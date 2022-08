Nicht nur in Österreich hat Greta Thunberg eine Revolution in Gang gebracht – weltweit hat die Schwedin Millionen Menschen inspiriert, für den Planeten aufzustehen. Inzwischen hat die 19-Jährige einen Teil des Feuers ihrer Fackel bereits an eine neue Generation von internationalen, jungen Aktivistinnen weitergereicht, die sich dem Einsatz für den Klimaschutz verschrieben haben.

In Großbritannien macht die 20-jährige Amy Bray von sich reden, die 2018 ihre Initiative zum Schutz der Meere, „Devotion to Ocean“ ins Leben rief und seitdem 3000 Menschen Zugang zu Weiterbildung zu den Themen Meeresverschmutzung und Nachhaltigkeit verschafft hat. „Bildung ist eine Naturgewalt“, sagt Bray, die zusätzlich die Wohltätigkeitsorganisation „Another Way“ gründete, die die Bildung in Sachen Umweltschutz vorantreiben soll.

Seit Jänner 2022 ist die junge Britin Teil des UK National Committees für die sogenannte „UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development“, eine Initiative der UN, die sich dem Ziel verschrieben hat, bis 2030 nachhaltige Lösungen für gesunde und saubere Weltmeere zu finden.

Deutscher Solarpreis als Botschafterin

Bei den deutschen Nachbarn haben sich unterdessen Luisa Neubauer, Carla Reemtsma und Leonie Bremer als Gesichter von „Fridays for Future“ etabliert. Ein Anliegen ist Neubauer unter anderem der Kohleausstieg Deutschlands bis 2030, 2021 veröffentlichte sie gemeinsam mit dem deutschen Journalisten Bernd Ulrich das Buch „Noch haben wir die Wahl“. Als Botschafterin für erneuerbare Energien und den Klimaschutz wurde sie 2021 mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet.