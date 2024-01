Ein Zauberpunsch, der die Umwelt zerstört, droht im Musical der Musikschule Mureck sinnbildlich überzukochen. Seit 2001 bietet die Musikschule neben verschiedensten Instrumenten und Gesang auch das Musiktheater als Fach an. Entstanden ist diese Idee durch die Professorin Johanna Frey. Auch heuer zeigt sie mit einer Gruppe von 25 Schülerinnen und Schülern, was sie in den letzten drei Semestern gelernt haben.