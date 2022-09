Der Sommer 2022 geht als einer der heißesten in die Geschichte ein. Aber was muss noch passieren, damit die Klimakrise endlich von allen ernst genommen wird? Was tut sich eigentlich bei Fridays for Future? Und was, bitteschön, ist der ökologische Handabdruck? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in einer neuen Folge "Was geht?" nach - der News-Sendung, produziert von der Kleinen Zeitung für Canal+. Mehr zum Format hier.

Video: "Kampf gegen den Klimawandel"