerhold)

19. Dezember: Weihnachtsmusical der Volksschule St. Peter am Ottersbach begeisterte die Besucher

Mit dem Musical „Grummels Weihnachtswunder“ läutete die 4. Klasse der Volksschule St. Peter am Ottersbach die Weihnachtszeit ein. Es handelt vom Dachs Grummel, der den Weihnachtszauber nicht ertragen kann. „Er mag es nicht, dass sich alle auf Weihnachten freuen und schläft deshalb die ganze Zeit“, erklärte Direktor Daniel Roßmann.

Unterstützt wurden die Viertklässler vom 40-köpfigen Volksschulchor und einem Orchester aus ehemaligen Schülerinnen, Lehrerinnen und dem pensionierten Volksschuldirektor Reinhart Kirchengast. Das Musical, das auf dem Buch „Grummel freut sich auf Weihnachten“ basiert, wurde von Lisa Stuber-Hamm geschrieben. Roßmann bezeichnete das Musical als „großen Erfolg“, da der Andrang mit 400 Personen in der Ottersbachhalle erheblich war. Neben Bürgermeister Reinhold Ebner und einigen Gemeinderäten konnte auch die Nationalratsabgeordnete Agnes Totter begrüßt werden. (Nadja Gerhold)

19. Dezember: Lumitech spendete 4000 Euro an „Rettet das Kind“

Die Firma Lumitech aus Jennersdorf spendet alljährlich zu Weihnachten an eine gemeinnützige Organisation. Heuer kamen 4000 Euro zusammen, mit denen das auf LED-Beleuchtung spezialisierte Unternehmen die Jennersdorfer Förderstätte „Rettet das Kind“ unterstützt. Diese Einrichtung wurde 1980 eröffnet. Sechs Betreuerinnen und Betreuer begleiten und fördern dort derzeit 23 Menschen mit Behinderung.

Vertreter der Firma Lumitech übergaben 4000 Euro an die Mitarbeiter der Jennersdorfer Förderstätte „Rettet das Kind“ © Stefan Gombotz Photography

18. Dezember: Riegersburg: Moderne Zahnarztpraxis auf 330 Quadratmetern

Seit Oktober 2012 ordiniert Astrid Neger als Kassenzahnärztin in Riegersburg. Nun hat sie nach rund neun Monaten Bauzeit ihre neue Zahnarztpraxis direkt gegenüber dem Seebad eröffnet. Auf 330 Quadratmetern wurde eine der modernsten und patientenfreundlichsten Praxen der Region errichtet. „Es bestehen fünf Behandlungsstühle, ein modernes Labor und alle notwendigen Nebenräume. In der Praxis arbeitet seit zwei Jahren auch die Zahnärztin Maria Kaufmann als Wahlzahnärztin, während ich Kassenzahnärztin bin“, erläuterte Neger bei der Praxiseröffnung.

Besonders stolz sind die Ärztinnen auf die moderne architektonische Gestaltung der Praxisräume, die von Architekt Johannes Puchleitner geplant und mit Bauleiter Christoph Holler umgesetzt wurden. Unter den Gästen der Eröffnungsfeier – verbunden mit einer Bilderausstellung von Renate Bertsch – waren auch Bürgermeister Manfred Reisenhofer, Vizebürgermeister Arnold Prisching-Neubauer, Gemeindekassier Johann Hartinger und Baumeister Karl Puchleitner.

Astrid Neger (rechts) mit Maria Kaufmann, Vertretern der Gemeinde und Künstlerin Renate Bertsch bei der Eröffnung der Zahnarztpraxis. © KLZ / Schleich-Presse

18. Dezember: Adventgeschichte am Feldbacher Adventmarkt

Am Rathausplatz vor dem Adventmarkt steht im Mittelpunkt der hell beleuchtete Pavillion mit einer wunderschönen Adventgeschichte. Die Geschichte „Vom Stern, der vom Himmel fiel“, geschrieben von Sandra Jud, einer Kindergartenpädagogin, erzählt von einem Eichhörnchen, das einen Stern findet, der fast nicht mehr leuchtet. Die Tiere des Waldes entdecken die Macht der „Herzenswünsche“, uneigennützig und für andere gesprochen, die dem Stern Kraft geben. Das gibt den Tieren die Hoffnung, dass der Stern durch ganz viel Licht und Kraft gestärkt, selbstständig wieder in den Nachthimmel aufsteigen kann. Doch erst durch eine Geschichte, die der Stern erzählt, kommen sie auf die rettende Idee.

Eine zauberhafte Geschichte, die Kinder und Erwachsene durch den Advent begleitet und Werte, wie Zusammenhalt und Empathie, vermittelt, ohne dabei zu belehren. Nina Jud, die Tochter der Autorin, hat durch ihre liebevolle Illustration der Geschichte Leben eingehaucht. Zu kaufen ist das Bilderbuch im Bürgerservice der Stadtgemeinde Feldbach und bei Morawa.

Im Pavillon beim Feldbacher Zauberwald ist die Geschichte zu finden © Stadtgemeinde Feldbach

18. Dezember: Feldbach: Leonhard Apotheke spendet für „Steirer helfen Steirern“

Wie schon im Vorjahr unterstützt Manfred Hofer von der Leonhard Apotheke in Feldbach auch heuer wieder die Aktion „Steirer helfen Steirern“. „Zu Weihnachten ist es wieder an der Zeit, ein wenig nachzudenken und dankbar für die Gesundheit zu sein.“ Seine Motivation, die Aktion mit 500 Euro zu unterstützen ist klar: „Für mich ist es auch eine Zeit, um Solidarität zu zeigen mit all jenen, denen es nicht so gut geht.“ Manfred Hofer führt damit eine schöne Tradition seiner Mutter Barbara weiter. Die Leonhard Apotheke ist nach erfolgreich abgeschlossenem Umbau, im April dieses Jahres wieder an ihren gewohnten Standort übersiedelt.

Manfred Hofer, Leonhard Apotheke, spendet auch heuer wieder für „Steirer helfen Steirern“ © Helmut Steiner

14. Dezember: Gemeindebäuerinnen sammelten mit Keks-Aktion mehr als 4300 Euro Spenden

Die Bäuerinnen der Südoststeiermark haben in den letzten Wochen fleißig Weihnachtskekse gebacken und in Feldbach und Bad Radkersburg verkauft. Insgesamt 500 Packerl Kekse wurden im Forum des Regionalbüros der Kleinen Zeitung in Feldbach und am Hauptplatz in Bad Radkersburg angeboten und verkauft

Gemeindebäuerin Caroline Pock (3.v.l.) übergibt mit Feldbachs Ortsbäuerin Wilma Kaufmann (2.v.l.), Magdalena Siegl von der Landwirtschaftskammer (1.v.r.) und Gemeindebäuerin Karoline Cziglar-Benko (2.v.r.) den Scheck für „Steirer helfen Steirern“ an Christina Karner (1.v.l.) und Teamleiterin Julia Schuster (3.v.r.) von der Kleinen Zeitung © KLZ / Ramona Lenz

Der gesamte Erlös kommt der Aktion „Steirer helfen Steirern“ zugute. Bezirksbäuerin Maria Matzhold, Wilma Kaufmann, Magdalena Siegl, Caroline Pock und Karoline Cziglar-Benko freuen sich über die Spendensumme: „Insgesamt konnten wir 4371 Euro einnehmen.“

14. Dezember: Sportverein Deutsch Goritz gewinnt Jugendförderpreis 2023

Auch in diesem Jahr prämierte der steirische Fußballverband im Rahmen seiner Weihnachtsfeier die drei erstplatzierten Vereine. Eine ausgewählte Jury des steirischen Fußballverbandes wählte den USV RB Deutsch Goritz auf Platz 1 und somit zum Sieger des Jugendförderpreises 2023.

Der Präsident des Steirischen Fußballverbands Wolfgang Bartosch und Ehrengast und Trainerlegende Werner Gregoritsch übergaben die Urkunde und die 3000 Euro Fördergeld an Obmann Heribert Lerner und Jugendleiter Herbert Kaufmann. „Wir sind stolz, als kleiner Verein einen solchen überregionalen Preis zu gewinnen. Wir sind weiter bestärkt darin, unseren eingeschlagenen Weg im Nachwuchs mit rund 80 Kindern und Jugendlichen weiter zu verfolgen“, heißt es vonseiten des Sportvereins Deutsch Goritz.

Der Vorstand des USV RB Deutsch Goritz bei der Preisverleihung © Steirischer Fußballverband

14. Dezember: Feldbach für langjährige Mitgliedschaft im Klimabündnis Steiermark ausgezeichnet

Im Rahmen der Klimaschutz-Gemeindekonferenz in Leoben zeichnete Landesrätin Ursula Lackner zwölf Gemeinden aus, die gemeinsam mit dem Land Steiermark den Klimawandel bremsen. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft im Klimabündnis Steiermark wurde die Stadtgemeinde Feldbach geehrt.

Die Stadt Feldbach wurde für ihre langjährige Mitgliedschaft im Klimabündnis Steiermark geehrt © Armin Russold

Die Urkunde nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgemeinde Feldbach, darunter Stadträtin Sonja Skalnik und der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Energie und Lebensraum, Gemeinderat Karl Kaufmann, entgegen.

14. Dezember: Johann Schleich sprach im Zentrum Feldbach über Brauchtum im Vulkanland

Brauchtum im Vulkanland, von Jahresbeginn bis Jahresende stellte Johann Schleich im Zentrum Feldbach vor. In 60 Jahren Forschungsarbeit und Fotografie hat Schleich aus einem Fundus von etwa 30.000 Brauchtumsfotos diesen Vortrag zusammengestellt und erstmals gezeigt.

Brauchtumsvortrag mit Norbert Rungaldier, Anna Binder, Johann Schleich, Karl Lenz und Anton Schnurrer (v.l.) © KLZ / Johann Schleich

Die Lage des Vulkanlandes an der Grenze zu Slowenien und Ungarn trägt wesentlich zur Vielfalt des Brauchtums in dieser Region bei. Man trifft hier auf mehr als vierhundert Bräuche, die den Alltag und die Festkultur der Menschen prägen. Teils sind diese Bräuche weit verbreitet, in anderen Fällen auf engste Gebiete beschränkt.

13. Dezember: Feuerwehr-Mädchengruppe aus Dirnbach beim Bundeskanzler zu Gast

Beim 24. Bundesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Lienz holte sich die Mädchengruppe aus Dirnbach den Vizestaatsmeistertitel. Nun wurden die Mädchen gemeinsam mit weiteren Siegergruppen zu einem Empfang und zu einer Ehrung mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm nach Wien geladen. Stellvertretend für alle Betreuer wurden Jasmina Matzhold und Fabian Seicht ausgezeichnet. „Das Schöne ist, die Jugendlichen sind im Vordergrund gestanden. Das war ein Erlebnis, das man nie mehr in dieser Art und Weise haben wird“, so der Feldbacher Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold.

Die Mädchengruppe Dirnbach beim Bundeskanzler in Wien © Johannes Matzhold

13. Dezember: Berger und Dixie veranstalteten Weihnachtslesung

Wolfram Berger, Schauspieler mit südoststeirischen Wurzeln (Söchau) und die SOKO Dixie, Jazzurgestein aus dem Raabtaldelta, luden zu einer vorweihnachtlichen Lesung mit Musik im Lasslhof Riegersburg. „Alles außer besinnlich“, so könnte man die literarische und musikalische Reise um das Weihnachtsfest beschreiben: Mit Ringelnatz und Morgenstern, dazwischen Weihnachtshits im Dixielandstil, gab sich die vorgeblich stillste Zeit im Jahr auch einmal von ihrer humorvollen Seite. (Peter Seebacher)

Wolfram Berger bei einer vorweihnachtlichen Lesung in Riegersburg © KLZ / Peter Seebacher

13. Dezember: Sängerverein Mureck stellt sich neu auf und veranstaltet Konzert

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hat der langjährige Obmann des Sängervereins Mureck, Hans Burger, sein Amt nach fast 20 verdienstvollen Jahren mit zahlreichen sängerischen Höhepunkten in jüngere Hände gelegt. Der Verein hat Siegfried Röck zum neuen Obmann gewählt. Röck ist bereits seit vielen Jahren aktiver Sänger und Unterstützer des Vereins. Gemeinsam mit Obmann-Stellvertreter Simon Koiner-Graupp hat er es sich zum Ziel gesetzt, den Chor für die kommenden Jahre gut aufzustellen und neue Sänger für den Verein begeistern zu können.

Der Sängerverein Mureck © Sängerverein Mureck

Eine weitere Weichenstellung kündigt sich auch auf sängerischer Ebene an. Cilli Pock, die den Chor seit ebenfalls zwei Jahrzehnten mit viel Engagement und Einsatz leitet, wird das Amt der Chorleiterin nach dem Adventkonzert 2023, zu dem der Chor am 17. Dezember 2023 um 18 Uhr in die Pfarrkirche lädt, in die Hände von Manuela Berghold übergeben.

Nähere Infos finden Sie auch auf der Facebook-Seite ( facebook.com/saengervereinmureck1865 ) des Vereins.

13. Dezember: Stadtmusik Feldbach lud zum Weihnachtskonzert

Die Stadtmusik Feldbach lud zum traditionellen Wunschkonzert ins Zentrum in Feldbach ein. Zum Besten gegeben wurde für das zahlreiche Publikum ein Repertoire aus klassischen und bekannten Stücken bis hin zu weihnachtlichen Klängen. Unter anderem bewiesen auch einige Solisten ihr Können: Zu hören waren Soli auf der Posaune, der kleinen Trommel und ein Duett auf dem Flügelhorn und dem Saxophon.

Zahlreiche Stücke musizierten die Feldbacher © Stadtmusik Feldbach

Dem Bürgermeister der Stadt Feldbach Josef Ober wurde zum Dank für die langjährige Unterstützung des Vereines das Ehrenkreuz in Silber vom steirischen Blasmusikverband verliehen. Die Verleihung erfolgte durch den Bezirksobmann Franz Monschein und den Obmann der Stadtmusik Peter Pöllabauer. Durch den Abend führte Moderator und Stadtmusik-Mitglied Michael Gradischnig.

13. Dezember: Bäuerinnen der Südoststeiermark veröffentlichen Kochbuch

„Essen ist ein Bedürfnis, genießen eine Kunst - eine Kombination von alten und neuen Rezepten, viele Ideen, die zeigen, wie wichtig und wertvoll regionale, saisonale und erntefrische Lebensmittel sind“, so Maria Matzhold, Bezirksbäuerin in der Südoststeiermark, über das kürzlich erschienene Bäuerinnenkochbuch „Bunt-fröhliche Kuchlg‘schichten“.

Erhältlich ist das Kochbuch in Buchhandlungen und Bauernläden der Region sowie auf Bestellung bei der Landwirtschaftskammer Steiermark © Bäuerinnen Südoststeiermark

Zehn Jahre nach dem ersten Kochbuch der südoststeirischen Bäuerinnen unter Bezirksbäuerin Josefa Christandl wurde nun eine neue Rezeptsammlung zusammengetragen. Jede Ortsbäuerin aus dem Bezirk brachte zehn Rezepte mit, woraus dann das Kochbuch gestrickt wurde. „Wir hatten eine riesige Auswahl, weil fast keine Rezepte doppelt waren. Das macht stolz“, so Matzhold. Erhältlich ist das Kochbuch in Buchhandlungen und Bauernläden der Region sowie auf Bestellung bei der Landwirtschaftskammer Steiermark.

Präsentiert wurde das Kochbuch kürzlich im Langen Keller von Schloss Kapfenstein © Bäuerinnen Südoststeiermark

13. Dezember: Theatergruppe Deutsch Goritz spielte für den guten Zweck

Im November stand in Deutsch Goritz ein besonderes Schmankerl am Kulturprogramm: Die Theatergruppe Deutsch Goritz führte nämlich an fünf Abenden die Komödie „Zum Teufel mit der Hölle“ auf. Wie schon zuvor sollte ein Teil der Erlöse gespendet werden, heuer an die Hochwasseropfer in der Region.

