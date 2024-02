Am Samstag wurde das Grazer Kunsthaus zu einem Ort, wo junge Künstlerinnen und Künstler ihr Talent einem Publikum präsentieren konnten. In vier Kategorien ist um die Gunst der Jury gerappt, getanzt, gesungen und geredet worden. Die ausverkaufte Talentshow „Return of Tanaka got Talent“ von dem Verein „Tanaka Graz“ brachte einige neue Talente hervor.

Abendkleidung und Witz

„Dress to impress“ lautete der Dresscode bei der zweiten Ausgabe der Tanaka-Talentshow. Nach drei Jahren Pause ist das Grazer Kunsthaus wieder zur Bühne von jungen Künstlerinnen und Künstlern geworden. Beeindruckt haben nicht nur die Outfits der Besucherinnen und Besucher, sondern vor allen die jungen Talente auf der Bühne. Mit einer Stunde Verspätung vom eigentlichen Zeitplan startete am Samstag, dem 3. Februar um 18 Uhr der Einlass zur Veranstaltung. Davor fand in Graz noch die „Demo gegen Rechtsextremismus“ statt, was zu Verzögerungen bei der Anreise geführt hat.

Dann wurde das Publikum schon von dem Moderatorenduo Curtis Boateng und Liseth begrüßt. Boateng hat bereits die erste Ausgabe moderiert, Liseth war damals in der Jury für die Kategorie Tanz. Die Moderatoren schafften, mit Witz durch den gesamten Abend zu führen. Zu Beginn haben auch die Gründerinnen von Tanaka ein paar Worte an die Anwesenden gerichtet. „Uns fehlt es einfach an einer Bühne oder einer Plattform. Es gibt so viele junge Leute, die Talent haben“, erzählt Precious Nnebedum, Co-CEO von Tanaka.

Die Tanaka Gründerinnen Precious Nnebedum, Hannah Ayalon und Precious Oteng. © Klz / Stefan Pajman

Abwechslungsreiches Programm

Den Abend eröffnet hat „Nano“, der Sieger in der Kategorie Rap der ersten Ausgabe, mit einem eigenen Song von ihm. Danach ging es Schlag auf Schlag und die Talente präsentierten ihr Können. Dabei wechselten sich die Kategorien regelmäßig ab. Nach jedem Auftritt wurden die Talente auch kurz von den Moderatoren befragt und die Jury gab direktes Feedback. Diese bestand aus bekannten Gesichtern, die in ihrer jeweiligen Kategorie bereits Erfolge feiern konnten.

Erfolgreicher Abend

Nachdem alle Talente ihren Auftritt hinter sich hatten, kam es dann zum spannenden Moment. Die Verkündung der Gewinnerinnen und Gewinner:

„Lil M.O.D.“ gewinnt in der Kategorie Tanz und freut sich über einen gratis Teilnahme eines Kurs ein Semester lang bei „Let‘s Move“ oder die Teilnahme am zweitgrößten Hip-Hop- und House-Battle Österreichs „B The Beat“.

Lara gewinnt in der Kategorie Gesang und darf am 03.07.2023 beim Konzertabend von Spotting mit dabei sein.

„Leshero“ gewinnt in der Kategorie Rap und ist ebenfalls beim Konzertabend von Spotting dabei.

„Ibrakadabra“ setzte sich in der Kategorie Poetry-Slam durch und gewinnt einen eigenen Auftritt bei der Veranstaltung und Podiumsdiskussion „TANAKA presents Narratives & Voices: Celebrating Black History Month“ am 19. Februar in Wien.

„Dass es so etwas in Graz gibt, dass verschiedene Kulturen zusammen kommen und zusammen Spaß haben, das ist einfach wunderschön zu sehen“, schwärmt Moderator Curtis Boateng. Und es wird vermutlich nicht das letzte Mal sein, dass junge Talente zusammenkommen werden, denn: Die Veranstalterinnen von Tanaka haben jetzt schon zugesagt, dass die Talentshow in Zukunft wieder zurückkommen wird und zwar „größer und besser“, wie Precious Oteng meint.

