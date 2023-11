Hut ab vor diesem Hauben-Erfolg! Erst vor einem halben Jahr wurde im Grazer Parkhotel das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ eröffnet – und schon landet es bei der Zeugnisvergabe der Kritiker des Gault Millau ganz vorne: Küchenchef Alexander Posch und sein Team haben 17 Punkte sowie vier Hauben erhalten. Noch nie zuvor sei einem neuen Restaurant in Österreich ein höherer Einstieg gelungen. Damit nicht genug: Die Goldene Birn ist damit das erste Lokal in Graz, das in die 4-Hauben-Liga aufgestiegen ist - mit einem Patissier namens Jan Eggers im Team, der noch dazu zum „Gault&Millau Patissier des Jahres“ gekürt wurde. Kein Wunder, dass Parkhotel-Chef Philipp Florian in der Grazer Leonhardstraße jubelt. „Wir sind sehr stolz, dass wir auf Anhieb so hoch bewertet werden und auch den Patissier des Jahres stellen dürfen. Als noch junges Restaurant ist das eine wichtige Austeichnung.“ Auch das zweite Restaurant unter dem Parkhotel-Dach, das „Florian“, erreichte erneut eine Haube mit 12 Punkten. „Die Küche und die Geschichte der Kronländer eröffnet uns ein weites Spielfeld der Kulinarik von Ungarn bis an den Hafen von Triest und sogar noch darüber hinaus“, ergänzt der Hotelchef. Insgesamt umfasst das neue Menü im Restaurant „Zur Goldenen Birn“ 9 Gänge.