Die Aufführungen der Komödie „Zum Teufel mit der Hölle“ ermöglichte die Spende von 3000 Euro © Theatergruppe Deutsch Goritz

„Die Besucherzahl war trotz vieler Veranstaltungen in der Region sehr gut. Und zusammen mit der Konsumation an den Buffets im Theater ist ein sehr zufriedenstellender Gesamtumsatz zustande gekommen“, heißt es vonseiten der Theatergruppe. Um genau zu sein, konnten insgesamt 3000 Euro an Familien in Not gespendet werden. Die Theatergruppe bedankt sich bei allen Besuchern, die diese großzügige Spende überhaupt erst möglich gemacht haben.

12. Dezember: 48. Wunschkonzert der Stadtkapelle Fehring

Kürzlich lud die Stadtkapelle Fehring, unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Peter List, zum 48. Wunschkonzert in die Sporthalle Fehring ein. Neben dem sinfonischen Stück „The Last Flight“ durfte auch traditionelle Blasmusik mit der Polka „Eine letzte Runde“ sowie „Kinizsi“, einem ungarischen Konzertmarsch, nicht fehlen. Die zweite Konzerthälfte stand ganz unter dem Motto „Pop – Rock – Magic“, und so unternahm die Stadtkapelle einen Ausflug nach Hogwarts (Harry Potter) und nahm dabei KISS, Nirvana und Tina Turner mit.

Der geehrte Obmann Klaus Sundl mit Bezirkskapellmeister Karl-Heinz Promitzer, Bezirksobmann Franz Monschein, Bürgermeister Johann Winkelmaier, Obfrau Stellvertreterin Michaela Ackerl, Obfrau Stellvertreterin Sandra Laffer und Kapellmeister Peter List (v.l.) © Stadtkapelle Fehring

Neben den musikalischen Höhepunkten wurde Obmann Klaus Sundl mit Standing Ovation das Verdienstkreuz in Bronze am Band vom Steirischen Blasmusikverband verliehen. Abgerundet wurde der Konzertabend durch Moderatorin Andrea Sammer, welche erstmalig durch das Programm führte. Als Schlussstück wurde dem Publikum der Titel „Dankeschön“ von der Schweizer Erfolgsband Fäaschtbänkler gewidmet. Womit sich die Musikkapelle für „das zahlreiche Erscheinen zum Konzert sowie für die herzliche Unterstützung das ganze Jahr über“ bedankte.

12. Dezember: Krimiabend mit Adventfensteröffnung im Gerberhaus

Verbunden mit der Lesung des Krimi-Autors Roman Klementovic wurde im Gerberhaus Fehring kürzlich der Advent eingeläutet. Der Autor führte in seiner unverwechselbaren Vortragsart im Roman „Wenn der Nebel schweigt“ in ein „Messie-Haus“. Spannend und mit Überraschungen gespickt begann Klementovic seine Geschichte mit Begebenheiten, die dreizehn Jahre nach einem Mord erfolgten. Dabei drang er in die Welt eines Messies ein, in ein Haus, in dem sich der Müll türmt und der Gestank fast unerträglich wird.

Autor Roman Klementovic mit Karl Hermann und Elfriede Niederl © KLZ / Johann Schleich

Für den Autor ist das Ansammeln von Gegenständen nichts Unbekanntes, da er selbst über einen großen Bestand an CDs und Schallplatten verfügt. Große Aufmerksamkeit erregte er mit der Verfilmung seines Thrillers „Wenn das Licht gefriert“, die zu einem der erfolgreichsten Landkrimistreifen im Fernsehen wurde, allerdings: „Obwohl der Erfolg des Filmes groß ist, muss ich gestehen, dass mein Herzblut mehr an meinen Büchern hängt.“ Vorgestellt wurde Klementovic im Gerberhauskeller von Karl Hermann. (Johann Schleich)

7. Dezember: Chor der Pfarre Deutsch Goritz lädt am 10. Dezember zum Adventkonzert

Am Sonntag, 10. Dezember, lädt der Chor der Pfarre Deutsch Goritz um 18 Uhr zum Adventkonzert in die Pfarrkirche Deutsch Goritz ein. Seit dem letzten Adventkonzert im Dezember 2019 sind einige Jahre vergangen, sodass sich die Sängerinnen und Sänger sowie der Chorleiter besonders darauf freuen, heuer die Tradition wieder aufnehmen zu können.

Am Sonntag, 10. Dezember, lädt der Chor der Pfarre Deutsch Goritz um 18 Uhr zum Adventkonzert in die Pfarrkirche Deutsch Goritz ein © KLZ / Johann Schleich

Unter dem Motto „Liederreise zur Advent- und Weihnachtszeit“ erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Es werden nicht nur Klassiker, wie „Leise rieselt der Schnee“, „Es wird scho glei dumpa“ oder der „Andachtsjodler“ am Programm stehen, sondern auch neue Kompositionen aus aller Welt. Am Klavier begleitet Olga Kous, Anni Hatzl moderiert das Konzert.

7. Dezember: Adventkonzert der Musikschule Bad Radkersburg

Die Musikschule Bad Radkersburg sorgte kürzlich mit ihrem Adventkonzert für besinnliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit. Rund 600 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten begeistert unter anderem dem Jugendblasorchester und dem großen Sinfonieorchester.

Vorweihnachtliche Stimmung verbreitete die Musikschule Bad Radkersburg bei ihrem Adventkonzert. © Musikschule Bad Radkersburg

Neben den jungen Talenten der Musikschule Bad Radkersburg war auch der Chor der Hauptschule vertreten und sang unter der Leitung von Simon Pieberl „Happy X-Mas“. Der Lions Club Bad Radkersburg-Mureck lud nach dem Konzert alle Kinder zu einem Kinderpunsch ein und sorgte so für einen gemütlichen Ausklang des Konzertabends.

7. Dezember: Der Rotary-Club Feldbach lud zum 15. Benefizkonzert

Nicht nur die Musikschule Bad Radkersburg gab vor wenigen Tagen ein Adventkonzert zum Besten, auch der Rotary-Club Feldbach veranstaltete kürzlich bereits das 15. Benefiz-Advent-Konzert der Reihe „Winterklang“ im Zentrum Feldbach. Die Pannonische Philharmonie unter der Leitung von Alois J. Hochstrasser - der damit sein Abschiedskonzert gab - bot den 400 Konzertbesucherinnen und -besuchern Werke von Mozart und Beethoven.

Rotary-Governor Herbert Pfeiffer, Präsident Thomas Meier, Hannes Hofmann, Pianist Nejc Kamplet, Dirigent Alois Hochstrasser und Bürgermeister Josef Ober (v.l.n.r) © D. Meier/rotary

Im ersten Teil des Konzerts spielte der Pianist Nejc Kamplet Mozarts Konzert für Klavier und Orchester in d-Moll, KV 466 und im zweiten Teil des Konzerts begeisterte die Pannonische Philharmonie mit etwa Beethovens 7. Sinfonie. Unter den Gästen waren unter anderem Nationalrätin Agnes Totter, Bürgermeister Josef Ober, Rotary Distrikt Governor Herbert Pfeiffer, Kages-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und Stadtpfarrer Markus Schöck.

6. Dezember: Adventskranzbinden in der Tagesbetreuung für Senioren in Merkendorf

Kürzlich halfen Studierende der FH Joanneum und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorentagesbetreuung in Merkendorf Seniorinnen und Senioren beim Binden und Schmücken von Adventkränzen. Die fertigen Kreationen wurden anschließend von Aushilfspfarrer Ion Suru im Rahmen einer kleinen Feier gesegnet.

Die Seniorentagesbetreuung ist jeden Montag und Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Sie bietet Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, in einer Gruppe aktiv zu bleiben. Pflegende Angehörige werden entlastet. Informationen zur Tagesbetreuung erhalten Sie von Johanna Monschein unter der Telefonnummer 0664 6196516.

6. Dezember: Ein besonderer Adventkranz für die Stadtpfarrkirche Feldbach

Ein besonderer Adventkranz ist heuer in der Stadtpfarrkirche Feldbach zu bewundern. Der Kern des Adventkranzes ist mit grünem Jutegewebe und Stacheldraht umwickelt. Jedes der Elemente hat seine eigene Bedeutung: Der Kranz symbolisiert die Ewigkeit und den Bund Gottes mit den Menschen, die Jute steht für das Irdische, das Grün für Leben und Hoffnung und der Stacheldraht soll das Schlechte und Lieblose in der Welt wie Neid oder Hass symbolisieren.

Ein besonderer Adventkranz hängt in der Stadtpfarrkirche Feldbach. © KLZ / Julia Schuster

Entwurf und Idee stammen von den Pfarrgemeinderäten Johannes Christandl, Walter Kohl, Helmut Marbler und Stadtpfarrer Markus Schöck.

6. Dezember: Das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 der Kaserne Feldbach erhob Offiziere und Unteroffiziere in den „Adelsstand“

Im Rahmen der Barbaramesse am 4. Dezember wurden Offiziere und Unteroffiziere des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7 (Kaserne Feldbach) in einer feierlichen Zeremonie zu „Stuck- oder Büchsenmeistern“ ernannt. Dabei werden die neuen „Stuck- oder Büchsenmeister“ von der Heiligen Barbara, flankiert von Herolden, durch einen Schwerthieb auf die Schulter in den Adelsstand erhoben. Sie wird in der Kirche als Märtyrerin verehrt, bis heute als Nothelferin angerufen und ist Schutzpatronin der Artilleristen.

„Adelung“ durch einen Schwertschlag zum „Stuck- oder Büchsenmeister“ © Bmlv/christian Kickenweiz

Der Titel „Stuckmeister“ ist eine alte Handwerksbezeichnung aus der Zeit, als die Artillerie noch eine Zunft war. Alle Geehrten geloben nach überliefertem Ritus der Artillerie die Treue: „Fest steh‘n bei Donner und Blitz, als treues Liebchen das Geschütz, für Gott, Kaiser und Vaterland. An Sankt Barbaras gnädiger Hand, Gefahr tollkühn hinein: so sollen Artilleristen sein.“ Verliehen wird der Titel seit dem 15. Jahrhundert.

5. Dezember: Bäuerinnen verpackten 125 Kilo Kekse für „Steirer helfen Steirern“

Noch vor wenigen Tagen wurde in der „Frischen Küche“ der Landwirtschaftskammer in Feldbach fleißig gebacken, nun wanderte dort Keks um Keks in kleine weiße Papierkartons. Am Ende standen rund 125 Kilo selbstgemachte Weihnachtsbäckereien fein säuberlich verpackt vor den Bäuerinnen des Bezirkes Südoststeiermark zum Verkauf bereit. Dieser findet am Donnerstag, dem 7. Dezember, im Forum der Kleinen Zeitung in Feldbach (Hauptplatz 26) und am Hauptplatz in Bad Radkersburg – jeweils ab 9 Uhr – statt. Alle Einnahmen werden für die Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ verwendet.

Die Bäuerinnen aus dem Bezirk Südoststeiermark haben 125 Kilo Kekse für die Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ verpackt © Magdalena Siegl

5. Dezember: Weingut Leitgeb präsentierte neuen Riedenwein

Vor kurzem fand im Weinkeller von Familie Leitgeb die Präsentation ihres neuen Riedenweines statt. Engelbert Leitgeb und Jungwinzer Matthäus Leitgeb kommentierten im Rahmen der Veranstaltung ihre Weine. Anschließend servierte Haubenkoch Markus Rath ein viergängiges „Flying Dinner“. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Karin Leitgeb, die mit einer kleinen Abordnung ihres „Ensemble Vocativ“ auftrat.

Das Weingut Leitgeb stellte seinen neuen Riedenwein vor © Weingut Leitgeb

4. Dezember: Borg Feldbach wird mit dem nationalen eTwinning-Qualitätssiegel ausgezeichnet

Im Ars Electronica Center in Linz verlieh die OeAD - Österreichische Agentur für Bildung und Internationalisierung - kürzlich das eTwinning-Qualitätssiegel. Es handelt sich um eine Auszeichnung für Lehrkräfte, die durch ihre qualitativ hochwertige Arbeit und ihren individuellen Beitrag - gemeinsam mit Lehrkräften aus anderen Ländern - herausragende europäische Schulprojekte mit pädagogischem Mehrwert realisiert haben.

Die Schülerinnen Sabrina, Sarah und Amelie (7. Klasse) und ihre Italienisch-Lehrerin Aline Maier nahmen das Qualitätssiegel für ihr Projekt „Ti scrivo e du? entgegen. © Borg Feldbach

Jedes Jahr werden Projekte, die sich durch eine herausragende virtuelle Zusammenarbeit mit europäischen Partnerschulen auszeichnen, präsentiert und von der OeAD prämiert. Dieses Jahr erhielten elf österreichische Schulen das Qualitätssiegel, darunter auch das Borg Feldbach. Konkret wurden drei Schülerinnen - Sabrina, Sarah und Amelie (7. Klasse) vom Borg Feldbach - und ihre Italienisch-Lehrerin Aline Maier für ihr Projekt “Ti scrivo und du?”, dass die Sprachgruppe mit einer Partnerschule aus Belluno durchführte, mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet.

4. Dezember: Borg Jennersdorf darf sich „Naturparkschule“ nennen

Das Borg Jennersdorf erhielt kürzlich als erstes Gymnasium Österreichs die Auszeichnung „Naturparkschule“. Die Initiative ging von Biologie-Lehrerin Sandra Kloiber aus. Im Rahmen der Verleihung gaben drei Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse einen kurzen Rückblick auf den an der Schule abgehaltenen Klimatag, an dem 450 Schülerinnen und Schüler aus der Region in 20 verschiedenen Workshops teilgenommen hatten.

Katharina Kropf, Bela Track, Lena Eichmann, Jennersdorfs Bürgermeister Reinhard Deutsch, Schulqualitätsmanagerin Martina Bugnits, Schulleiter Günter Vollmann, Biologielehrerin Sandra Kloiber, Landesrätin Daniela Winkler, Vizepräsident Thomas Böhm und Cornelia Mähr vom NP Raab-Örseg-Goricko (v.l.n.r) © Borg Jennersdorf

Bei der Verleihung waren auch der Bürgermeister von Jennersdorf, Reinhard Deutsch, der Vizepräsident der Österreichischen Naturparke, Thomas Böhm, Cornelia Mähr vom Naturpark Raab-Örseg-Goricko und Schulqualitätsmanagerin Martina Bugnits anwesend.

4. Dezember: Frauen in der Wirtschaft Bad Gleichenberg spendeten mehrere tausend Euro an Kindergärten, die TUS Jugend und die Frauenkrebshilfe

Der Verein Frau in der Wirtschaft Bad Gleichenberg spendete kürzlich insgesamt 6600 Euro an alle Kindergärten der Gemeinde, an die TUS Jugend und an die Frauenkrebshilfe. Überreicht wurden die Schecks von den Obfrauen Beate Kleinschuster und Isabel Tropper-Hölzl. Im kommenden Jahr findet der Frau in der Wirtschaft-Ball am 3. Februar im Mailandsaal der Landesberufsschule Bad Gleichenberg statt.

4. Dezember: Jugendfußballturnier und Ottersbachhallencup 2023

In der Ottersbachhalle (St. Peter am Ottersbach) fand kürzlich ein dreitägiges Jugendfußballturnier statt. Insgesamt jagten 57 Mannschaften und acht Hobbymannschaften dem Ball hinterher. Die U11 des TUS St. Peter am Ottersbach konnte sich schlussendlich in einem knappen Finale gegen NK Jarenina Slowenien durchsetzen und holte sich den Heimsieg.

„Gemeinsam sind wir stark“, betonte Obfrau Ingrid Wogrin vom TUS St. Peter und bedankte sich besonders bei den Turnierleitern, Eltern und Sponsoren, mit denen sie gemeinsam diese umfangreiche Veranstaltung auf die Beine stellen konnte. Am Ende des Turniers wurden fünf Sonderpreise, wie zum Beispiel zwei VIP-Tickets für den SK Sturm Graz oder eine Nintendo Switch, verlost. (Nadja Gerhold)

4. Dezember: Chorgemeinschaft Bierbaum lädt wieder zur Adventwanderung

Eine entschleunigte Vorweihnachtszeit ohne Konsum und eine Zeit des Innehaltens - das will die Chorgemeinschaft Bierbaum mit ihrem Adventswanderweg ermöglichen. Deshalb warten auch heuer wieder 24 von Familien gestaltete Stationen auf dem siebeneinhalb Kilometer langen Rundweg in Bierbaum am Auersbach auf begeisterte Besucherinnen und Besucher.

„Wir sind die Alternative zum Geschäftsrummel. Der Adventweg dient dazu, dass die Menschen zur Ruhe kommen, gute Gespräche führen und schöne Bilder sehen“, erklärt Wolfgang Pauer, der gemeinsam mit Margret Roßmann und der Chorgemeinschaft Bierbaum zu den Initiatoren des Adventweges zählt.

Besonders hebt Pauer die Gestaltung der Stationen hervor: „Es wird ganz viel mit Naturmaterialen gearbeitet und gebastelt“. Neben den aufwendigen und besinnlichen Adventfenstern gibt es auch ein neues Rahmenprogramm. So wird es am 10. Dezember erstmals eine Wanderung mit den Weggestaltern geben. Auch das Adventsingen und eine Vollmondwanderung sind wieder geplant. (Nadja Gerhold)

1. Dezember: Advent in Feldbach feierlich eröffnet

Ein Märchenwald mit 24 Advent-Geschichten, ein weihnachtlich dekorierter Pavillon, Adventspaziergänge, ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, Nachtwächterwanderungen und noch vieles mehr: Der Feldbacher Advent hat es in sich. 32 Aussteller sind mit im Boot sowie 28 Vereine.

Pünktlich am 1. Dezember eröffnete Bürgermeister Josef Ober den Feldbacher Advent und Pfarrer Markus Schöck segnete den Adventmarkt am Rathausplatz. Ein Bläserensemble der Musikschule Feldbach umrahmte die Feier mit weihnachtlichen Klängen. Besonders bedankte sich der Bürgermeister bei Andrea Meyer für die Gestaltung, bei Andreas Stern für die Konzeption und bei Hannes Fink für die bauliche Verantwortung.

Pünktlich am 1. Dezember eröffnete Bürgermeister Josef Ober den Advent in Feldbach © KLZ / Julia Schuster

1. Dezember: Gnas ist derzeit die „bewegteste Gemeinde“ in der Südoststeiermark

Die steirischen Gemeinden haben derzeit ein Ziel: Die Challenge der Bewegungsrevolution für sich zu entscheiden und zur „bewegtesten Gemeinde“ gekürt zu werden. Derzeit führt die Gemeinde Krakau im Bezirk Murau die Bestenliste mit mehr als 152.000 Bewegungsminuten an. In der Südoststeiermark löste Gnas Bad Radkersburg an der Spitze ab. Mit mehr als 42.000 Bewegungsminuten ist Gnas derzeit also auf Platz 1, dann folgt Fehring mit aktuell rund 5300 Minuten und dicht an den Fersen und damit auf dem derzeit dritten Stockerl befindet sich Kirchberg an der Raab mit rund 4500 Minuten. In Bad Radkersburg wurden bisher rund 3400 Bewegungsminuten gesammelt.

Für den Titel und den damit verbundenen Gewinn – ein Bewegungstag in Wert von 10.000 Euro – zählen alle Bewegungsminuten pro Teilnehmer in der jeweiligen Gemeinde, vorausgesetzt eine festgesetzte Minimalanzahl an Teilnehmern wird überschritten.

1. Dezember: Dreikönigsaktion-Projektpartner aus Guatemala in Mureck zu Besuch

Die Dreikönigsaktion unterstützt jedes Jahr rund 500 Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika. Diesmal wird das Land Guatemala in den Fokus gerückt. Karla Lizeth Coronado Ramírez und Orelio Osías Godínez Velásquez aus Guatemala haben unter anderem in der Pfarre Mureck Einblick in das Leben in Guatemala gegeben sowie das Projekt – die Fundacion Terra Nuestra – vorgestellt, das mit den Spendengeldern unterstützt wird. Drei Gruppen von Firmlingen aus den Pfarren Mureck, Deutsch Goritz und Halbenrain sowie Sternsinger der vergangenen Jahre nahmen an der Aktivität teil. Für die Sternsinger in der Region sei man auch sehr dankbar, so Annemarie Ferstl-Rohrbacher, Pfarrgemeinderätin in Mureck.

Liz Coronado und Orelio Godínez stellten ihr Heimatland Guatemala vor © Privat

Liz Coronado und Orelio Godínez errichteten etwa einen Maya-Altar, erzählten vom Maya-Kalender und stellten landestypische Kleidung vor. Coronado, die für die Fundacion Terra Nuestra als Projektkoordinatorin tätig ist, berichtete von der schwierigen Situation in ihrem Land: Aufgrund großer Armut, fehlender Bildungsmöglichkeiten, schlechter medizinischer Versorgung bei einem großen Anteil von unter- und mangelernährten Kindern sowie armutsbedingter Kinderarbeit versuchen viele Kinder und Jugendliche illegal in die USA zu migrierten. Nach den dortigen Gesetzen bekommen Kinder, die alleine immigrieren und verwandtschaftliche Bindung in den USA haben, einen legalen Aufenthaltstitel. Die illegale Reise durch Mexiko birgt aber viele Gefahren und ein gutes Leben in den USA ist ungewiss.

Die Fundacion Terra Nuestra kämpft gegen diese Problematik an und ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit ihren Programmen eine gesellschaftspolitische Bildung, unterstützt sie bei der Entwicklung von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben sowie dem Verkauf von den daraus gewonnenen Produkten und setzt sich für politische Teilhabe von Jugendlichen ein. Orelio Godínez ist eine dieser Jugendlichen, die sich durch die Unterstützung ein eigenes Leben aufbauen konnten.

30. November: Rotary-Feldbach veranstaltet wieder Advent-Konzert

Der Rotary Club Feldbach veranstaltet auch heuer wieder das fest im kulturellen Angebot der Stadt verwurzelte Adventkonzert für den guten Zweck: und zwar am Samstag, 2. Dezember 2023, mit Beginn um 19 Uhr im Zentrum Feldbach.

„Musik, die berührt“ – unter diesem Motto will der Rotary Club Feldbach seinen Gästen einen Auftakt in den Advent 2023 ermöglichen. Dazu passend steht in dieser Zeit des Jahres sicher auch das „hörende Herz“ im Mittelpunkt. Mit den Klängen von Mozart und Beethoven soll das Adventkonzert ein weiteres musikalisches Erlebnis mit der Pannonischen Philharmonie unter dem Dirigat von Prof. Alois J. Hochstrasser werden. Solist ist Nejc Kamplet am Klavier. Das Konzert wird auch den Abschied von Hochstrasser markieren, dessen Konzertleitung über die Jahre hinweg mit großartigen musikalischen Erlebnissen bereichert hat.

Mit dem Reinerlös dieser Konzertveranstaltung werden soziale Projekte in der Region unterstützt. Dabei soll im Besonderen jenen geholfen werden, die oft übersehen werden und deren Stimmen leise sind.

30. November: Lava Bräu feiert Genuss

Der Adventabend im Lava Bräu stand ganz im Zeichen der regionalen Geschenkkultur. Zusätzlich nutzte das Team von Lava Bräu rund um Geschäftsführer Roman Schmidt die Gelegenheit, die neuesten Bier-Kreationen vor den Vorhang zu holen.

Beim Adventabend im Lava Bräu wurden neue Biersorten vorgestellt © Sibylle Pfister

So gibt es aktuell eine Special Edition zweier fassgereifter Stouts, eines im Olivin-Fass gereift und eines im vormals mit Whisky belegten Barrique, das vor der Neubelegung mit Bier den Zotter-Kakao-Nibs als Reifefass diente. Diese Biervariationen tragen die Handschrift der Braumeister Jakob Marn und Horst Lechner. Die Vokal-Gruppe Herzonanz umrahmte den Abend mit Weihnachtsliedern.

30. November: FPÖ lud zum Adventkranzbinden

Die Initiative Freiheitlicher Frauen (iFF) und die FPÖ Südoststeiermark luden zum Adventkranzbinden ins Cafe Casa Mia in Feldbach ein. Zahlreiche Teilnehmer gestalteten Adventkränze und genossen gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag. Auch Landtagsabgeordneter Herbert Kober sowie Bezirksparteiobmann Michael Wagner waren unter den Anwesenden.

Die Initiative Freiheitlicher Frauen (iFF) und die FPÖ Südoststeiermark luden zum Adventkranzbinden © FPÖ Südoststeiermark

Aufgrund der positiven Resonanz und des gemütlichen Nachmittages, den die Teilnehmer hatten, wurde beschlossen, das Adventkranzbinden ab sofort jedes Jahr fest in den Terminkalender aufzunehmen. Bezirksparteiobmann Wagner bedankte sich bei der iFF für die Organisation: „Damit setzen wir ein Zeichen, dass uns der Erhalt unserer Traditionen und Brauchtumspflege wichtig ist.“

30. November: ÖVP Südoststeiermark plädiert für regionales Schenken zu Weihnachten

Einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria nach, sei die Bereitschaft Geschenke zu Weihnachten zu kaufen, in der Steiermark nach wie vor ziemlich hoch. Und das trotz Teuerung und Inflation, diese ließen jedoch das Budget etwas schrumpfen. Landtagsabgeordneter Franz Fartek sieht in den Ergebnissen dieser Studie eine große Chance für die regionale Wirtschaft, denn umgerechnet auf die Einwohneranzahl könne das „zumindest 20 bis 25.000.000 Euro Weihnachtsgeschenke-Umsatz bedeuten“.

Im regionalen Schenken sieht die ÖVP Südoststeiermark großes Potential zur Förderung der Wirtschaft im Bezirk © ÖVP Südoststeiermark

Auch Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund-Bezirksobmann (ÖAAB) Johann Hartinger sieht Hinweise auf ein die regionale Wirtschaft förderndes Weihnachten: „50 Prozent der Befragten wollen heuer verstärkt in der Region einkaufen.“ Das sei gut für die Schaffung und Sicherung regionaler Arbeitsplätze. „Es ist vielen zu wenig bewusst, dass Geschäfte in der Nähe für Lebensqualität und Werterhalt stehen.“

29. November: Unterwasserfreundschaften beim 4. Alternativen Filmabend in St. Stefan im Rosental

„Patrick and the Whale“ heißt der mehrfach ausgezeichnete Film über den Tierbeobachter und Wal-Freund Patrick Dykstra. Jahrzehntelang beforschte er Walfamilien und baute dabei besonders zu zwei Walen eine Beziehung auf. Ein Film über die Begegnung mit dem Unbekannten, die Freude am Staunen, die Wunder unseres Planeten. Mehrfach ausgezeichnet, und jetzt vorgeführt beim Alternativen Filmabend in St. Stefan. Als Bonus war auch die gebürtigen Südoststeirerin Katrin Hemmer zu Gast, die beim Produktionsstudio „Terra Mater“ arbeitet, und vor Ort interessante Einblicke zu den Dreharbeiten ermöglichte.

Christian Knittelfelder (3. v.l.), Katrin Hemmer (2. v.r) und das Team © Valentin Hanti, Nikolaus Bösch-Weiss

„Wir bemühen uns, weltumspannende Filme zu zeigen, die neue Horizonte eröffnen, und auf die man ohne weiteres nicht kommen würde“, erklärt Christian Knittelfelder, der Hauptorganisator des Filmabends. Unterstützt wird er von einem Team von Freiwilligen. Vergangenes Jahr wurden unter anderem der Feldbacher Film „Dorfjugend“ von Josef Fink sowie „Anderswo - allein in Afrika“ gezeigt.

Der Film wurde beim alternativen Filmabend gut angenommen © Valentin Hanti, Nikolaus Bösch-Weiss

28. November: Klavierkonzert und Gesang für den guten Zweck im Multifunktionsraum der Tischlerei Prödl

Die ukrainische Musikstudentin Karina Khafian, die seit ihrer Flucht aus Kiew in Kirchberg lebt, und der kroatische Tenor Valentino Blasina geben am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr ein Konzert im Freiraum, in den neuen, auch für Veranstaltungen adaptierbaren Räumlichkeiten der Tischlerei Prödl in Kirchberg an der Raab. Die Zone Kirchberg als Veranstalter setzt mit diesem Konzert die Reihe „Youngst(a)rs on Stage“ fort, mit der sie jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit bietet, sich zu präsentieren.

Neben Klavierwerken von Joseph Haydn und Franz Liszt werden auch Lieder von Franz Schubert und Vincenzo Bellini zu hören sein. Der Erlös aus den freiwilligen Spenden kommt der Ukrainehilfe zugute. Reservierungsmöglichkeit unter www.zone-kirchberg.at

28. November: Spendenübergabe der Raiffeisenbank Mureck an Feuerwehren

Die heurige Hochwasserkatastrophe wäre ohne den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren für viele Menschen noch schlimmer ausgefallen. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung überwies die Raiffeisenbank Mureck auf die Konten aller Freiwilligen Feuerwehren im Einzugsgebiet insgesamt 30.000 Euro. „Der Einsatz der Feuerwehren ist freiwillig und das Leisten der ehrenamtlichen Arbeitsstunden unbezahlbar“, heißt es in einer Aussendung der Raiffeisenbank Mureck.

Die Raiffeisenbank Mureck überwies 30.000 Euro an die Konten aller Freiwilligen Feuerwehren im Einzugsgebiet © Raiffeisenbank Mureck

28. November: Gemeinde Edelsbach ist Preisträgerin

Der Wettbewerb „Zukunftsgemeinde Steiermark“ vom steirischen Volksbildungswerk stand heuer unter dem Motto „Frauen stärken – Lebensräume schaffen“. Der Ausschuss für Familien, Frauen und Bildung der Gemeinde Edelsbach bei Feldbach durfte mit der Fraueninitiative „Wir für uns“ den ersten Platz in der Kategorie „Gemeinden“ entgegennehmen. Übergeben wurde der Preis von Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang sowie von Willi Gabalier, dem Präsidenten des Volksbildungswerks.

Noch vor Ort nahm Willi Gabalier spontan die Einladung zum „Weihnachtssingen für die gesamte Familie“ in Edelsbach an. Er wird am 22. Dezember um 17 Uhr in Edelsbach zu Gast sein und sich mit den Familien von Edelsbach gesanglich auf Weihnachten einstimmen.

Martina Salchinger (3.v.l.) und Tanja Langbauer (2.v.l.) nahmen den Preis für Edelsbach entgegen © Land Steiermark

27. November: Neues Präsidium bei der Bad Gleichenberger Faschingssitzung

Bad Gleichenbergs Narren wählten ein neues Präsidium und starteten somit höchst offiziell in die neue Faschingssaison. Stefanie Stumpf als Präsidentin und Günter Schneider als ihr Stellvertreter führen durch die kommende närrische Zeit. In Bad Gleichenberg steht diese heuer unter dem Motto „MS Traumschiff“ und wurde traditionell in der Bergschenke Paul eingeleitet. Zur Wahl überreichte Ehrenobmann Klaus Keim der neuen Präsidentin und ihrem Vize auch den Röbanesia Freundschaftsorden.

