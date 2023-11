Seit Juni läuft in der Steiermark die Bewegungsrevolution. Ziel ist es, Menschen jeden Alters durch unterschiedliche Projekte und Initiativen zu mehr Alltagsbewegung zu motivieren. Derzeit führt die Gemeinde Krakau im Bezirk Murau die Bestenliste mit mehr als 60.000 Bewegungsminuten an. In der Südoststeiermark ist Bad Radkersburg derzeit an der Spitze, dicht auf den Fersen ist Fehring.