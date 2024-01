Hozier, Stromae, Rosalía, Dua Lipa und auch Oska aus Österreich sind unter den bisherigen Gewinnern des Music Moves Europe Award, den die Europäische Union jährlich für Newcomer aus der Popmusikszene vergibt. Am heutigen Donnerstag ist es wieder so weit, und diesmal darf auf den Preis auch eine Band aus Graz hoffen: Das Soul-Pop-Duo „freekind.“ ist neben Bulgarian Cartrader (Bulgarien), Ash Olsen (Norwegen) oder Giift (Dänemark) nominiert. 15 Acts dürfen insgesamt auf den Preis hoffen, eine Fachjury mit Expertinnen und Experten von Spotify, BBC, KEXP und dem Festival Mad Cool kürt gemeinsam mit dem Publikum („Public Choice Award“ ) die Sieger.

„freekind.“ laufen im Bewerb allerdings nicht als österreichischer Act, sondern als slowenischer: Sara Ester Gredelj und Nina Korošak-Serčič stammen aus Slowenien und Kroatien, beide sind aber in Graz verortet, wo sie sich an der Kunstuniversität kennengelernt haben. 2023 haben sie mit „Since Always and Forever“ ihr Debütalbum veröffentlicht, gerade folgte mit „Made it“ eine neue Singleveröffentlichung.

Viel zu hören sind die beiden auf FM4, die Single „Carry you“ landete auch auf Platz 71 der Jahrescharts 2023, und „freekind.“ treten live beim FM4 Geburtstagsfest in Wien auf. Davor sind sie beim Eurosonic Festival in Groningen, wo auch der MME Award verliehen wird, und in Ljubljana live zu erleben.