Präsidentin der Faschingssitzung Stefanie Stumpf mit Vizepräsident Günter Schneider, Obmann Günther Gaber sowie dem frisch gebackenen Bürgermeister Michael Karl © Herbert Fauster

Außerdem zu Gast waren der frisch gewählte Bürgermeister von Bad Gleichenberg, Michael Karl, und natürlich Kulturkreis-Obmann Günther Gaber, der auch heuer wieder an der Konzeption der Faschingssitzung (FAS) maßgeblich beteiligt sein wird. Die 37. FAS wird in der Gleichenberg Halle am 9., 10. und 11. Februar stattfinden. Karten können ab dem 1. Dezember unter 0676 6172836 oder unter gaber@kulturkreis-gleichenberg.at bestellt werden.

24. November: Pölzl Kapelle in Wittmannsdorf renoviert

Die sogenannte Pölzl-Kapelle in Wittmannsdorf (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) wurde kürzlich renoviert und wieder frisch von Pfarrer Wolfgang Toberer geweiht. Die 133 Jahre alte Kapelle wurde von Johan Gräßl (vulgo Pölzl), einem der Landwirte aus Wittmannsdorf, errichtet. Der Überlieferung nach, soll der Bau Teil eines göttlichen Tauschgeschäfts gewesen sein: Sollten Gräßls Pferde nicht mehr von Krankheit und Tod befallen werden, würde er eine Kapelle als Dank errichten.

Die Pölzl-Kapelle ist im Besitz von Rudolf Strohmaier, der sie nun renovierte © Franz Harb

1890 wurde das verwirklicht und über 100 Jahre später wurde sie nach einer Renovierung durch den Besitzer Rudolf Strohmaier, der schon die Ottersbachmühle restaurierte, deshalb auch den Schutzpatronen Hl. Johannes von Nepomuk (für die Müller) und Hl. Georg (für die Pferde) geweiht.

Pfarrer Wolfgang Toberer, Rudolf Strohmaier und Bürgermeister Reinhold Ebner (v.l.) bei der Einweihung der Kapelle © privat

24. November: Benefizkonzert für die Frauenkrebshilfe

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr fand ein Benefizkonzert mit dem erfolgreichen Chor „Gospelysium“ im Bezirk Südoststeiermark zu Gunsten der Frauenkrebshilfe statt. Dieses Mal durften die Steirischen VP- Frauen St. Stefan im Rosental und Kirchbach-Zerlach die Besucherinnen und Besucher zu ihrer Auftaktveranstaltung begrüßen.

Der Erlös durch die Eintrittskarten ergab eine Spende von 3500 Euro © Mattias Stöhr

Mit Jodler-Interpretationen, aktuellen Pop-Songs und Gospelarrangements begeisterte der Chor das Publikum und konnte somit eine Spende von 3500 Euro für die Frauenkrebshilfe „ersingen“. Diese Summe ergab sich aus dem Reinerlös der Eintrittskarten und wurde noch am selben Abend Ilse Pichler von der Frauenkrebshilfe übergeben.

23. November: Die Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf veranstaltete Kirchenkonzert

Kürzlich erlebten die Besucher des Kirchenkonzerts der Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf ein musikalisches Märchenabenteuer. Höhepunkt des Abends war die Aufführung des Märchens “Peter und der Wolf”. Markus Pfeiler entfaltete seine erzählerische Kunst in einem stilechten Polstersessel, begleitet von der einfühlsamen musikalischen Interpretation der Trachtenmusikkapelle. Die Zuhörer wurden auf eine fesselnde Reise mitgenommen, während die verschiedenen Instrumente die Charaktere des Märchens lebendig werden ließen.

Die Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf begeisterte mit märchenhaften Klängen © Privat

Nach dem Konzert konnten die Gäste bei Glühwein, Punsch und weihnachtlichem Gebäck den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen. Die wohlige Atmosphäre der Pfarrkirche in Trautmannsdorf bot dabei den idealen Rahmen für Begegnungen und Gespräche.

23. November: Umweltlandesrätin Ursula Lackner auf Tour in der Südoststeiermark

„Die angespannte Energiepreis-Situation, der fortschreitende Klimawandel mit immer extremeren Wetterereignissen und auch die Biodiversitätskrise verlangen konsequentes Handeln – sonst ist es zu spät! Wir müssen alle unsere Maßnahmen darauf ausrichten, aus den schädlichen fossilen Energieträgern auszusteigen und wertvolle Naturräume zu schützen“, erklärt Ursula Lackner. Deshalb hat sie den Regionaltag ganz ins Zeichen des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes gestellt.

Dafür tourte Lackner unter anderem in die Südoststeiermark, wo sie etwa das Projekt „Vom Hügel“ in Erbersdorf/Eichkögl besichtigte. Dort können Schnittblumen auf der Wiese ganz ohne Einsatz von Pestiziden gedeihen und Gemüse landet direkt vom Acker im angeschlossenen Café auf dem Teller. Einen Stopp machte Lackner auch im Naturschutzgebiet Hohenbrugg-Schiefer, wo Altarmbereiche des Raabtales unter Schutz gestellt und so als für die Biodiversität wertvolle Flächen gesichert wurden. Zum Abschluss besuchte Lackner noch das „Nebel reißen – Festival für Theater, Literatur und mehr“, wo sie auf Schauspieler Michael Ostrowski traf.

22. November: Adventkranzausstellung in der Kugelmühle

Die Kugelmühle in Mühldorf bietet den stimmungsvollen Rahmen für die Eröffnung der Ausstellung „24 Adventkränze“ von Premysl Hytych. „Die 24 Adventkränze sind vergleichbar mit den 24 Fenstern eines Adventkalenders“, erklärte Ausstellungsorganisator Andreas Stern. Bei den Adventskränzen handelt es sich um künstlerisch gestaltete Kränze aus unterschiedlichsten Materialien. In jedem Kranz hat Hytych Symbole und Überraschungseffekte eingebaut, die den Betrachter beeindrucken sollen.

Rosemarie Puchleitner, Andreas Stern, Premysl Hytych, Karl Puchleitner und Josef Ober bei der Ausstellungseröffnung © KLZ / Johann Schleich

An der Ausstellungseröffnung nahmen Bürgermeister Josef Ober, Stadträtin Rosemarie Puchleitner und Hausherr Baumeister Karl Puchleitner teil. Interessierte können die 24 Adventkränze von Freitag, 24. November, bis Sonntag, 26. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr bestaunen. (Johann Schleich)

22. November: Initiative Frauen.Kraft im Vulkanland startete Umfrage zu „Bleibefaktoren für die Südoststeiermark“

Kürzlich fand der Impulsabend „Gleichstellung am Land“ am Obstbau Haas statt. Dieser stand ganz im Zeichen der Umfrage zu den „Bleibefaktoren für die Region Südoststeiermark.Steirisches Vulkanland“, die die Initiative Frauen.Kraft ins Leben gerufen hat. Konkret möchte man mit dieser Umfrage herausfinden, welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen in die Südoststeiermark ziehen, zurückkehren oder hier bleiben.

Die Umfrage richtet sich an alle Südoststeirerinnen und Südoststeirer ab 16 Jahren und läuft bis 31. Dezember. Die Teilnahme ist unter www.frauenkraft.vulkanland.at möglich. Erste Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 präsentiert.

Projektverantwortliche mit den neuen Frauen.Kraft-Role Models © S. Raiser_web

Neben dem Start der Umfrage wurden auch die neuen Frauen.Kraft-Role Models vorgestellt, die in einer Podiumsdiskussion über ihre Erfahrungen zum Thema Gleichstellung berichteten. Die neuen Role Models sind Sonja Skalnik, Christine Siegel, Sonja Trummer, Julia Christandl, Andrea Bregar und Michaela Summer.

22. November: Landeshauptmann Christopher Drexler besuchte „Erlebnis Handwerk“

Seit April wird in Fehring im Rahmen der Ausstellung „Erlebnis Handwerk“ das Handwerk für Jung und Alt erlebbar gemacht. Kürzlich machte sich auch Landeshauptmann Christopher Drexler selbst ein Bild von der Handwerksausstellung. „Ihr habt etwas Großartiges auf die Beine gestellt“, so Drexler.

Die Stadtamtsdirektorin von Fehring, Carina Kreiner, führte Drexler durch die Handwerksausstellung. Begleitet wurde er von Landtagsabgeordneten Franz Fartek und Bürgermeister Johann Winkelmaier. Die Ausstellung „Erlebnis Handwerk“ ist noch bis 30. November zu sehen.

Landeshauptmann Christopher Drexler besuchte die Austellung „Erlebnis Handwerk“ in Fehring © Stadtgemeinde Fehring

21. November: Ausstellung von Franz Vana und Peter Pilz im Zentrum Feldbach eröffnet

Bürgermeister Josef Ober und Kulturreferent Michael Mehsner eröffneten die Ausstellung „MEER SEHEN“ in der Kunsthalle Feldbach. Die beiden Künstler Franz Vana und Peter Pilz wollen damit zeigen, wie vielfältig und tiefgründig Kunst sein kann.

Stadträtin Rosemarie Puchleitner, Michael Mehsner, Peter Pilz, Franz Vana und Josef Ober bei der Ausstellungseröffnung. © KLZ / Johann Schleich



Vana beschäftigt sich mit den Widersprüchen unserer Zeit. Schönheit und Tristesse begegnen dem Betrachter in seinen Werken. Im Werk von Peter Pilz spielen Architektur, Holz, Lehm und Naturmaterialien eine prägende Rolle. Die aus gestampftem Lehm errichteten Gebäude spiegeln die Architektur des Burgenlandes wider.

Die Ausstellung ist bis 17. Dezember von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

21. November: Alfred Dorfer präsentierte sein Soloprogramm „... Und?“ im Zehnerhaus

Mit seinem siebten Soloprogramm „… Und?“ war Alfred Dorfer kürzlich im Zeherhaus in Bad Radkersburg zu Gast. In seinem Programm präsentierte Dorfer dem Publikum ungewöhnliche Zusammenhänge, wobei er von Alltagsphänomenen und Zeitgeisterscheinungen bis hin zu politischen Sachverhalten viele Themen des Lebens ansprach.

Kürzlich brachte Alfred Dorfer sein Soloprogramm „...Und?“ nach Bad Radkersburg © Günther Zweidick



Der Wiener Alfred Dorfer bespaßt als Satiriker und Autor bereits seit Jahren den gesamten deutschsprachigen Raum. Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Deutschen und Bayerischen Kabarettpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Schweizer Cornichon. „Wir sind stolz, dass wir nach Omar Sarsam heuer auch Alfred Dorfer nach Bad Radkersburg holen konnten“, freut sich Obmann Günther Zweidick.

21. November: Feuerwehrmitglieder des Bezirkes Jennersdorf ausgezeichnet

In Eisenstadt (Burgenland) wurden kürzlich drei Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Jennersdorf geehrt. So wurde Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Kropf mit dem „Großen Silbernen Ehrenzeichen des Landes Burgenland“ ausgezeichnet.

Landesrat Heinrich Dorner mit Manfred Bäck, Roland Knausz, Franz Kropf und Jochen Illigasch © Bfkdo Jennersdorf

Das „Verdienstkreuz des Landes Burgenland“ ging an Roland Knausz von der Feuerwehr Windisch-Minihof und an den Bezirksbeauftragten für den Katastrophenhilfsdienst Manfred Bäck von der Bezirksfeuerwehr Jennersdorf.

Burgendlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner überreichten die Auszeichnungen.

20. November: Tischlereibetrieb Gerhard Schuster aus Sankt Anna für den Follow me Award nominiert

Das Voting für den Follow me Award der Wirtschaftskammer Österreich, bei dem der Nachfolgebetrieb des Jahres gewählt wird, läuft bereits auf Hochtouren. Die zwölf besten Nachfolgebetriebe der Steiermark sind startklar und sammeln Stimmen. Bis 30. November um 8 Uhr ist dies noch möglich – täglich und ausschließlich online.

In den letzten Jahren war die Südoststeiermark unter anderem mit Christoph Kagerbauer (Rauchfangkehrer Gnas), Martin Wacker (Nah & Frisch Kirchberg), Emanuel Reindl (Elektro Ertl) und Katrin Hierzer vom Altstadtladen Feldbach immer auf den Siegerfotos zu finden. Für den heurigen Award wurde von der Regionalstelle Südoststeiermark der Tischlereibetrieb Gerhard Schuster aus Sankt Anna am Aigen nominiert.

Gerhard Schuster will „Träume in Holz meißeln“, so der Tischler aus St. Anna am Aigen © Manuel Flor

„Kurz gesagt, wir nehmen den Begriff ‚Familienbetrieb‘ nicht als Tradition, sondern als Auftrag, für das Wohl aller zu sorgen“, ist Gerhard Schuster jun. entschlossen, neue Wege der Zusammenarbeit in seinem Betrieb zu gehen. Gehard Schuster sen. schätzt an seinem Sohn sein unternehmerisches Denken: „Was er heute macht, mit der Technologie und der Herangehensweise, ist die mutige Weiterentwicklung unseres Familienbetriebs.“

17. November: Klimatag am Borg Jennersdorf mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Im Vorfeld der Ende November beginnenden Weltklimakonferenz in Dubai wurde am Borg Jennersdorf kürzlich ein großer Klimatag veranstaltet. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Volks- und Mittelschulen haben an rund 20 unterschiedlichen Workshops teilgenommen. Die Themen waren vielfältig und reichten von Mülltrennung und Fledermäusen über Tierhaltung und nachhaltige Kleidung bis hin zum Naturschutzbund Burgenland.

„Damit auch ein entsprechender Output von diesem Vormittag entsteht, haben Schülerinnen und Schüler vom Borg Jennersdorf alle Workshops als Reporter begleitet“, so das Borg Jennersdorf. Sie produzieren Berichte, Fotos und Videos, die dann in abschließenden Präsentationen einfließen und auch den politischen Entscheidungsträgern übermittelt werden.

17. November: Junge Volkspartei (JVP) Feldbach formiert sich neu

Die 2017 neu gegründete Ortsgruppe Feldbach der Jungen Volkspartei (JVP) hielt ihren ersten Ortstag seit der Neugründung ab und wählte dort ihren neuen Vorstand. Rund um den neuen Obmann Gemeinderat Paul König formierte sich der Vorstand. Als stellvertretender Obmann konnte Valentin Skalnik aus Mühldorf vorgestellt werden. Alle Funktionen wurden einstimmig gewählt. Der Fokus der JVP Feldbach soll künftig auf der Unterstützung der ÖVP Stadt Feldbach, Jugendthemen und auch Nachhaltigkeitsthemen liegen.

Gruppenfoto mit JVP-Vorstand, JVP-Mitgliedern und Ehrengästen vom Ortstag © JVP Feldbach

17. November: Bad Gleichenberger Arzt zeigte Fotografie Ausstellung in Graz

Visite einmal anders: Es waren rund 30 Ärzte aus der Steiermark, die sich kürzlich in der Grazer Bakerhouse Gallery einfanden. Ausnahmsweise ging es an diesem Abend nicht um einen neuen Therapie-Ansatz oder eine innovative OP-Methode. Im Mittelpunkt standen die Fotos von Karl Horvath, Ärztlicher Direktor im Klinikum Bad Gleichenberg.

In der Grazer Bakerhouse Gallery wurden die Fotos von Karl Horvath ausgestellt © Klinikum Austria/Thorsten Urschler

„Das Abbilden von Realität ist etwas, das mich schon immer fasziniert hat“, so Horvath zu seiner Kunst. „Durch Fotografie lässt sich die Welt beschreiben und kommentieren.“ Der Experte für Diabetes und Rehabilitationsmedizin fotografiert seit seiner Jugend, absolvierte eine Fotografenausbildung und stellte nun seine Bilder aus.

