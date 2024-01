Anfang Februar wird das Kunsthaus in Graz ein Ort, wo junge Menschen ihre Talente zum Besten geben werden. Der Verein Tanaka Graz bietet schon zum zweiten Mal Künstlerinnen und Künstlern mit Migrationshintergrund eine Bühne. Nach einer erfolgreichen Erstausgabe 2021 findet dieses Jahr die Fortsetzung statt. „Return of Tanaka got Talent“ heißt die Talentshow, die die Möglichkeit für eine potenzielle Karriere ebnen soll. In den Kategorien Poetry, Rap, Singen und Tanzen wird eine Jury aus Expertinnen und Experten die Auftritte bewerten.

So war die Talentshow 2021:

Black Lives Matter

Der Verein Tanaka Graz ist aus der Black-Lives-Matter-Demonstration in Graz 2020 entstanden. „Unsere Mission ist es, eine Plattform zu schaffen, die Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Identität willkommen heißt. Wir setzen uns nicht nur für kulturelle Vielfalt ein, sondern auch für eine verbesserte Integration in die Gesellschaft“, erklärt Hannah Ayalon, eine der Mitgründerinnen des Vereins.

Precious Oteng, Hannah Ayalon und Precious Nnebedum bei der Tanaka-Kunstaustellung © Ella Börner

2021 ist der Verein auch mit dem Grazer Frauenpreis für den „Girls Day“ ausgezeichnet worden.