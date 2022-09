Auf der ganzen Welt gehen am heutigen Freitag Menschen auf die Straße. Anlass ist der 10. globale Klimastreik der Fridays for Future. Auch in Graz wird demonstriert. Aber diesmal nicht um die gewohnte Uhrzeit, sondern schon um neun Uhr. Diese Entscheidung trafen die Veranstalter, um den Ursprungsgedanken des Streiks wieder mehr Gewicht zu verleihen.

„Uns ist auch aufgefallen es muss was Neues her, es ist schon so normal: Okay, Fridays for Future geht um zwölf Uhr auf die Straße und streikt und es sind vielleicht 2000 Leute und das wars. Es kommt einfach nicht mehr so überwältigend an. Wir streiken diesmal um neun Uhr, damit diesmal wirklich wieder dieses Streiken im Vordergrund ist und nicht so eine lustige Demo“, das sagt Alena Zöch, eine Grazer "Fridays for Future"-Aktivistin, in einem Interview mit dem Videoformat „Was Geht?“, der Kleinen Zeitung und Canal+.

Demos und Aktionen wird es in Österreich an diesem Tag auch in Wien, Linz, Klagenfurt und St.Pölten geben. Bereits 2021 vereinte Fridays for Future weltweit Millionen Menschen aus mehr als 92 Ländern. Mit dem Slogan „People not Profit“ richtete sich die Organisation vor allem an die großen Konzerne, welche oftmals ihren Umsatz höher stellen als den Klimaschutz.

Erneuerbare Energie im Fokus

Der Klimastreik steht diesmal ganz unter dem Motto „Erneuerbare Energie“. Gas, Öl und Kohle sind aktuell nicht nur teurer denn je, auch die Umweltauswirkungen sind spürbarer denn je. Überschwemmungen, Brände und Unwetter haben viele Länder 2022 fest im Griff. "Fridays for Future" fordert die Regierung unter anderem dazu auf, bis 2030 aus Öl, Kohle, Gas und Atomkraft auszusteigen und den Fokus, ausschließlich auf erneuerbare Energie zu legen. Ein weiterer Punkt für den am 23. demonstriert und gestreikt wird, ist eine mindestens lineare Senkung der Treibhausgasemissionen um 50 Prozent und das bis 2050. Denn nur so könne man das Ziel, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, erreichen. Zusätzlich brauche es dafür eine Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens sowie globale Klimagerechtigkeit.

Wo wird überall demonstriert?

Allein in Europa sind für den 23. bereits 136 Demonstrationen angekündigt. In welchen Orten überall Demos stattfinden, kann man auf der internationalen Seite von Fridays for Future ganz einfach bei der „Map of Climate Striking and Actions“ nachschauen. Weltweit wird unter anderem auch in Indien, Mexico, Australien und vielen weitere Länder vertreten.

Wie geht es in Österreich mit Fridays for Future danach weiter und warum war es zuletzt etwas still um die Bewegung? Alena Zöch erzählt im Interview mit "Was Geht?", warum im Sommer nicht gestreikt wird. Laut der jungen Aktivistin braucht das Fridays for Future Team über die Ferien eine kleine Verschnaufpause. Zusätzlich wird der Sommer auch genützt, um weitere Aktionen und Streiks zu planen. „Wir sammeln im Sommer oft unsere Energie für den großen Streik im Herbst“, so Alena.

Nach der Sommerpause, die für die Aktivistinnen und Aktivisten demnach nicht wirklich eine Pause ist, werden wieder regelmäßige Klimademos veranstaltet.