Horvath hatte neben seiner Forschungs- und Facharzt-Tätigkeit eine Ausbildung in künstlerischer Fotografie absolviert © Klinikum Austria/Thorsten Urschler

16. November: Vulkanlandsternwarte verkauft Sternenkalender

„Das Jahr 2023 brachte die seit langem hellste Sternenexplosion in einer unserer nächstgelegenen Galaxien, eine Supernova!“, freut sich Günter Kleinschuster, Obmann der Vulkanlandsternwarte in Auersbach (Gemeinde Feldbach), über das vergangene Jahr. Außerdem wurden in der Sternwarte der Komet Nishimura, Sonneneruptionen und verschiedenste Planetenkonstellationen beobachtet und abgelichtet.

Diese und weitere Fotos des Sternenhimmels können im neuen „Astrokalender 2024“ der Sternwarte bewundert werden. Mit dem Erlös werden neben der Arbeit der Sternwarte auch Astronomie Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche unterstützt. Zu bestellen gibt es den Kalender bei Günther Kleinschuster für 12 Euro. Informationen unter: www.vulkanlandsternwarte.at

14. November: „BerndorfERleben“ startet in die Adventzeit

Die Frauen von „BerndorfERleben“, ein Verein zur Förderung des Dorflebens, starten am 2. Dezember ab 14 Uhr mit dem Berndorfer Advent und Christkindlmarkt in die weihnachtliche Saison. Seit 2009 gibt es den Berndorfer Advent, der für seinen stimmungsvollen Christkindlmarkt mit heimischen Ausstellern, schön gesungenen Weihnachtsliedern und für das Kinderbasteln bekannt ist. Das Basteln ist besonders beliebt, denn die Erwachsenen freuen sich über die kreativen Kunstwerke ihrer Kinder.

Die Frauen vom Verein „BerndorfERleben“ © Reschco

Auch das „Adventsterln“ wird es heuer wieder geben. Es wurde ein Advent-Wanderweg kreiert, bei dem die Bewohner von Berndorf involviert sind. 24 Familien gestalten liebevolle, adventliche Fenster. Wie bei einem Adventkalender wird täglich – vom 1. bis zum 24. Dezember – ein Fenster geöffnet. Den Plan des „Adventsterln“-Weges findet man am Sportplatz in Berndorf, dem Ausgangspunkt einer weihnachtlichen Entdeckungsreise für die ganze Familie (kinderwagentauglich). Die Fenster können vom 1. Dezember 2023 bis 7. Jänner 2024 bestaunt werden.

Vom 1. Dezember 2023 bis 7. Jänner 2024 kann man die „Adventsterl“ bestaunen © Reschco

10. November: Feldbach: Arbeitende Menschen präsentierten sich als Künstler

Zum 24. Mal lud der ÖGB-Regionalvorstand der Südoststeiermark zur traditionellen Vernissage in die Arbeiterkammer Südoststeiermark in Feldbach. Der ÖGB-Regionalvorsitzende Christian Fürntrath und AK-Präsident Josef Pesserl eröffneten die Ausstellung, ÖGB-Bildungssekretärin Edith Fuchsbichler moderierte. Drei Tage lang zeigten diese regionalen Hobbykünstler ihre Kunstwerke: Annelise Rath (St. Margarethen/R.), Ursula Hödl (Fürstenfeld), Klaus Halbwedl (Mühldorf), Hannes Simoner (Bad Radkersburg), Brigitte Pachler (Frutten), Nina Berger (Jennersdorf), Kaja Jablanovec (Apace), Anna Eibl (Dörfl), Daria Harvrushova und Kseniya Kislaya (beide Ukraine). Clemens Cwikl und Karolina Wiener aus Riegersburg haben die Eröffnung musikalisch begleitet. Organisator ÖGB-Regionalsekretär Karl Heinz Platzer freute sich über den großen Andrang bei der Eröffnung.

Ausstellerinnen und Aussteller mit Ehrengästen © ÖGB Südoststeiermark

10. November: IG Neue Radkersburger Bahn besuchte Baustelle der Koralmbahn

Die Interessensgemeinschaft „Neue Radkersburger Bahn“ machen jüngst eine Exkursion auf die Baustelle der Koralmbahn und konnte auch einen Blick in den 33 Kilometer langen Koralmtunnel werfen. Die interessante Führung dauerte circa drei Stunden und bereitete den 35 Besuchern einen sehr informativen Nachmittag. Ab Dezember 2025 brausen die Züge in 45 Minuten die 130 Kilometer von Graz nach Klagenfurt. Die IG bedauert, dass man auch 2025 mit dem Zug von Bad Radkersburg nach Spielfeld-Strass noch immer 41 Minuten benötigen wird, und das für 30,6 Kilometer.

Vor dem Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine am Ostportal des Koralmtunnel: IG „Neue Radkersburger Bahn“ und Freunde © IG Neue Radkersburger Bahn

9. November: Sonniger Jazz von The Sunbathing Society in Bad Radkersburg

The Sunbathing Society präsentierte im Rahmen der Jazzliebe im Bad Radkersburger Zehnerhaus ihr druckfrisches Debütalbum auf Vinyl gepresst. Seit Frühling 2022 entwerfen die aus Bad Radkersburg stammenden Musiker David Dresler und Viola Hammer gemeinsam musikalische Stimmungsbilder, die von Einfachheit, Schönheit und innerer Ruhe geprägt sind. Oder wie die Band auf ihrer Website schreibt: „Bei The Sunbathing Society geht es um Atmosphäre, Stimmung und die Ausdehnung der Seele in Richtung Sonne.“

Soulige Melodien, improvisatorische Elemente und feine, handgemachte Klänge referenzieren afroamerikanische Genres wie Jazz und Funk gleichermaßen wie die Ästhetik der Verfolgungsjagden in der Filmmusik der frühen Siebziger Jahre. Synthetische Flötenklänge und sphärische Pads, sanft getragen von entspannten Grooves ergänzen den Genremix.

Live im Zehnerhaus wurden die Stücke in einer Dreierkombo interpretiert, mit Viola Hammer an den Keys, David Dresler an den Drums und Gesang von beiden und am Bass Kajetan Kamenjasevic. Günther Zweidick, Obmann des Kulturforums Bad Radkersburg, schwärmt: „Großartige Musiker bringt die Region hervor. Wir sind bei den Heimspielen immer wieder überrascht von der hohen musikalischen Qualität.“

8. November: Dietersdorf am Gnasbach: Jugendliche gestalten Nacht der 1000 Lichter

12 Ministranten, Firmlinge und Jugendliche aus Dietersdorf und Straden gestalteten rund um und in der Kirche von Dietersdorf am Gnasbach wieder die Nacht der 1000 Lichter. 1000 Handgriffe für eine besinnliche Nacht waren notwendig, um den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern einen wundervollen Abend bieten zu können. Pfarrer Johannes Lang bedankte sich bei der Initiatorin und pastoralen Mitarbeiterin Barbara Wonisch und Ministrantenbegleiterin Heidi Puntigam.

Viele, aus Kerzenlichtern gestellte Figuren konnten bestaunt werden: Engel, Herzen, Rosenkranz, ein schön beleuchteter Altarraum, das Zeichen für „Glaube, Hoffnung und Liebe“ und vieles mehr. Als Besucher konnte man in der, mit Kerzenlicht gut ausgeleuchteten Kirche und bei besinnlicher Musik, zur Ruhe kommen, sich aber auch aktiv beschäftigen. Ein Segensröllchen zum Mitnehmen war gerichtet, aber auch eine Klagemauer war vorbereitet, um seine Sorgen zu hinterlegen. Man konnte Engelsgeschichten anhören und am Kirchenausgang mit einer Dankeskerze danken. Als Belohnung durften die Teilnehmer ihren persönlichen Schutzengel mit nach Hause nehmen.

Die Nacht der 1000 Lichter in Dietersdorf © Karl Lenz

8. November: Stadtwache Feldbach hat zwei neue Ehrenmitglieder

Kürzlich hielt der Kulturverein Stadtwache Feldbach im Vereinslokal Pfeiler‘s seine Jahreshauptversammlung ab. Obmann Luigi Pisano begrüßte die Ehrengäste, Ehrenmitglied Egon Ozbot sowie Stadtrat und Kamerad Markus Billek Markus herzlich. Die beiden lang dienenden Mitglieder Karl Heinz Hirschmann und Karl Suppan ernannte Pisano zu Ehrenmitgliedern. Anschließend wurden die Ehrenurkunden überreicht.

Die Kameraden der Stadtwache Feldbach freuen sich schon auf die Faschingseröffnungen sowie Faschingsausklang am 13. Februar 2024. Vereine, die am Faschingsdienstag teilnehmen möchten, können sich bereits anmelden unter: luigi.pisano@gmx.at

Kommandant Siegfried Frauwallner, Obmann Luigi Pisano, Ehrenmitglied Karl Suppan und Obmann-Stv. Erwin Koller © Stadtwache Feldbach

6. November: Sternenkindergedenkstätte in Straden eingeweiht

In Straden wurde kürzlich die Sternenkindergedenkstätte am Friedhof eingeweiht. An diesem Ort sollen Eltern und Angehörige ihrer verstorbenen Babys gedenken können. „Meine Intention war, einen freundlichen, naturverbundenen Ort zu schaffen. Im Zentrum ein immergrüner Baum, als Brückenbauer zwischen Himmel und Erde. Und als Symbol für die Unsterblichkeit der Erinnerung“, so Katrin Hauenstein-Schnurrer, die sich für die künstlerische Gestaltung verantwortlich zeichnet.

Verantwortliche, Sponsoren und Mitwirkende bei der Sternenkindergedenkstätte in Straden © Kk

Weitergeführt werden soll das Projekt mit jährlichen Gedenkveranstaltungen. Heuer findet diese am 19. Dezember um 18.15 Uhr bei der Gedenkstätte am Friedhof in Straden statt. In Zukunft wird die Gedenkfeier am Samstag vor Muttertag stattfinden. Es ist möglich, am Gedenkplatz von der Lebenshilfe Feldbach gestaltete Tonsterne anzubringen. Diese sind in wenigen Wochen wieder in der Pfarrkanzlei Straden käuflich zu erwerben.

3. November: Gitarrenvirtuose Harri Stojka begeisterte im Zehnerhaus

Bereits zum zweiten Mal gastierte Harri Stojka in Bad Radkersburg. Im Rahmen des Jazzliebefestivals im Zehnerhaus präsentierte er diesmal sein Programm „Acoustic Drive“. Neben Einflüssen von Django Reinhardt kombinierte Stojka viele Stile, wie Jazz, Blues, Rock, World oder Swing. Er selbst bezeichnet seine Musik als „Modern Jazz Solo“.

Für seinen Auftritt im Zehnerhaus verband Stojka gemeinsam mit seinen Partnern Peter Strutzenberger (Bass) und Sigi Meier (Schlagzeug) bekannte Reinhardt-Nummern mit Eigenkompositionen und schöpfte dabei alle instrumentalen Ausdrucksmöglichkeiten aus. „Harri Stojka fasziniert uns jedes Mal auf und hinter der Bühne“, zeigt sich Kulturforumsobmann Günther Zweidick begeistert.

Das nächste Jazzliebekonzert im Zehnerhaus findet bereits am kommenden Sonntag, 5. November, um 17 Uhr statt. Dann präsentieren die beiden Radkersburger Viola Hammer und David Dresler (The Sunbathing Society) „funkige“ Fantasien an Piano und Schlagzeug.

3. November: ESV Unterweißenbach feiert 70-Jahr Jubiläum

Mit einem Festgottesdienst, einem Vereinsfoto vor dem neuen Rathaus und einem großen Festakt im Vereinslokal Kleinmeier feierte der Eisschützenverein Unterweißenbach sein 70-jähriges Bestandsjubiläum. Der 1953 von Franz Kern gegründete Verein zählt heute 120 Mitglieder. Im Laufe der Jahre hat sich der Verein zu einem sportlichen Leistungsträger in der Region entwickelt. Neben dem Stocksport prägt der ESV seit 70 Jahren auch das gesellschaftliche Miteinander in Unterweißenbach.

Beim 70-Jahr Jubiläum bekamen Franz Fink, Alois Trummer und Jürgen Gütler das goldene Verdienstzeichen verliehen © Esv Unterweißenbach

Obmann Bernhard Stiasny konnte unter den Ehrengästen, neben 110 Mitgliedern, auch Bürgermeister Josef Ober, ASVÖ-Vizepräsident Hans Hörzer und Landesfachwart Harald Wade begrüßen. Die Gründungsmitglieder Franz Fink und Alois Trummer sowie Kassier Jürgen Gütler wurden mit dem goldenen Verdienstzeichen des ASVÖ geehrt.

2. November: Brandschutzübung in der Volksschule 2 in Feldbach

In der neu gestalteten Volksschule 2 in Feldbach, deren Gänge auch als Lernräume genutzt werden können, fand kürzlich eine unangekündigte Brandschutzübung statt. Der Hausalarm zur Überprüfung der neuen Brandmeldeanlage sowie der Notbeleuchtung wurde an diesem Tag während der Pause gegen 10.30 Uhr ausgelöst.

In der Volksschule 2 in Feldbach fand kürzlich eine unangekündigte Brandschutzübung statt © Vs2-feldbach

In weniger als fünf Minuten war das gesamte Schulgebäude evakuiert. Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal versammelten sich auf dem Sammelplatz vor der Schule. Vier Personen der Freiwilligen Feuerwehr Feldbachen waren als Beobachter und für Rückmeldungen vor Ort. Das Verlassen der Schule und das Einfinden am Sammelplatz hat sehr gut funktioniert.

2. November: Bereichsfeuerwehr Feldbach kürte die besten Feuerwehrfunker

Bereits zum 36. Mal fand kürzlich in Baumgarten bei Gnas der Bereichsfunkleistungsbewerb sowie der 20. Bewerb um das Funkleistungsabzeichen (FULA) in Bronze statt, um die besten Feuerwehrfunkerinnen und Feuerwehrfunker zu ermitteln.

Insgesamt waren 155 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach sowie Gäste aus Weiz und Radkersburg beim Wettkampf. Die Aufgaben umfassten das Abfragen des Einsatzauftrags, das Verfassen einer Lagemeldung, das Verfassen und Absetzen einer Einsatzsofortmeldung, Kartenkunde und Lotsendienst sowie das Aufnehmen und Absetzen eines einfachen Funkgesprächs ohne schriftliche Aufzeichnung.

Den ersten Platz in der Einzelwertung belegte Julia Maurer von der FF Unterlamm. Den zweiten Platz in der Einzelwertung erreichte Lukas Pfunder von der FF Grabersdorf. Dritte wurde Vanessa Gether von der FF Unterlamm. In der Gruppenwertung siegte die Gruppe Grabersdorf 1 vor Gnas und der Gruppe Maierdorf 1. Die Wertung „Jugend Einzel“ entschied Matthias Steirer von der FF Hatzendorf für sich. Die Jugendgruppenwertung gewann die Gruppe Grabersdorf 6. Das Funkleistungsabzeichen in Bronze konnten alle 107 angetretenen Feuerwehrmitglieder in Empfang nehmen. Den ersten Platz belegte Zoe Ann Tuscher von der FF Grabersdorf.

2. Novmeber: Feuerwehren im Bezirk Jennersdorf üben die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden

Nicht nur im Feuerwehrbezirk Feldbach wurde wieder für den Ernstfall geprobt, auch für die Feuerwehren des Bezirkes Jennersdorf gab es zahlreiche Übungen. Neben der Unterstützung einer großangelegten Übung des Roten Kreuzes waren auch die Wald- und Vegetationsbrandeinheiten Lafnitztal und Raabtal des Bezirkes Jennersdorf aktiv. Insgesamt probten rund 70 Mitglieder in Wallendorf und St. Martin/Raab-Berg für den Ernstfall. Beteiligt waren die Feuerwehren Mogersdorf-Ort, Deutsch Minihof, Wallendorf, Deutsch Kaltenbrun Berg sowie Eisenberg, Hendorf, Oberdrosen, St. Martin an der Raab/Berg und St. Martin an der Raab/Ort.

