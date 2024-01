Vom Bergerhof in der steirischen Krakau nach Berlin ist es ein weiter Weg - dennoch spielt der als Wutbauer bekannt gewordene Christian Bachler mit dem Gedanken, die Strecke am Montag auf sich zu nehmen. Denn für kommende Woche erwartet er sich einen Streik-Höhepunkt in der deutschen Bundeshauptstadt.