Gästen des Gourmetrestaurants „Zur Goldenen Birn“ im Parkhotel hat er schon seit einigen Monaten den Abschluss des spektakulären Menüs versüßt, was der Restaurantguide Gault&Millau nicht nur mit vier Hauben für das gesamte Birn-Team (erstmals in Graz!) belohnt hat, sondern auch mit dem Titel „Patissier des Jahres“ für Eggers.

In den Genuss seiner Kreationen sollen nun nicht nur die Gäste im Restaurant kommen, sondern auch im hoteleigenen Kaffeehaus und Bar Flora, das bzw. die das Parkhotel nun um eine eigene Patisserie erweitert. In der Vitrine verlocken täglich ab 12 Uhr nun verschiedenste, wunderschöne und aufwändig hergestellte kleine Kunstwerke wie Zitrus-Sauerrahm-Törtchen, Kürbiskernöl-Preiselbeer-Törtchen, Steirer Cheesecake, Kaffeetörtchen oder auch Profiterole, Tonkabohnen-Schoko-Törtchen oder Waldbeer-Schokotörtchen (mit einem Kern aus zwei unterschiedlichen Schichten, einmal Waldbeersauce und einmal Crème pâtissière, dazu feinstes Schokomousse). An der Bar gibt es Soft Cookies, Trüffel- und Schnittpralinen. Auch die Gäste im Restaurant Florian können sich die feinen Kreationen zum Dessert bestellen.

Vom Feinsten

Eggers setzt für seine kunstvollen süßen Sünden auf hochwertigste Zutaten. Auf raffinierten Zucker verzichtet er ganz, stattdessen wird Rohrzucker, Glukose oder Kakaofrucht verwendet. Mit Original Beans kommt zudem eine der besten Schokoladen der Welt zum Einsatz, die noch dazu klimapositiv und fair produziert wird. Die besten Zutaten sind für Eggers Pflicht, nur mit ihnen erreiche man einen puren Geschmack. „Der Rest ist das Geheimnis der Rezeptur“, grinst er.

Das neue Angebot im Kaffeehaus ist auch für Hotelchef Philipp Florian etwas Besonderes: Im 4-Sterne-Superior Hotel und dessen Restaurant Florian oder dem Kaffeehaus bzw. der Bar Flora würden vor allem auch die Grazerinnen und Grazer selbst zu den treuesten Gästen zählen. „Ihnen und unseren Hotelgästen ab sofort auch Köstlichkeiten aus der hauseigenen Patisserie anbieten zu können, ist etwas sehr Besonderes.“ Angeboten werden die feinen Törtchen übrigens zu sehr fairen Preisen: Von 1,50 Euro für eine Praline bis 7,50 Euro für ein aufwändiges Zitronentörtchen.