Die Vegetationsbrandbekämpfungseinheiten des Bezirkes Jennersdorf übten für den Ernstfall © Martin Ernst/bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf

Grund für die Übungen: Da die Gefahr von Wiesen- und Waldbränden durch immer länger anhaltende Hitze- und Trockenperioden steigt, haben sich das Land Burgenland und der Burgenländische Landesfeuerwehrverband entschlossen, in jedem Bezirk des Burgenlandes mehrere speziell ausgerüstete Vegetationsbrandbekämpfungseinheiten zu installieren

31. Oktober: Abschiedsständchen für Bad Gleichenbergs Bürgermeisterin

An ihrem letzten Tag als Bürgermeisterin von Bad Gleichenberg wurde Christine Siegel vor dem Gemeindeamt feierlich verabschiedet. Die Kindergartenkinder aus Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf überraschten Siegel mit Blumen und einem Lied. Verabschiedet haben sich auch alle Gemeindebediensteten. Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit sprach Amtsleiter Dietmar Sieger aus.

30. Oktober: ÖGB-Forderungen zum Equal Pay Day 2023

Mit dem 29. Oktober erreichte die Südoststeiermark den Equal Pay Day 2023, das heißt, dass Männer in der Südoststeiermark zu diesem Tag bereits jenes Einkommen erreichten, für das Südoststeirerinnen noch bis Jahresende arbeiten müssen, so der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) Südoststeiermark in einer Aussendung.

Die Frauen des ÖGB Frauenvorstandes Südoststeiermark © Ögb Südoststeiermark

„Jedes Jahr erkämpfen wir Verbesserungen, aber der Einkommensunterschied zwischen Mann und Frau ist nach wie vor sehr groß. Das gilt auch für Frauen, die Vollzeit und ganzjährig arbeiten“, stellt Manuela Leitgeb, Frauenvorsitzende des ÖGB Südoststeiermark, fest. Der sogenannte Gender Pay Gap liegt in der Südoststeiermark bei 17,5 Prozent (Steiermark 18,4 Prozent).

Die ÖGB Südoststeiermark fordert deshalb ein Lohntransparenzgesetz und einen Mindestlohn von 2000 Euro sowie einen Anspruch auf Kinderkrippenplätze, damit Väter und Mütter die gleichen Möglichkeiten haben, Vollzeit zu arbeiten.

30. Oktober: Preloved Secondhand-Shop startet wieder in Gnas

Ab 2. November bis 15. Dezember jeweils mittwochs, donnerstags und freitags können im Pop-up-Store in Gnas 20 wieder ungenutzte oder neuwertige Spielsachen und Wintersportartikel verkauft und gekauft werden. Das Motto bei der Aktion lautete „Preloved - So gut wie neu!“ und soll vor allem auf Weihnachten hin Familienbudget und Umwelt schonen.

Übergabe der Spenden des Preloved Shops aus dem vergangenen Jahr © Anna Kranz

Das Projekt kann mit Hilfe der vielen freiwilligen Helfer und durch die Kooperation mit dem Elternverein der Gnaser Schulen sowie der Klima- und Energiemodellregion heuer bereits zum dritten Mal durchgeführt werden. Der Reingewinn des Projekts geht an den Elternverein. Das Geld wird für die gezielte Unterstützung einzelner Kinder bzw. Familien sowie für Aktivitäten und Ausflüge eingesetzt.

27. Oktober: Südoststeirer beim Kürbiskernöl-Championat 2023/24

Kürzlich drehte sich in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg alles um das grüne Gold der Steiermark, denn im Rahmen des Kürbiskernöl-Championats 2023/24 wurden die 20 besten Kernöle der Steiermark bewertet und ausgezeichnet. Die 60-köpfige Jury wählte dabei Christine und Robert Faßwald aus Ehrgraben (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) auf den ersten, Marlies und Reinhard Walter aus St. Stefan im Rosental auf den zweiten und Familie Kowald aus Neudorf ob Wildon auf den dritten Platz.

Gemeinsam mit den ersten zwei Plätzen kann auch die Ölmühle Grabersdorf (Agrarunion Südost) feiern, denn die erfolgreichen Südoststeirer lassen ihr Kernöl in Grabersdorf (Gemeinde Gnas) produzieren. Zudem erreichten Familie Zach aus Pertlstein sowie Familie Rupp-Kröll aus Fladnitz die Top 20. Matthias Schadler, Standortleiter Lagerhaus/Ölmühle Grabersdorf, zeigt sich stolz, dass seine Kunden so einen großen Erfolg erzielten.

Die Ausgezeichneten in der Ölmühle Grabersdorf © Schadler Matthias

27. Oktober: 43 Medaillen für Feldbachs Imkerinnen und Imker bei Honigprämierung

43 Medaillen – konkret 25 Goldene, 12 Silberne und 6 Bronzene – so viele staubten die Mitglieder des Bienenzuchtvereins Feldbach bei der diesjährigen Steirischen Honigprämierung ab. Die Freude war nicht nur bei den Prämierten groß, sondern auch bei Obmann Alois Rauch, obwohl auch ein wenig Wehmut mitschwang. „Den Rekord vom letzten Jahr konnten wir leider nicht brechen“, meinte dieser in seiner Rede bei der Verleihung in der Imkerei Rauch in Oedt.

Die prämierten Imkerinnen und Imker des Bienenzuchtvereins Feldbach, um Obmann Alois Rauch samt Ehrengäste bei der Verleihung in der Imkerei Rauch in Oedt © Bzv Feldbach

So blicken die Feldbacher Imkerinnen und Imker heuer auf eine sehr magere Honigernte zurück, aufgrund des kalten und regnerischen Wetters im Frühjahr fiel der Blütenhonig komplett ins Wasser, Einbußen gab es auch beim Waldhonig. Obwohl heuer gut zwei Drittel weniger in den Honigtöpfen ist, der Qualität tut dies keinen Abbruch, wie auch Imkermeister Werner Kurz, Präsident des Steirischen Landesverbandes für Bienenzucht betont. Und der muss es wissen, auch er war Mitte Oktober als Jurymitglied bei der Honigverkostung im Steirischen Imkerzentrum mit dabei.

25. Oktober: Ulrike Gärtner vom Verein „Innova“ bekam Auszeichnung für besondere Dienste

Kürzlich zeichnete das Volksbildungswerk Steiermark im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunftsgemeinden Steiermark 2023“ Gemeinden, Persönlichkeiten und Institutionen aus, die Frauen stärken und damit Lebensräume schaffen. In der Südoststeiermark wurde unter anderem Ulrike Gärtner, Leiterin der Mädchen- und Frauenservicestelle Innova in Feldbach, für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunftsgemeinden Steiermark 2023“ bekam Ulrike Gärtner (2.v.l.), Leiterin der Mädchen- und Frauenservicestelle Innova in Feldbach, eine Auszeichnung für besondere Dienste © Foto Fischer

Der Verein Innova arbeitet an der Verbesserung und Stärkung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen im ländlichen Raum der Südoststeiermark und Weiz. Dabei legt der Verein großen Wert darauf, eine breite Zielgruppe anzusprechen. Einige Projekte von Innova sind zum Beispiel das Projekt „Ältere am Arbeitsmarkt“, der sozialökonomische Betrieb „Gasthof zur Post“, die Übergangs- und Krisenwohnungen für Frauen oder die Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Feldbach, Mureck und Weiz.

25. Oktober: Billa in Mühldorf eröffnet nach Umbau neu

Nach rund viermonatiger Umbauzeit öffnete die seit 2005 bestehende Billa-Filiale in Mühldorf kürzlich wieder ihre Pforten für die Kundinnen und Kunden. Herzstück des neuen Marktes mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sei der vergrößerte Frischebereich, so die Billa-Gruppe in einer Aussendung.

In Mühldorf erstrahlt der Billa-Markt in neuem Glanz: Vertriebsmanager Helmut Glettler (ganz links), Vertriebsleiter Manfred Pitters (2.v.l.), Marktleiter Helmut Greifensteiner (vorne mitte links) mit seinem Team © Erwin Scheriau

Außerdem legt der Lebensmittelkonzern Wert auf regionale Herkunft der Produkte: „Wir bieten Molkerei-Spezialitäten der Firma Krenn aus Feldbach, gutes Brot der Bäckerei Hummel aus Edelsbach und Vulkanland-Chili der Vulkan Genuss Vertriebs GmbH aus Fehring“, so Helmut Greifensteiner, Billa Marktleiter in Mühldorf. Den Kundinnen und Kunden in Mühldorf stehen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrem Einkauf zur Seite.

24. Oktober: Lions Club Bad Radkersburg-Mureck veranstaltete Benefizkonzert

„Junge Talente gehören auf die Bühne und auf ihrem Weg an die Spitze unterstützt.“ Mit diesem Grundsatz veranstaltete der Lions Club Bad Radkersburg-Mureck ein Benefizkonzert für und mit dem Prima la Musica - Bundessieger Lukas Grum im Konzertsaal der Musikschule Bad Radkersburg. Der Bad Radkersburger Querflötist wurde in Gornja Radgona (Slowenien) geboren und nimmt Flötenunterricht am Johann Josef Fux Konservatorium in Graz sowie an der Musikschule Osnovna Šola Nazarje (Slowenien).

Lukas Grum, Sponsoren Renate Remta und Marie Sophie Grieshofer, Lions Präsident Oskar Bele mit Vertretern des Lions Clubs © Lions Club Bad Radkersburg-Mureck

Das junge Ausnahmetalent bestritt den Konzertabend gemeinsam mit seinen Klassenkolleginnen Annika Kückmeier, Lucia Rauchenberger und Katharina Ehart, alle ebenfalls Preisträger des Bundeswettbewerbes „Prima la Musica“ in ihren Altersklassen. Der Lions Club Präsident Oskar Bele konnte an Lukas Grum einen Scheck in der Höhe von 2500 Euro zum Ankauf einer neuen Querflöte überreichen. Dies gelang unter der Beteiligung des Partnerclubs Gornja Radgona und einer Spende von Renate Remta.

24. Oktober: Elfter Bad Radkersburger Weinwandertag

Bei bestem Wanderwetter versammelten sich mehr als 200 begeisterte Wanderer am Hauptplatz von Tieschen, um am diesjährigen Bad Radkersburger Weinwandertag teilzunehmen - veranstaltet von Claudia Wendner, Direktorin Vitalhotel der Parktherme, und Michael Matysiak, Direktor Hotel im Park.

Vizebürgermeister von Bad Radkersburg Franz Trebitsch, Vizebürgermeister von Tieschen Richard Haas, Silvio Samoni, Organisatorin/Direktorin Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg Claudia Wendner, Obmann Weinbauverband Alois Gollenz, Direktor Hotel im Park Bad Radkersburg Michael Matysiak, Vizebürgermeister von Bad Radkersburg Christian Duric © Vitalhotel der Parktherme

Die rund sieben Kilometer lange Wanderung führte die Teilnehmer durch die Herbstlandschaft des Steirischen Vulkanlands. Hausgemachte kulinarische Köstlichkeiten warteten an verschiedenen Labestationen entlang des Weges. Ein besonderer Höhepunkt: Sänger Silvio Samoni, die „goldene Stimme aus Kärnten“, hat sich ebenfalls unter die Wanderleute gemischt und stimmte das ein oder andere Lied an.

23. Oktober: Bad Radkersburger Sportlerinnen setzten Bäume gegen Gewalt

Mehr als 30 steirische Gemeinden setzten im Zuge des ASVÖ-Aktionstags „Renew4grow“ Bäume als Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Denn 20 Prozent der über 15-jährigen Mädchen und Frauen machen in Österreich unfreiwillig Erfahrung mit körperlicher und psychischer Gewalt. Schülerinnen der BFW Wörgl haben deshalb das Projekt „Renew4grow“ ins Leben gerufen, das der ASVÖ Steiermark mit seinen Sportlerinnen unterstützt und zeigt, dass man manchmal „einen Baum aufstellen muss“, um sichtbar zu werden.

In Bad Radkersburg nahm Sonja Witsch vom TUS Bad Radkersburg Volleyball mit zwei Spielerinnen der zweiten Bundesliga sowie U13- und U14-Staatsmeisterinnen 2023 vor Ort an der Aktion teil.

Sonja Witsch vom TUS Bad Radkersburg Volleyball mit zwei Spielerinnen der 2. Bundesliga sowie U13- und U14-Staatsmeisterinnen und Elias Grangl von der HBLA Bruck © Sonja Witsch

20. Oktober: Autorin Doris Knecht las in Bad Radkersburg aus ihrem neuen Roman vor

Anlässlich des österreichweiten Literaturfestivals „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ las die Autorin Doris Knecht auf Einladung der Bücherei Bad Radkersburg aus ihrem neuen Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ vor. Bei der gut besuchten Veranstaltung unterhielt die geborene Vorarlbergerin mit der humorvollen Präsentation einzelner Kapitel aus dem Buch.

Doris Knecht las aus ihrem neuen Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ © Bücherei Bad Radkersburg

Einfühlsam, aber auch mit Ironie erzähle das Buch von Kindheit und Jugend, von Beziehungen und deren Scheitern, von Anforderungen als Alleinerzieherin, von Sammeln und Reduzieren. Im Anschluss an ihre Lesung kam Knecht den Signierwünschen der Besucher gerne nach.

20. Oktober: Mittelschule Kirchberg an der Raab trifft Partnerschule Gornja Radgona

Die Mittelschule (MS) Kirchberg an der Raab hauchte kürzlich ihrer Partnerschaft mit der slowenischen Schule in Gornja Radgona neues Leben ein, indem eine Gruppe von Englisch-Schülern der 2. Klasse sich zum „meet and greet“ traf. Dabei wurde nur auf Englisch kommuniziert, so sollten die Kinder lernen, dass die englische Sprache zum Austausch mit Gleichaltrigen genutzt werden kann.

Kinder der Mittelschule Kirchberg an der Raab vor dem Schulgebäude der Partnerschule © MS Kirchberg

Zudem lernten sie auch ein anderes Land beziehungsweise eine andere Kultur kennen. „Dieses Treffen war nur der Grundstein einer Partnerschaft, die über die kommenden Jahre wieder intensiver gepflegt werden soll“, heißt es vonseiten der MS Kirchberg an der Raab. Dieser transnationale Austausch wurde auch in Slowenien interessiert beobachtet, so seien einige Kirchberger Schüler sogar von einem slowenischen Radiosender interviewt worden.

20. Oktober: Auftakt der Eltern-Kind-Bildung im Steirischen Vulkanland

Mit dem Vortrag „Flugversuche - wie Eltern ihre Kinder in die Selbständigkeit begleiten können“ von Pädagoge und Autor Gerald Koller startete kürzlich die Eltern-Kind-Bildung im Steirischen Vulkanland in ein neues Bildungsjahr. Bei seinem Vortrag in St. Peter am Ottersbach behandelte er unter anderem die Kindeserziehung in der Gemeinschaft unter dem Motto: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“. Er plädierte an diesem Abend dafür, Kindern eine bunte Vielfalt an Handlungsmustern mit auf den Lebensweg zu geben, um Herausforderungen meistern zu können.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Landtagsabgeordnete Julia Majcan, die bei der Begrüßung auf das Zusammenleben in der Südoststeiermark als Region mit Fokus auf Zukunftsfähigkeit einging. Vor Ort waren zudem das Eltern-Kind-Zentrum Bad Radkersburg und der Buchladen Chribula aus Gnas, die mit Informationsmaterial aufwarteten.

17. Oktober: Brand-Übung im Murecker Seniorenheim Gnesaha

Ein verrauchter Wohnraum, vermisste Einwohner des Altersheims und 35 eifrige Feuerwehreinsatzkräfte: Beim Seniorenheim Gnesaha in Mureck spielten sich kürzlich ungewöhnliche Szenen ab. Doch dabei handelte es sich glücklicherweise um keinen Ernstfall, sondern um eine Übung des Abschnittes 1 (Mureck) des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg.

Einsatzleiter HBI Marcel Ernischa von der FF Misselsdorf schickte mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, um nach den vermissten Personen zu suchen © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

Übungsannahme war ein Brand im Seniorenwohnheim Gnesaha in Mureck, ein Brandmelder hatte den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehren des Abschnittes 1 (Eichfeld, Gosdorf, Misselsdorf, Mureck und Ratschendorf) versuchten den simulierten Brand zu löschen, verschwundene Personen zu retten und gemeinsam mit dem Roten Kreuz und einem Notarztteam zu versorgen. Einsatzleiter HBI Marcel Ernischa von der FF Misselsdorf schickte mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, um nach den vermissten Personen zu suchen.

Zu allem Überfluss erlitt einer der Atemschutzträger der Feuerwehr während des Einsatzes einen Kreislaufstillstand und musste ebenfalls gerettet werden. Das Endresultat der Übung sei erfolgreich gewesen, so der Bereichsfeuerwehrverband in einer Aussendung.

Einer der Atemschutzträger der Feuerwehr musste in der Übung von den anderen Einsatzkräften versorgt werden © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

16. Oktober: Neue Veranstaltungen der Reihe "Boden, von dem wir leben"

Bereits seit mehreren Jahren informieren Expertinnen und Experten bei Vorträgen, Stammtischen oder Feldbegehungen über gesunden Boden, Ökologie und Kreislaufwirtschaft. Die Veranstaltungsreihe "Boden, von dem wir leben", die in Zusammenarbeit von Klima- und Energiemodellregionen, der Landwirtschaftskammer und dem Steirischen Vulkanland gestaltet wird, startet nun mit einem neuen Programm in die Vortragssaison.

In diesem Jahr wurde das Themengebiet rund um die Erhaltung eines gesunden Bodens um eine Reihe von Terminen zur klimafitten Waldbewirtschaftung erweitert, die Teilnahme ist großteils kostenlos. "Es braucht Jahre, damit der Boden klimafit wird. Alle sind gefordert, von der Landwirtschaft bis zu jedem Hausgarten", betont Vulkanland-Obmann Josef Ober, deshalb richten sich die Veranstaltungen auch an alle, von Boden- und Waldbewirtschaftenden bis hin zur breiten Bevölkerung. Genauere Informationen zu den neuen Veranstaltungen unter: www.vulkanland.at/wasser-boden-klima/zukunftsfaehiger-boden

Passend zum Thema wurde das neue Programm am Feld präsentiert © Steirisches Vulkanland

13. Oktober: FF Hirzenriegel sammelt mehr als 60.000 Euro für Familie in Not

Ende Juli dieses Jahres startete die Freiwillige Feuerwehr Hirzenriegel einen Spendenaufruf für ein Mitglied aus den eigenen Reihen. Der zweifache Familienvater Walter N. musste nach einem Schicksalsschlag seiner Frau sein Eigenheim behindertengerecht umbauen lassen.

Für Familie N. sammelte die Freiwillige Feuerwehr Hirzenriegel mehr als 60.000 Euro © HANNES WAGNER PHOTOGRAPHY

Neben zahlreichen Privatpersonen, Firmen und Vereinen erhielt Familie N. Spenden von mehreren Feuerwehren aus der ganzen Steiermark sowie aus anderen Bundesländern. Unterstützung kam auch vom Landesfeuerwehrverband Steiermark. Dieser stellte aus dem Fonds "Hilfsschatz der Feuerwehren" einen Betrag von 10.000 Euro zur Verfügung.

So konnte innerhalb von zwei Monaten eine Gesamtsumme von 60.345 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. Diese wurden kürzlich im Rahmen einer internen Veranstaltung an die Familie übergeben.

12.Oktober: Mehr als 30 Kinder und Jugendliche beim Tenniscamp in Kirchbach

Für tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche veranstaltete der Tennisclub UTC SPK Zerlach kürzlich ein dreitägiges Tenniscamp auf der Tennisanlage in Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach). Aufgeteilt in zwei Blöcke übten mehr als 30 Mädchen und Burschen von morgens bis abends Aufschlag, Vorhand und Rückhand.

Kürzlich fand ein dreitägiges Tenniscamp auf der Tennisanlage in Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) statt © Tennisverein UTC SPK Zerlach

Am letzten Tag des Camps konnten die jungen Tennisbegeisterten ihren Eltern und Freunden zeigen, was sie in den drei Tagen gelernt hatten. Zur Erinnerung gab es eine Urkunde, eine Medaille und einen XXXL-Tennisball. "Aufgrund des Erfolges wird es auch im nächsten Jahr wieder ein Tenniscamp in Dörfla geben, und zwar vom 30. August bis 1. September", so Obmann Thomas Paier. Für die Unterstützung bedankt er sich bei den Sponsoren rund um das Gasthaus "Zum Thori", der Familie Comelli, der Grazer Wechselseitige und der Sparkasse Kirchbach.

12. Oktober: Klimaschutz-Gemeindetisch in Gnas

Die Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner traf sich kürzlich im Rahmen eines von ihr initiierten Gemeindeservice, das Beratungsangebote für Klimaschutzmaßnahmen in steirischen Gemeinden anbietet, mit Vertreterinnen und Vertretern südoststeirischer Gemeinden in Gnas. Gemeinsam wurden weitere Schritte besprochen, um nachhaltige Projekte zu initiieren und das Beratungsangebot auszubauen.

Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner traf sich kürzlich mit Vertretern südoststeirischer Gemeinden zum Klimaschutz-Tisch in Gnas © Land Steiermark/Purgstaller

"Die Herausforderungen sind vielfältig und können nur gemeistert werden, wenn alle Ebenen zusammenwirken. Von den Gemeinden über das Land und den Bund bis hin zur Europäischen Union. Deshalb setzen wir auf den engen Austausch mit der kommunalen Ebene – nur so können wir wirksam gegen die Klimakrise vorgehen", ist Klimaschutz-Landesrätin Ursula Lackner überzeugt.

Wichtig ist ihr vor allem eines: "Nicht jede Gemeinde muss das Rad neu erfinden. Wir haben bereits viele gute Konzepte und Kompetenzen, die wir durch gezielte Vernetzung auf viele weitere Gemeinden ausrollen können".

11. Oktober: Johannes Liendl-Kröll ist neuer Kommandant der Polizeiinspektion Riegersburg

Die Polizeiinspektion Riegersburg steht seit Anfang Oktober unter einer neuen Leitung. Kontrollinspektor Johannes Liendl-Kröll übernahm die Führung der Dienststelle in der südoststeirischen Gemeinde. Der ursprüngliche Zollwachebeamte trat mit der Vollausbildung im Jahr 2005 zur Polizei über. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der ehemaligen Polizeiinspektion Finanz stellte er sich dem Kurs für dienstführende Beamte. Diesen schloss Liendl-Kröll 2005 erfolgreich ab.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Kontrollinspektor Johannes Liendl-Kröll (v.l.) © LPD Stmk/Martinelli

Nach wenigen Monaten Dienstzeit in Graz, bekleidete er nacheinander die Funktion als stellvertretender Inspektionskommandant in den Polizeiinspektionen Heiligenkreuz am Waasen und Laßnitzhöhe sowie seit Mai 2019 in der Polizeiinspektion Riegersburg. Nun übernahm er dort die Führung der Dienststelle.

10. Oktober: Am Hauptplatz in Feldbach wurde über psychische Themen informiert

Die Psychosozialen Dienste des Hilfswerk Steiermark klärten zum Welttag für psychische Gesundheit, dem 10. Oktober, zu ihrer Arbeit und ihrem Angebot. Hauptthema war dieses Jahr das Seminarangebot "Erste Hilfe für die Seele", das sich an Menschen richtet, die anderen in schweren Zeiten beistehen wollen und vielleicht nicht genau wissen, wie man das machen kann.

"Erste Hilfe für die Seele" Seminare sollen Menschen dabei helfen, für andere in schweren Zeiten da zu sein © Jonas Rettenegger

Eine Unterkategorie des Seminars richte sich bewusst an Jugendliche und behandle deshalb auch ergänzende Themen wie zum Beispiel Essstörungen, so Sigrid Lugitsch, Erste Hilfe für die Seele Trainerin und Leiterin der sozialpsychiatrischen Hilfe im Alter. Ein solches Seminar gebe es noch recht bald in Feldbach, und zwar am 16. Und 17. Oktober. "Mit dem Infostand wollen wir einfach auch zeigen, dass es jedem psychisch einmal nicht gut gehen kann, dass das normal ist. Und dass es wichtig ist Hilfe anzunehmen und das möglichst früh", erklärt Lugitsch die Aktion.

Das Team am Hauptplatz vom 10. Oktober: Sigrid Lugitsch, Helmut Heißenberger, Julia Leinert und Klara Heiling (v.l.) © Jonas Rettenegger

9. Oktober: Der Reinerlös des Zonta-Kabaretts geht an den "Zonta Hafen"

Der Zonta Club Feldbach lud zum traditionellen Kabarettabend ins Zentrum. Angelika Niedetzky begeisterte das Publikum in ihrem Programm "Der schönste Tag" mit heiteren Einblicken in das Leben einer Frau, die auf der Hochzeit ihres Ex-Ex-Freundes den Brautstrauß gefangen hat.

Unter den Gästen konnte Zonta-Präsidentin Margreth Kortschak-Huber die Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, Bürgermeister Josef Ober, Finanzstadträtin Sonja Skalnik und Governor Heike Schmidt begrüßen. Der Reinerlös des Abends kommt vor allem der Übergangswohnung "Zonta Hafen" zugute, in der von Gewalt betroffene Frauen eine sichere Bleibe finden.

Das traditionelle Zonta-Kabarett ging erfolgreich über die Bühne © Charlotte Katscher

9. Oktober: Modenschau im Modehaus Roth zeigte herbstliche Trends

Die Modenschauen der verschiedenen Standorte des Modehauses Roth gehören für viele stilbewusste Menschen zu Fixpunkten im Jahr. Sie eignen sich auch einfach dafür, sich über die neuesten Trends zu informieren. Bei "Frizzante, Brötchen und bester Unterhaltung" wurde so auch kürzlich in Feldbach der Herbst eingeleitet.

Geschäftsführer Rainer Rauch (l.) und Feldbachs Hausleitung Margit Pernat (r.) bei der Herbstmodenschau in Feldbach © Modehaus Roth Feldbach

Wie sich die Trends im Herbst 2023 entwickeln, beschreibt das Modehaus Roth so: "Es wird weiblicher, femininer und tiefe Dekolletés sowie schmale Taillen werden mit hohen Beinschlitzen, glänzenden Materialien und Strick für den Alltag kombiniert. Das Kleid bleibt und der Hosenanzug feiert sein Comeback. Hosen werden wieder weiter. Die Farben werden wieder satter und tiefer und drehen sich einerseits um Lila, Pink und Gewürztöne und andererseits um die Welt der Türkis-, Blau- und Grünabstufungen."

Bei den Herren sei es wichtig, dass es funktional und bequem ist. Der Strickpulli ist wieder da, aber auch das Hemd und das Sakko bleiben wichtig. Die Farbpalette ist geprägt von vielerlei Nuancen aus der Natur.

9. Oktober: 2,2 Millionen Euro für geförderten Wohnbau in Kirchberg an der Raab

Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Rottenmanner baut in Kirchberg an der Raab in der Nähe des Zentrums zwölf neue geförderte Wohnungen. Der Neubau mitten im Grünen soll bis 2024 fertig werden, rund 2,2 Millionen Euro kosten und vom Land Steiermark mit 868.868 Euro gefördert werden.

Kürzlich erfolgte der Spatenstich für weiteren geförderten Wohnbau in Kirchberg an der Raab © Rottenmanner Siedlungsgesellschaft

Der Bau des mit zwei PV-Anlagen ausgestatteten, modernen Wohnbaus wurde kürzlich mit dem Spatenstich offiziell begonnen. In naher Umgebung befinden sich Lebensmittelgeschäfte sowie Volksschule, Mittelschule Kirchberg und der Kindergarten mit Kinderkrippe.

5. Oktober: Berg- und Naturwacht Ehrenmitgliedschaft für ehemalige Bezirkshauptfrau Marko

Rosa Marko hatte in ihren Funktionen als Bezirkshauptfrau des ehemaligen Bezirkes Radkersburg, im ehemaligen Bezirk Radkersburg und später auch im Bezirk Südoststeiermark jahrzehntelang das Naturschutzreferat inne. In dieser Funktion lobte sie zahlreiche Berg-und Naturwächter an und achtete auf die korrekte Umsetzung der Aufgaben der steiermärkischen Berg- und Naturwacht.

"Ihre kameradschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe machte sie zur besonders angenehmen Vorgesetzten. Sie wurde von uns allen liebevoll 'Chefin' genannt", heißt es vonseiten der Berg- und Naturwacht. Deshalb, und weil Marko der Naturschutz eine Herzensangelegenheit sei, wurde ihr nun die höchste Auszeichnung der Berg- und Naturwacht verliehen: die Ehrenmitgliedschaft.

Rosa Marko bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft © Bernd Wieser

3. Oktober: Parktherme Bad Radkersburg lädt zum Job Day

Vom Bademeister über den Physiotherapeuten bis hin zur Gästeservicekraft kann man in der Parktherme Bad Radkersburg viele Berufe ergreifen. "Mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Leistungsbereichen sind täglich für das Wohl unserer Thermengäste und Patienten im Einsatz", so Christian Korn, Geschäftsführer der Parktherme Bad Radkersburg.

Am 19. Oktober lädt die Geschäftsführung der Parktherme Bad Radkersburg zum "Job-Day" © Parktherme Bad Radkersburg/Klara Tischler

Um diese vor den Vorhang zu holen und die verschiedenen Arbeitsbereiche in der Therme und dem angeschlossenen Gesundheitszentrum vorzustellen, lädt die Parktherme Bad Radkersburg am 19. Oktober zum ersten Job Day ein. Auf dem Programm steht eine Führung durch den Betrieb und Expertinnen und Experten des Hauses sowie Vertreterinnen und Vertreter des AMS stehen für Fragen zur Verfügung.

2. Oktober: Zonta Club Feldbach lädt zum Kabarett für den guten Zweck

Der Frauenserviceclub Zonta rund um Präsidentin Margreth Kortschak-Huber freut sich, mit Angelika Niedetzky am Donnerstag, dem 5. Oktober, im Zentrum Feldbach (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr) einen Star der Szene präsentieren zu können.

In ihrem neuen Programm "Der schönste Tag" nimmt die Wienerin ihr Publikum mit auf eine höchst vergnügliche Reise durch ein entscheidendes Jahr: Angelika, die Engelhafte, ist Mitte 40 und hat noch immer keinen Ring am Finger. Nun hat sie auf der Hochzeit ihres Ex-Ex-Freundes den Brautstrauß gefangen und es ist genau ein Jahr Zeit, in den Hafen der Ehe einzulaufen. Und da stellen sich essenzielle Fragen, wie: Ja ich will, aber wen eigentlich und vor allem was?

Beim Zonta-Kabarett nimmt Angelika Niedetzky das Publikum mit auf eine lustige Reise © Monika Löff

Eintrittskarten für den Kabarettabend mit Angelika Niedetzky gibt es bei Hair Artists und im Altstadtladen in Feldbach sowie bei allen Zonta-Mitgliedern (Preis: 25 Euro). Der Reinerlös ist für die Übergangswohnung "Zonta Hafen" und andere Projekte bestimmt.

2. Oktober: Neues FPÖ-Bezirksbüro in Feldbach

Nach 28 Jahren übersiedelte die FPÖ in Feldbach von der Pfarrgasse in die Bürgergasse in ein neues Bezirksbüro. "Dieses neue Büro wurde nach dem Besitzerwechsel des alten Bürohauses und dem auslaufenden Mietvertrag notwendig. Wichtig dabei war, dass wir in Zentrumsnähe und gut sichtbar sind. Das neue Büro ist mit den Nebenräumen 65 Quadratmeter groß", erklärte der Landtagsabgeordnete Herbert Kober bei der Eröffnung der neuen Büroräume.

