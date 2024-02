Es ist das größte Sport-Ereignis der USA: Und obwohl der Ankick für den 58. Super Bowl erst um 0.30 Uhr unserer Zeit erfolgt, wird es auch hierzulande bei gleich mehreren Partys gemeinsam verfolgt – wohl auch, weil das Wachbleiben in Gemeinschaft leichter fällt. Wenn die Kansas City Chiefs im NFL-Finale gegen die San Francisco 49ers antreten, dann zittern bei den offiziellen Partys der Giants, der Bears und einigen weiteren die American-Football-Fans mit.

Bereits ausgebucht ist die Super Bowl Night der Graz Giants. Der Kampf um die begehrte Lombardi Trophy wird gemeinsam im Weber-Grillshop in Seiersberg verfolgt – stilechtes American Food wie Burger & Co. inklusive.

Die Styrian Bears laden wieder zur Super Bowl Party im Dieselkino in Lieboch: Auch hier darf amerikanisches Essen nicht fehlen, dafür sorgt das Restaurant Vanila. Es lockt außerdem eine Tombola, und auf der großen Kinoleinwand wird Madden NFL 24 gespielt. Los geht es „schon“ ab 21.30 Uhr. Karten und Infos hier.

Das Flagfootball Team Styrian Studs hat ebenfalls eine Party geplant: Bierpong, Burger und Pitcher Specials gibt es in der Bar28 in der Gartengasse, anmelden kann man sich dafür per Mail unter office@styrian-studs.com. Einen Tag davor lädt die Mannschaft übrigens zum Tryout im ASKÖ-Stadion.

kaspars_genussmacherei in Straßgang ist ebenfalls wieder Schauplatz einer Footballparty. Geboten werden drei Fernseher und eine 6-Meter-Leinwand und ein „All you can eat“-Buffet mit Ribs, Pulled Pork, Brisket & Co. Im Eintritt sind sämtliche Getränke und auch ein T-Shirt enthalten. Reservierung unter Tel. 0664 2636284 oder office@kaspars-genussmacherei.at

In der Halbzeitshow tritt übrigens Usher auf, der gerade ein neues Album herausgebracht hat.

Video: Headcoach Max Sommer im Wordrap zum Super Bowl