Eröffnung des neuen FPÖ Bezirksbüros mit Mario Kunasek © Johann Schleich

Landesparteiobmann Mario Kunasek übergab an Franz Halbedl und Herbert Kober die besondere FPÖ Landesauszeichnung, den blauen steirischen Panther. An der Vorstellung der neuen Büroräume nahmen zudem Nationalrat Walter Rauch, Stadtrat Franz Halbedl, EU Parlamentsmitglied Georg Mayer und FPÖ Funktionäre aus den Nachbarbezirken teil.

Johann Schleich

29. September: DJ Erich Fuchs rockte das neu gestaltete Vitalhotel

Die Halle des Vitalhotels Bad Radkersburg wurde neu gestaltet. Mit neuen Farben und Lichtakzenten lädt die Lobby die Besucher ein, in den Relaxe-Loungen oder an der Dolce-Vita-Bar zu verweilen. Eingeweiht hat die neu gestaltete Hotelhalle DJ Erich Fuchs, bekannt aus dem ORF Steiermark. Er sorgte mit Schlagerrhythmen für beste Stimmung bei den Gästen und legte somit einen erfolgreichen Start in die Tanzabend-Saison hin.

DJ Erich Fuchs rockte die Bühne des Vitalhotels in Bad Radkersburg © Vitalhotel der Parktherme

Am 21. Oktober geht es musikalisch weiter: mit einem Live-Konzert mit Silvio Samoni mit Beginn um 20.30 Uhr.

29. September: Die Frauen des Seelsorgeraums Feldbach pilgern

Am 14. Oktober findet in ganz Österreich zum zweiten Mal der Frauenpilgertag der katholischen Frauenbewegung statt. Auch im Seelsorgeraum Feldbach machen sich Frauen gemeinsam auf den Besinnungsweg Klein Mariazell: Sie pilgern 5,8 Kilometer von der Dorfkapelle Erbersdorf über die Nikolauskapelle am Eichkögler Höhenzug hin zur Wallfahrtskirche Klein Mariazell und wieder zurück nach Erbersdorf.

Start ist um 9 Uhr bei der Dorfkapelle Erbersdorf. Um Anmeldung bis 4. Oktober bittet Gabriele Meister unter 0664/73093525.

28. September: Tierschutzverein Arte Noah lud zu Benefizveranstaltung ins Lava Bräu

Der burgenländisch-steirische Tierschutzverein Arte Noah hat mit "ARTE NOAH on Tour" ein karitatives Format ins Leben gerufen, bei dem Kunst an untypischen Orten ausgestellt wird. Eine dieser Stationen war der Fasskeller der Bier- und Whiskymanufaktur Lava Bräu. Dort sorgte der Arte Noah-Obmann Ludwig Haas für eine Kunstaktion, in die auch die Gäste mit einbezogen wurden.

Evelyn Vollstuber (2.v.l.), die Gewinnerin des Hauptpreises, Sonja Skalnik (1.v.r.), die das frisch entstandene Werk ersteigert hatte, mit Gastgeber Roman Schmidt (2. Reihe, 2.v.l) und dem Arte Noah-Vorstand. LavaBräu © Lava Bräu

Sowohl das entstandene Bild als auch die für eine Versteigerung ausgewählten Werke fanden ihre Besitzer. Der Hauptpreis des Abends, ein Werk von Wolfgang Abfalter, ging bei der Verlosung an Evelyn Vollstuber. Für den kulinarischen Teil des Abends sorgte die Neo-Kochbuchautorin Gerda Sammer-Schmidt mit veganen Gerichten aus ihrem Buch "vegan & eiweißreich". Der Erlös der Ausstellung kam dem Tierschutz zugute.

Die nächste Veranstaltung, das "ARTE NOAH Gala Dinner", steht bereits vor der Tür: Es findet am Freitag, den 13. Oktober, um 19 Uhr in Wippl's Hofbergstubn in Riegersburg statt. Restkarten sind noch erhältlich. Infos: www.arte-noah.at.

27. September: Re-Use Herbst 2023 im AWV Radkersburg

Zum zweiten Mal fanden in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark verschiedenste Veranstaltungen zum Thema Re-Use im ganzen Land statt. Auch im Abfallwirtschaftsverband (AWV) Radkersburg, genauer gesagt im Ressourcenpark Ratschendorf, konnte man sich am Vormittag bei einem Re-Use Frühstück über das Wieder- oder Weiterverwenden von Waren und Gegenständen informieren. Neuigkeiten gab es auch zum wieder erhältlichen Reparaturbonus.

Am Nachmittag fand dann das fast schon traditionelle Repair Café des AWV Radkersburg statt. Rund 30 Interessierte und viele ehrenamtliche Helfer konnten wieder Elektrogeräte vor dem Wegwerfen bewahren. Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Fast drei Viertel der mitgebrachten Gegenstände konnten gemeinsam wieder repariert werden. Die verbleibenden Gegenstände wurden im Ressourcenpark Ratschendorf ordnungsgemäß entsorgt. Erstmalig gewährte auch eine Schuhmachermeisterin Einblicke in ihre Arbeit.

Geschäftsführer Wolfgang Haiden und Umweltberaterin Manuela Rauch mit ehrenamtlichen Helfern © Ressourcenpark Ratschendorf

27. September: Tieschen lädt zur "Bonus-Aktion"

Von 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2023 will Tieschen mit einer "Bonus-Aktion" wieder die Kaufkraft im Ort stärken. Jeder Bürger mit Hauptwohnsitz in Tieschen kann seinen Einkauf bei den drei Nahversorgern im Ortskern (Bäckerei Prahsl, Kaufhaus Puntigam und Fleischerei Tschiggerl) im "Tieschen-Bonus-Pass" vermerken. Heuer ist dies auch erstmalig über die CitiesApp möglich. Pro 10-Euro-Rechnungsbetrag gibt es ein Los. Bei 33 Losen beziehungsweise Stempeln gibt es einen 10-Euro-Gutschein im Marktgemeindeamt Tieschen. Der Gutschein kann dann bei allen heimischen Betrieben in der Marktgemeinde Tieschen eingelöst werden.

Mit der "Bonus-Aktion" will Tieschen den Ortskern stärken © Marktgemeinde Tieschen

Bürgermeister Martin Weber möchte mit der Bonus-Aktion zeigen, wie wichtig das Einkaufen im Ort für den Klimaschutz und die eigene Lebensqualität ist: "Der Erhalt unserer Nahversorger sollte für jeden eines der wichtigsten Anliegen sein! Es ist unser Lebensumfeld. Schätzen, stärken und erhalten wir es gemeinsam!"

27. September: Bad Radkersburg: Weinritter spendeten 4000 Euro an Feuerwehren

Die zahlreichen Unwetter bescherten den Freiwilligen Feuerwehren Altneudörfl, Bad Radkersburg, Goritz, Pridahof, Sicheldorf und Zelting heuer einen wahren Einsatzmarathon. Ihre Mitglieder haben seit dem 13. Juli rund 200 Einsätze mit mehr als 6000 Einsatzstunden geleistet und viele von Unwetter und Hochwasser Betroffene unterstützt.

Als Anerkennung dieser großartigen Leistungen und für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft hat die Europäische Weinritterschaft "Ordo Equestris Vini Europae" 4000 EUR an die Feuerwehren gespendet. "Für uns ist diese Spende ein Ausdruck der Wertschätzung an alle Kameradinnen und Kameraden, die sich in der Freizeit für das Gemeinwohl einsetzen und unter persönlichem Einsatz Risiken auf sich nehmen, um anderen Menschen in schwierigen Situationen zu helfen", unterstrich Alois Paul, Konsul der Europäischen Weinritterschaft.

Abschnittskommandant Armin Christandl und Bürgermeister Karl Lautner dankten den Weinrittern für die großzügige Spende. Man könne sie sehr gut gebrauchen, um für die kommenden Aufgaben gut gewappnet zu sein, betonte Christandl. Auch Lautner freute sich über die monetäre Zuwendung an die Feuerwehren, sei doch die Stadtgemeinde in diesem Jahr voller Unwetter und Hochwässer finanziell in vielerlei Hinsicht zusätzlich belastet worden.

Spendenübergabe mit Bürgermeister Karl Lautner, Alois Paul und Armin Christandl © Privat

26. September: Verena Mayr ist neue Grüne Gemeinderätin in Mureck

In Mureck gibt es einen Wechsel im Gemeinderat. Die Vorgangsweise des Bürgermeisters Klaus Strein in Sachen Radverkehrskonzept veranlasste den bisherigen Grünen Gemeinderat und Radverkehrsbeauftragten Rudi Kolleritsch im Juni, sich aus der Politik zurückzuziehen. Für die Grünen übernimmt Verena Mayr das Gemeinderatsmandat. Kürzlich wurde sie angelobt.

Im Gemeinderat von Mureck wurde Verena Mayr kürzlich als Grüne Gemeinderätin neu angelobt © Die Grünen Steiermark

"Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen und sehe darin eine Chance, mich für eine positive Weiterentwicklung meiner Gemeinde einzusetzen", so Mayr. Unter den Gratulanten befanden sich Grünen Klubobfrau Sandra Krautwaschl und Landesgeschäftsführer Timon Scheuer.

26. September: Langjährige Kleine Zeitung-Leserin feierte 100. Geburtstag

Als Veronika Winkler 1923 geboren wurde, war die Kleine Zeitung gerade einmal 19 Jahre alt. Die Zeitung sollte sie fast ihr ganzes Leben lang begleiten. "Meine Mutter liest seit mindestens 60 Jahren die Kleine Zeitung, wahrscheinlich schon länger, schließlich hat der Großvater sie auch schon gehabt", erklärt Winklers Tochter Josefa Summer.

Das 100-jährige Geburtstagskind mit den beiden Töchtern Christine Suppan (l.) und Josefa Summer (r.) © Josefa Summer

Nun feierte Veronika Winkler kürzlich ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer lieben Töchter im Seniorenheim Zach in Oedt. Und die Kleine Zeitung ist immer noch ihr täglicher Begleiter: "Das ist sie einfach so gewohnt, sie trägt die Zeitung den ganzen Tag mit sich herum", so Summer.

21. September: Feldbacher Bienenzuchtverein auf "Spurensuche" am fremden Bienenstand

Der letzte Ferientag war Ausflugstag für die Imkerinnen und Imker des Bienenzuchtvereins Feldbach. Per Bus ging es nach Bad Waltersdorf, zur Imkerei Kurz nach Rohrbach. Hausherr, Imkermeister und Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht Werner Kurz gewährte den Imkerinnen und Imkern einen spannenden Einblick in seine Erwerbsimkerei mit 300 Bienenvölker samt Königinnenzucht. Pro Jahr werden hier rund 1000 Bienenköniginnen gezüchtet.

Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht Werner Kurz zeigte Feldbacher Imkerinnen und Imkern seine Bienen © BZV Feldbach

Nach einem Stelldichein am Bienenstand ging es in den Schleuderraum mit vollautomatisierter Schleuderstraße, die von allen bestaunt wurde. So etwas sehen Imker nicht alle Tage. Pro Stunde können 200 Honigrähmchen voll automatisch vom Wachs befreit und der frische Honig geschleudert werden. Auch ein Blick in den Verarbeitungs- und Verkaufsraum durfte nicht fehlen, bevor die Führung bei Wein und Honigkuchen seinen Abschluss fand.

Feldbacher Bienenzuchtverein on Tour in Bad Waltersdorf © BZV Feldbach

20. September: Ausstellung in Gemeindeamt Bad Gleichenberg für Kirchenrenovierung

Im Gemeindeamt Bad Gleichenberg kann in den nächsten Wochen eine Ausstellung der Künstlerin Maria Anna Maier besichtigt werden. Die in Risola bei St. Anna am Aigen geborene Künstlerien begann mit Seiden-, Stoff- und der Bauernmalerei, weshalb sie auch schon Taschen gemeinsam mit ihrer Tochter schneiderte und bebilderte.

Maria Anna Maier entwickelte erst später die Leidenschaft zur Aquarell- und zur Acrylmalerei © Gemeinde Bad Gleichenberg

Erst später, nach den Besuchen zahlreicher Weiterbildungen, kristallisierte sich die Leidenschaft zur Aquarell- und zur Acrylmalerei heraus. Zahlreiche dieser Bilder sind derzeit im Gemeindeamt in Bad Gleichenberg zu sehen und zu erwerben. Der Erlös daraus soll der Renovierung des Fachs und Außenbereichs der PFarrkirche zugute kommen.

Bürgermeisterin Christine Siegel, Pfarrer Karl Gölles, Mitglieder des Pfarrgemeinderates und Maria Anna Maier (3.v.r.) bei der Vernissage zur Ausstellung © Gemeinde Bad Gleichenberg

19. September: Stradener Kinder lernten "mit allen Sinnen" Wissenswertes zu Streuobstgärten

Warum haben so viele unserer Obstsorten Adelige im Namen? Wie ist ein Apfel aufgebaut? Oder was ist eine Essigmutter? – Diesen und weiteren Fragen stellte sich das Team des Blaurackenvereins kürzlich an Stradens Volks- und Mittelschule. In einem Stationenbetrieb konnten die Kinder beim Streuobstsortenprojekt kürzlich mit "allen Sinnen" ihr Wissen zu Streuobstgärten erweitern.

Die beiden Direktorinnen Maria Kazianschütz (Mittelschule) und Veronika Weinhandl (VS) bedankten sich bei den Vereinsvertretern und sprachen gleich die Einladung für das kommende Schuljahr aus. „Lernen von Praktikern und die Regionalität wird in Zukunft noch stärker in den Unterricht einfließen“, so die beiden unisono.

18. September: Die Wanderausstellung Klimaversum kommt nach Kirchberg/Raab

Wodurch unterscheiden sich Wetter und Klima? Wieso wird es auf der Erde immer wärmer? Und wo befindet sich eigentlich der kälteste Ort der Erde? Diese und weitere Fragen beantwortet die Klimaversum-Ausstellung. Ab Montag, dem 18. September, ist sie in Kirchberg an der Raab zu sehen.

Die interaktive Wanderausstellung wurde 2022 im Auftrag des Landes Steiermark vom Grazer Kindermuseum Frida&Fred adaptiert und erweitert und ist vor allem für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren konzipiert.

13. September: 3317-Euro-Spende für Murfelder Adventlauf durch Ruderchallenge

Zum 3. Mal organisierten Sascha Hanschek (CrossSport-together-stronger) und Kathrin Tschnertschitsch (Fitness Tscherntschitsch) die Ruderchallenge in der Ottersbachhalle in St. Peter am Ottersbach. 20 Teams aus der ganzen Steiermark mit jeweils 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmern machten es sich zur Aufgabe 42 Kilometer zu rudern.

Die Crossfitbox, Crossfit Kaiserwald, konnte die Aufgabe innerhalb von zwei Stunden und 24 Minuten meistern. Mit dem ersten Platz wurden direkt 500€ gespendet und insgesamt kam ein Betrag an 3317 Euro zusammen. Der gesamte Erlös kommt dem Murfelder Adventlauf zugute, der Kinder mit Beeinträchtigungen und deren Familien unterstützt.

Das Gewinnerteam mit Bürgermeister Reinhold Ebner (l), Hannes Klapsch (Murfelder Adventlauf), Katrin Tscherntschitsch, Gewinnerteam und Sascha Hanschek © privat

Belohnt wurde jedes Team mit einer Gewinnertafel, eigens entworfen von Marlene Galler-Ornigg. Das Veranstaltungsteam war sich einig: "Nächstes Jahr wird wieder gerudert und das steht außer Frage. Es wird wieder geholfen!"

